Украина продолжила пиар-сражение за Артемовск

Сдачу Артемовска Украина попыталась скрыть вылазкой диверсантов под Белгородом

Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. Однако уже второй день Украина делает вид, что сдачи города не произошло: Минобороны в своих сводках сообщает про бои на его окраинах, СМИ обсуждают совсем иные темы. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Как долго Украина будет отрицать потерю Артемовска?

Предварительное разминирование началось в городе Артемовске (украинское название – Бахмут) после его освобождения, объявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. «Для нас важно провести полное, тщательное разминирование. Это очень кропотливая и сложная работа с учетом масштабов тех боевых действий, которые там проходили», – пояснил он телеканалу «Россия-24». По словам руководителя ДНР, в первую очередь проверят те места, где могут оставаться гражданские лица.

«Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобожденным городам. Штаб, который начнет в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям», – сообщил Пушилин.

Тем временем Киев в понедельник все еще отрицал факт потери города. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация на Бахмутском направлении «существенно не изменилась»: ВСУ продолжают контролировать «определенные объекты и частный сектор в районе «Самолет», идет борьба «за определенные высоты на флангах» на севере и юге от города. «Противник совершает зачистку в районах города, взятых под контроль», стягивая к городу «дополнительные силы и средства», – цитирует Маляр украинское издание «Страна».

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях саммита G7 в японской Хиросиме утверждал, что украинские военные остаются в Артемовске. На встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский говорил: «Самое сложное было бы, если бы в Бахмуте была бы какая-то тактическая военная ошибка и люди могли быть в окружении. Военные знают, что делать, как не допустить, чтобы наши люди не попали в плен. Сейчас они выполняют очень важное задание. Сегодня они находятся в Бахмуте».

В отличие от Минобороны Украины, вашингтонские эксперты из Института изучения войны утром в понедельник все же допустили «вероятный захват города». «На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы «Вагнера» поднимают флаги России и «Вагнера» над жилым домом в самой западной части Бахмута», – признали в американском институте. Французская газета «Фигаро» вечером в воскресенье также опубликовала репортаж о «падении Бахмута».

«Ничего в поведении Киева не изменилось с тех пор, как ВСУ потеряли Мариуполь. Сколько времени понадобилось, чтобы им признать потерю Мариуполя? Месяца полтора. То же самое будет и здесь, – говорит газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. – Киев пока будет твердить, что все сообщения об отступлении – это «русская пропаганда». Альтернативных источников информации на Украине нет. Все телеканалы у Зеленского под контролем. Поэтому они будут преподносить обстановку вокруг Бахмута так, как им пока выгодно».

Конечно, украинским войскам нанесено поражение, но Запад пока закроет на это глаза, полагает экс-депутат.

«Всерьез давить на Зеленского начнут не сейчас, после Бахмута, а если провалится большое контрнаступление. Вот тогда ему припомнят все сразу,

тогда для него наступят политические последствия. Ведь, образно говоря, контракт был подписан на предмет того, что Запад поставляет оружие и финансирует, а Киев обязуется предоставить живую силу и реализовать геополитическую стратегию Запада. Стало быть – покажите нам результат», – пояснил Килинкаров.

Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что в результате действий штурмовых отрядов «Вагнер», при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил «вагнеровцев» и военных с освобождением города. Как пообещали в Кремле, все отличившиеся будут представлены к наградам.

Артемовск был важным транспортным узлом для снабжения и мощным форпостом украинской группировки в Донбассе. Бои за город начались 1 августа. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года.

Стоит напомнить, что в конце марта Зеленский выступил с необычным прогнозом в интервью Associated Press. По его словам, в случае поражения ВСУ в Артемовске народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к примирению с Москвой. Зеленский предположил, что украинское общество почувствует усталость и начнет подталкивать его к компромиссу с Россией, а боевой дух украинских войск будет подорван. Как отмечало агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск будет скорее большим политическим поражением, чем тактическим.

