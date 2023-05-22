Песков: Украинская ДРГ в Белгородской области пыталась отвлечь от поражения в Артемовске

Мирошник: Ранение Залужного приведет к неразберихе в рядах ВСУ

Экс-посол ЛНР Мирошник: Ранение главкома ВСУ Залужного создает военные и политические проблемы для Зеленского

Возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины. В частности, замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение.

«Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несет для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий. Напомню, главком занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Фактически речь идет о сбое в коммуникации западных стран и Украины», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Преодолеть его будет непросто – потребуется найти иную персону, способную выполнять необходимые функции. Это займет немало времени, ведь «новичку» придется заново налаживать контакты, подтверждать уже имеющиеся договоренности. Таким образом, работа ВСУ существенно замедлится», – отмечает эксперт.

«Что касается политического аспекта, известно, что Владимир Зеленский не испытывает особых симпатий к Валерию Залужному. В некоторых моментах Вашингтон и Брюссель обращались к главнокомандующему ВСУ как к альтернативному «первому лицу», если в общении с президентом возникали какие-либо разногласия», – акцентирует собеседник.

«В связи с этим у правящей верхушки Украины открывается широкий простор для размышлений о том, не причастен ли Зеленский к устранению конкурента. Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра», – резюмирует Мирошник.

Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.

Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.

Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.

Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.

Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.