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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион t.me/vorobiev_live
ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы сражаемся сегодня? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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собственная новость

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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

    Эксперты назвали способы борьбы с налетами украинских дронов на Москву и Подмосковье
    Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион
    		  
    21 июня 2023, 14:48
    Фото: t.me/vorobiev_live
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?

    Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники найдены в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области.

    В результате работы РЭБ дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, средства по борьбе с БПЛА полностью выполнили свою задачу во время атаки противника. Он подчеркнул, что расследование инцидента поручено компетентным органам.

    Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Тогда дроны «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщали экстренные службы, в первом случае были «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».

    Тогда в экспертном сообществе отмечали, что атака была предпринята в первую очередь для того, чтобы посеять панику среди столичного населения. Однако за счет успешной работы ПВО и экстренных служб, противнику не удалось достичь желаемого результата, говорят эксперты.

    Владимир Путин подчеркивал, что ПВО столицы сработала удовлетворительно. До этого ВСУ также при помощи дронов атаковали Кремль. Произошедшее в России расценили «как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о технических аспектах нападения.

    Нынешняя атака, по мнению экспертов, все так же носит психологический характер и призвана перебить неудачи украинского контрнаступления в информационно пространстве. Однако противник решил пойти дальше и прощупать обороноспособность российской столицы для потенциального удара. Несмотря на то, что ВС РФ вновь справились с угрозой, необходимо принять дополнительные меры безопасности на случай усиления атак.

    «С помощью подобных налетов ВСУ хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.

    «Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты.

    Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением»,

    – рассуждает эксперт. «В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – подчеркивает Гусаров.

    «Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – добавил военный эксперт Максим Климов.

    «Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.

    «Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил эксперт.

    «Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – полагает Климов.

    «Украинскому руководству необходимо чем-то компенсировать провал своего контрнаступа. Если бы дроны долетели до Москвы, новость об этом заполонила все медийной пространство. Вместе с тем, по беспилотникам хорошо отработали наши системы радиолокационной борьбы. Против таких целей также эффективно работают наши ЗРК «Панцирь», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО.

    «Нет сомнений в том, что противник при помощи спутников США ищет информацию о слабых местах в нашей обороне, а затем прокладывает через эти точки маршрут.

    Когда же в наши руки попадают дроны ВСУ, мы вскрываем электронные схемы, видим частоты, а также по карте памяти можем установить откуда они были запущены, как летели и какова была конечная цель», – указывает эксперт.

    «Исходя из этого ВС РФ могут перестраивать свою систему ПВО, делать соответствующие выводы. Мы ведем постоянную работу по изучению БПЛА противника. Это динамичный ежедневный процесс», – отметил он.

    «Для более эффективной борьбы с дронами целесообразно применение аэростатов, на которые устанавливаются автоматические радиолокационные станции для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и других маловысотных целей на большой дальности. Плюс аэростатов в том, что их можно строить быстрее и дешевле», – полагает собеседник.

    «Кроме того, сейчас мы работаем над современными перспективными средствами для противодействия дронам. У нас уже есть электромагнитные ружья. Я убежден, что только комплексный подход в борьбе с дронами позволит нам нейтрализовать исходящую угрозу. Именно на это и делается упор в российском ВПК», – заключил он.
     
     
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