«Война, как пирог, состоящий из кусочков побед: маленькие победы, маленькие шаги. Мы не можем терять шаги», – говорил украинский лидер (цитата по ТАСС). Ранее Зеленский не раз обещал, что украинские войска будут бороться за Артемовск столько, сколько смогут.

«На пиар-историю с Артемовском по-прежнему бросаются большие силы: мол, точку ставить еще рано, мол, продолжаются бои на флангах и так далее», – отмечает Александр Асафов, политолог, обозреватель радио «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «При этом одним из главных спикеров стал даже не Зеленский, а президент Байден, который тоже высказался на эту тему будучи на встрече в верхах «Большой семерки» в Хиросиме. Учитывая также заявление Салливана и прочих, мы можем сделать вывод, что США не видят для себя пока особых проблем. Их задача – затягивать конфликт. Конфликт продолжается? Ну, значит задача выполняется. А что надо построить какую-то общую модель, объясняющую уход из Артемовска? Так они вместе ее и строят». В общем, судя по всему, Вашингтон ситуация пока устраивает, а значит, вопреки мартовским словам Зеленского, никакого нажима с Запада ему ожидать не стоит, прогнозирует Асафов.

«Что касается давления снизу, то вот вам пример: практически никто не слышал о том, что в Киеве в выходные состоялся марш матерей военных, погибших на фронте, в том числе и в Артемовске. А ведь он был. Но про этот марш даже Telegram-каналы не сообщили, не говоря уж про СМИ, потому что на Украине полностью зачищено информационное пространство», – полагает собеседник.

«Если вы посмотрите новостную повестку украинских медиа, то обнаружите: там один из главных, серьезных сегментов сегодня – это поиск шпионов, СБУ охотится за теми, кто только подозревается в возможном инакомыслии, а не то чтобы как-то его проявляет», – отмечает политолог. «Люди просто запуганы, особенно те украинские мужчины, которые пытаются уклониться от попыток забрать их на фронт. Общество лишено какой бы то ни было возможности давить на Зеленского снизу, поскольку киевский режим защищен репрессивным аппаратом во всей его полноте со всеми необходимыми институциями», – считает Асафов.

«Здесь также следует обратить внимание на то, что Зеленский собрался отменить парламентские выборы. Ему ясно, что народ может отнестись к голосованию всерьез и выказать свое отношение к партии власти. Поэтому Зеленский и предупреждает, что, дескать, выборы в Верховную раду мы, скорее всего, из-за военного положения проводить не станем. Это важный косвенный признак», – подытожил политолог.

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Мартовское заявление Зеленского было «политической трескотней», призванной выудить у Запада побольше оружия, а обществу объяснить, почему ВСУ так уцепились за Бахмут, полагают эксперты. «Каким образом в условиях военного положения общество может давить на президента? Через социальные сети, что ли? – недоумевает по этому поводу Килинкаров. – Уличных акций протеста проводить нельзя. Репрессивная машина работает на полную мощь. Никаких социсследований по этому поводу на Украине сейчас, в условиях диктатуры провести нельзя, бессмысленное занятие. Никто тебе правды не скажет», – добавил Килинкаров.

«Как вообще Зеленский собирался узнать мнение народа? Провести референдум? Изначально позиции общества и президента не совпадали. Никто на Украине этой войны не хотел. Думаю, и Зеленский не особо ее хотел. Тем не менее он превратился в триггер всех этих событий», – подчеркнул собеседник.

А пока Киев будет продолжать замалчивать свои поражения, как это происходит вокруг Бахмута, а взамен своему народу преподносить «тактические успехи», которые можно «или сильно раздуть, или вообще целиком придумать». По мнению экс-депутата, вылазка в Белгородской области неслучайно произошла именно теперь.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», – заявил по этому поводу и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ведется операция по ликвидации проникнувшей туда украинской диверсионной группы.