На Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 20:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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На Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ
СБУ сообщила, что митрополита УПЦ Иоасафа приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком
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Районный суд города Кропивницкий впервые на Украине осудил священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), экс-митрополита Кировоградской и Новомиргородской Иосафа (Николая Губеня) на три года лишения свободы с испытательным сроком, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Как указала СБУ в своем Telegram-канале, осужден также и секретарь митрополита. По данным спецслужбы, они «публично восхваляли захват части территории Украины» и «раздували межрелигиозную рознь в регионе в пользу России», передает РБК.
В спецслужбе уточнили, что епископ входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла, постоянно был с ним на связи и выполнял его поручения, связанные с «оправданием» военных действий на Украине. СБУ сообщила, что Иосаф также встречался с главой РПЦ в России.
В церквях епархии, добавила спецслужба, «раздавали враждебную пропагандистскую литературу», во время обысков были найдены «пророссийские печатные материалы».
В сообщении говорится, что Митрополит и его секретарь «осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Отмечается, что обвиняемые признали вину.
Ранее священники Бердянской и Приморской епархии Запорожской области канонической Украинской православной церкви попросили патриарха Русской православной церкви Кирилла принять их в РПЦ.
Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом
Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом
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Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».
Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.
Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
В ЕС назвали потери ВСУ в ходе конфликта на Украине
Euractiv: Потери ВСУ составили, по оценке Евросоюза, 13 тыс. убитых и 35 тыс. раненых
Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv.
Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных.
В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле
Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Зеленского есть возможность «совершить трусливое самоубийство»
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что всех в Кремле ожидает «плохой конец», заявил, что у главы Украины есть шанс «сгинуть от своих рук», например, совершить «трусливое самоубийство».
В своем Telegram-канале он написал, что Зеленский «пожелал смерти всем в Кремле не от своих рук», однако у него самого есть шанс «сгинуть именно от своих рук».
«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», – заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для Зеленского.
Захарова сыронизировала над Зеленским и Евровидением
Дипломат Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса Евровидение-2023
Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, он составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, так как в этом году он составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.
Ранее представитель ЕВС объяснил отказ Зеленскому тем, что конкурс является международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого считается неполитический характер мероприятия.
В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Лавров: Спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
Глава МИД Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
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Москва проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН и уведомляла об этом Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров на Петербургском международном юридическом форуме.
Министр подчеркнул, что военная спецоперация проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону. Лавров добавил, что Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом, передает РИА «Новости».
Глава МИД также указал, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Москвы. В частности, Лавров напомнил, что давление оказывается на международный суд, в который был подан иск к России по конвенции о предотвращении геноцида. «Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры», – указал министр.
Он также отметил, что одновременно более 30 государств, в основном Евросоюза и Североатлантического альянса, пытаются вступить в процесс на стороне Киева. Москва считает такие действия злоупотреблением процедурами суда и попыткой открытого давления и шантажа.
Ранее Лавров заявил, что после действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды ни одна уважающая себя страна не захочет иметь дело с Киевом.
В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы
В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы и отменить День Европы
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На Украине создана петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.
По мнению авторов петиции, в Великой Отечественной войне участвовали предки украинцев, когда страна была в составе СССР, поэтому «смысла отменять праздник нет», передает ТАСС.
Петиция зарегистрирована накануне, в данный момент ее подписали 73 человека.
Уточняется, что для того, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна в течение трех месяцев набрать 25 тыс. голосов.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
В 2019 году на портале RT сообщалось, что Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности. В этот день президент Украины посещал могилу своего деда, прошедшего Великую Отечественную войну.
Кроме того, в своем Facebook* (запрещен в России) он тогда написал, что война «коснулась каждой украинской семьи», а «вклад украинцев в Победу огромный». Зеленский подчеркнул, что Украина «помнит тех, кто погиб, чтит тех, кто жив и благодарит украинцев за победу над нацизмом».
Управляемый с беспилотников штурм укрепрайона ВСУ сняли на видео
Минобороны показало кадры наступления российских военных на укрепрайон ВСУ в районе Спорного
Минобороны России показало видеозапись штурма украинского укрепрайона возле поселка Спорное отрядами группировки «Юг», управление штурма велось с помощью нескольких беспилотников.
Штурмовым отрядам обеспечивали поддержку бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Управление и корректировка огня производилась с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Российские военнослужащие успешно захватили ротный опорный пункт, уничтожили несколько десятков украинских бойцов, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления.
Ранее Минобороны показывало запись боя подразделения Воздушно-десантных войск с группой бойцов ВСУ, записанный от первого лица.
Рар: Боррель пытается перетянуть Китай на сторону Брюсселя против России
Немецкий политолог Рар указал на попытки ЕС перетянуть Китай на свою сторону для изоляции России
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Цель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля – перетянуть Пекин на свою сторону. Но это едва ли получится, поскольку у Китая, как и у России, есть собственное видение геополитики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар, комментируя заявление Борреля о выгоде Китая от «поражения» России на Украине.
«Складывается ощущение, что Боррель снова что-то напутал. Западные страны с большим опасением смотрят на возможность военного союза России и Китая. Правда, есть и такие аналитики, которые считают, что Пекину выгодно ослабление Москвы, якобы Поднебесной хочется стать «старшим братом» в этих двусторонних отношениях», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Я бы трактовал заявление Борреля как попытку надавить на Китай, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Это должно поспособствовать планам ЕС изолировать Россию. В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнерства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя», – продолжил собеседник.
«Еще один важный момент – Китай с большим опасением смотрит на любые варианты сделки между Москвой и странами НАТО и ЕС. С их помощью, по мнению Пекина, Поднебесную могут изолировать в предстоящем противостоянии с США», – заметил политолог.
«Но несмотря на все, Китай и дальше будет оставаться для России мостом в глобальную экономику. А в Москве, в свою очередь, понимают, что ставка только на Китай для прорыва западной блокады недостаточна. Необходимо сосредоточиваться на укреплении взаимодействия со всеми партнерами по БРИКС, как важной альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», – заключил Рар.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок. Поражение Москвы на Украине не изменит его цели. Поднебесная сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – цитирует газета дипломата.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Поднебесной Москвы.
Кроме того, глава европейской дипломатии упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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