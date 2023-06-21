Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Эксперты назвали способы борьбы с налетами украинских дронов на Москву и Подмосковье

ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?

Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники найдены в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области.

В результате работы РЭБ дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, средства по борьбе с БПЛА полностью выполнили свою задачу во время атаки противника. Он подчеркнул, что расследование инцидента поручено компетентным органам.

Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Тогда дроны «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщали экстренные службы, в первом случае были «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».

Тогда в экспертном сообществе отмечали, что атака была предпринята в первую очередь для того, чтобы посеять панику среди столичного населения. Однако за счет успешной работы ПВО и экстренных служб, противнику не удалось достичь желаемого результата, говорят эксперты.

Владимир Путин подчеркивал, что ПВО столицы сработала удовлетворительно. До этого ВСУ также при помощи дронов атаковали Кремль. Произошедшее в России расценили «как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о технических аспектах нападения.

Нынешняя атака, по мнению экспертов, все так же носит психологический характер и призвана перебить неудачи украинского контрнаступления в информационно пространстве. Однако противник решил пойти дальше и прощупать обороноспособность российской столицы для потенциального удара. Несмотря на то, что ВС РФ вновь справились с угрозой, необходимо принять дополнительные меры безопасности на случай усиления атак.

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«С помощью подобных налетов ВСУ хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.

«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты.

Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением»,

– рассуждает эксперт. «В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – подчеркивает Гусаров.

«Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – добавил военный эксперт Максим Климов.

«Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.

«Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил эксперт.

«Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – полагает Климов.

«Украинскому руководству необходимо чем-то компенсировать провал своего контрнаступа. Если бы дроны долетели до Москвы, новость об этом заполонила все медийной пространство. Вместе с тем, по беспилотникам хорошо отработали наши системы радиолокационной борьбы. Против таких целей также эффективно работают наши ЗРК «Панцирь», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО.

«Нет сомнений в том, что противник при помощи спутников США ищет информацию о слабых местах в нашей обороне, а затем прокладывает через эти точки маршрут.

Когда же в наши руки попадают дроны ВСУ, мы вскрываем электронные схемы, видим частоты, а также по карте памяти можем установить откуда они были запущены, как летели и какова была конечная цель», – указывает эксперт.

«Исходя из этого ВС РФ могут перестраивать свою систему ПВО, делать соответствующие выводы. Мы ведем постоянную работу по изучению БПЛА противника. Это динамичный ежедневный процесс», – отметил он.

«Для более эффективной борьбы с дронами целесообразно применение аэростатов, на которые устанавливаются автоматические радиолокационные станции для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и других маловысотных целей на большой дальности. Плюс аэростатов в том, что их можно строить быстрее и дешевле», – полагает собеседник.

«Кроме того, сейчас мы работаем над современными перспективными средствами для противодействия дронам. У нас уже есть электромагнитные ружья. Я убежден, что только комплексный подход в борьбе с дронами позволит нам нейтрализовать исходящую угрозу. Именно на это и делается упор в российском ВПК», – заключил он.