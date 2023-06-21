В Московском регионе с помощью РЭБ сбили три дрона

В Московском регионе с помощью РЭБ сбиты три беспилотных летательных аппарата

В Новой Москве и в Наро-Фоминском районе Подмосковья с применением средств радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотных летательных аппарата, сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что БПЛА сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. Беспилотники, как сообщается, упали, не причинив повреждений каким-либо объектам.

Обломки дронов планируется направить на экспертизу.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, два аппарата самолетного типа упали в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Время падения, как уточнил глава региона, ориентировочно составило 5.30 и 5.50 утра.

Воробьев рассказал, что дроны упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате действий, которые предприняли военные. По его словам, разрушений на земле нет, никто не пострадал, обломки найдены. На территории сейчас работают спецслужбы.

Напомним, в конце мая киевский режим ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.