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21 июня, среда | Последнее обновление — 13:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт: Налетами дронов Украина прощупывает работу ПВО Москвы для будущих ударов
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Эксперт: ВСУ новой атакой БПЛА на Москву пытались перебить провал контрнаступления
Авиаэксперт Гусаров: ВСУ пытались устроить новую пиар-акцию с налетом дронов на Москву
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ВСУ надеялись, что дроны долетят до Москвы. Очередная пиар-акция нужна противнику, чтобы перебить неудачи контрнаступления. Однако ВС РФ вновь сработали слаженно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Министерство обороны сообщило о предотвращении атаки трех беспилотников в Подмосковье.
«С помощью подобных атак ВСУ в первую очередь хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.
«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты. Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением», – рассуждает эксперт.
«В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – резюмирует Гусаров.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
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Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.
Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».
Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
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Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.
Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
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Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
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В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Отмечается, что энергосистема Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Кроме того, повреждения были оценены более чем в 10 млрд долларов, передает ТАСС.
Также сообщается, что мощности по производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.
Ранее Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети.
Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России
Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии.
Он отметил, что украинцы сталкиваются с российским сопротивлением. По его словам, ВС РФ установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Зеленский назначил Мельника на должность посла в Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении послов в трех странах, среди них оказался скандально известный замглавы МИД Андрей Мельник, он стал послом в Бразилии.
Помимо этого, послом Украины в Перу стал Юрий Полюхович, он же стал послом и в Колумбии, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев работает над тем, чтобы «выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия».
Напомним, Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Politico: Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал инициативы канцлера Германии Олафа Шольца, направленные на обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Берлине, пишут американские СМИ.
Как подметил портал Politico, Ли Цян, стоя рядом с Шольцем, избегал упоминания России и Украины и заявлял о желании Китая установить тесное экономическое сотрудничество с Германией.
Отмечается, что премьер Госсовета Китая сосредоточил диалог с канцлером Германии на торговых отношениях Берлина и Пекина, передает РИА «Новости».
Шольц на совместной с Ли Цяном пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия надеется на «особую роль» Китая в урегулировании украинского кризиса. Он также выразил надежду, что Пекин «окажет влияние» на Москву.
Население Германии рекордно увеличилось из-за беженцев с Украины
Население Германии увеличилось до рекордных значений из-за беженцев с Украины
Население ФРГ за прошлый год выросло на 1,12 млн человек, достигнув рекордных 84,4 млн, прирост во многом связан с притоком украинских беженцев, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
Рост населения в 2022 году составил 1,3%, в 2021-м этот показатель оценивался в 0,1%, передает ТАСС.
На конец 2022 года в Германии проживало 84,4 млн человек. Рост населения связан со значительным увеличением чистой иммиграции до 1 455 000 человек. Основной приток фиксируется за счет беженцев с Украины, отметили в ведомстве.
Нынешняя численность населения – рекордная для Германии, а прирост за 2022 год стал самым крупным с момента объединения страны в 1990 году.
По данным МВД Германии, в стране по состоянию на февраль находилось 1,062 млн беженцев с Украины.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Священник РПЦ назвал безумием «освящение» на Украине «иконы» с Бандерой
Православный публицист и миссионер протоиерей Андрей Ткачев назвал безумием «освящение» на Украине «иконы» с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Он сказал ТАСС, что «это безумие не требует комментариев».
Ранее стало известно, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) «освятил» новую «икону» Богородицы «С оружием в руках и с Богом в сердце». На ней изображены «защитники Украины разных времен»: казаки и воины запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), а также военнослужащие вооруженных сил страны. Среди изображенных на иконе есть люди, которые похожи на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Взрывы прогремели в трех областях Украины
«Зеркало недели»: Взрывы прозвучали в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Так, издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Деталей не приводится.
В данных регионах действует воздушная тревога, передает ТАСС.
В Киеве воздушная тревога не объявлялась, однако сирены звучат в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Накануне после взрывов, раздавшихся утром, многие районы украинской столицы оказались обесточены.
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