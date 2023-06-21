Эксперт: ВСУ новой атакой БПЛА на Москву пытались перебить провал контрнаступления

Авиаэксперт Гусаров: ВСУ пытались устроить новую пиар-акцию с налетом дронов на Москву

ВСУ надеялись, что дроны долетят до Москвы. Очередная пиар-акция нужна противнику, чтобы перебить неудачи контрнаступления. Однако ВС РФ вновь сработали слаженно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Министерство обороны сообщило о предотвращении атаки трех беспилотников в Подмосковье.

«С помощью подобных атак ВСУ в первую очередь хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.

«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты. Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением», – рассуждает эксперт.

«В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – резюмирует Гусаров.

Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.

В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.

Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.