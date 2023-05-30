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Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки БПЛА в Москве
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Беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова, сообщили в столичных экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.
Как сообщили в экстренных службах, в первом случае «разрушены фасад и остекление дома», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей», передает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве. Указывается, что на улице Атласова «признаков пожара не обнаружено», передает ТАСС.
В экстренных службах рассказали, что «похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома».
Позднее Собянин в Telegram подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он сообщил, что «экстренные службы города находятся на местах происшествий» и «выясняют обстоятельства случившегося».
Воробьев сообщил в Telegram, что «жители некоторых районов» Подмосковья «могли слышать звуки взрывов». Он пояснил, что ПВО на подлете к Москве сбила несколько беспилотников.
Префектура юго-западного округа Москвы сообщила, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной эвакуируют. Указывается, что пострадавших нет.
Напомним, в начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
«Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.
Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
Минобороны заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах, сообщили в Минобороны.
«Цель удара достигнута. Назначенные объекты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале МО.
Ударом поражены командные пункты и радиолокационные посты. Также повреждения получила авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Ранее очевидцы сообщали о десятках взрывов прошлой ночью в Киеве, также работала система ПВО. В понедельник днем также сообщалось о взрывах в украинской столице, в районе киевского аэропорта Жуляны виден дым.
Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.
Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.
Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.
Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.
Украина решила переименовать Грузию
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии в «Сакартвело»
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Украина будет называть Грузию «Сакартвело» («Страна грузин»), а грузин – картвелами во всех официальных документах Верховной рады. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в парламент страны.
Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
В документе, представленном в Раду, говорится, что «историческое название страны «Сакартвело» будет использовано на Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации, пишет «Коммерсант».
Ранее аналогичное решение приняла Литва, в ответ грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад – теперь это Лиетува.
Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского Гурджан или Гурзан.
Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран – членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия.
Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.
Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.
В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.
Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве
ТАСС: В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в подвалы
По сообщениям очевидцев, в центре Киева прогремело более десяти взрывов, жители спускаются в метро и подвалы.
Очевидец сообщил ТАСС, что над городом работает система ПВО. По его словам, жители в панике.
Источник сообщил также, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.
Воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской.
Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.
Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС.
Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса.
В Минобрнауки отреагировали на скандальные заявления доцента СПбГУ о спецоперации
Ситуация с антироссийскими высказываниями доцента Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Михаила Белоусова – безобразная и нетерпимая, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Белоусова высказался против СВО и заявил о поддержке украинской армии, заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на фронт добровольно, взяв академический отпуск, передает РИА «Новости».
«Ситуация безобразная и нетерпимая со всех точек зрения. Героически погиб студент университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память товарища, коллеги по университету, проявить человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь внимание антироссийскими политическими заявлениями», – сказал Могилевский.
По его словам, исторический факультет СПбГУ – один из лучших в России. На факультете работают профессионалы с гражданской позицией, люди, «к которым не относится маленькая группа, устроившая провокацию».
Могилевский заявил, что о научных достижениях Белоусова ему ничего неизвестно, кроме того, что отдельные студенты группируются вокруг него. Эти учащиеся также не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в научной деятельности.
«Белоусов – преподаватель, доцент, занимался декабристами. Но вот услышали бы его декабристы, русские офицеры, как они отнеслись бы к попыткам дискредитировать российские Вооруженные силы? Выступать в борьбе, которую ведет России, фактически на стороне врага?» – сказал Могилевский.
Представитель ведомства добавил, что в высказываниях Булоусова «не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести».
Могилевский выразил уверенность, что ректор университета Николай Михайлович Кропачев разберется и примет меры для нормализации ситуации в вузе.
В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
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Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.
В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».
WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.
Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.
Послы стран ЕС пришли с демаршем к вице-премьеру Грузии из-за рейсов в Россию
Постпред Евросоюза в Грузии Павел Перчински и главы дипломатических миссий ЕС, аккредитованных в Грузии, прибыли к вице-премьеру, министру экономики и устойчивого развития Левану Давиташвили, чтобы выразить демарш из-за восстановления прямых рейсов в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Демарш осуществляется от имени всех 27 стран ЕС», – сказано в сообщении постпредства.
Прямые рейсы восстановлены с 19 мая после четырехлетнего перерыва.
Грузия называет это частью экономических взаимоотношений с Россией и гарантирует, что не нарушит при этом международные санкции против России.
Ранее Georgian Airways решили запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией, а в Российском союзе туриндустрии оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны.
Футбольные фанаты напали на консульство России на Аландских островах
На российское консульство в Мариехамн на Аландских островах, входящих в состав Финляндии, напали футбольные болельщики, сообщает газета Ilta-Sanomat.
Перед матчем местной футбольной лиги болельщики провели у стен российского консульства демонстрацию. Как заявили в полиции, здание, сотрудники и территория ущерб не получили.
«На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.
На месте были замечены семь нарушителей, которых задержали.
Ранее атака на консульство прошла в ночь на 1 мая. Тогда футбольные фанаты сломали почтовый ящик, бросили бутылку в окно здания и выбили стекло.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.
Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.
О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.
В ДНР рассказали о ситуации под Артемовском
Советник главы ДНР Гагин рассказал о ситуации под Артемовском
Вооруженные силы Украины сейчас обстреливают западные кварталы Артемовска, но войти в город не пытаются, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что в районе города Часов Яр, который расположен возле Артемовска, до сих пор сосредоточены существенные силы и средства противника, передает РИА «Новости».
«На мой взгляд, это не удастся (войти в город – прим. ВЗГЛЯД) им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
Также он выразил мнение, что контрнаступление, которое Киев анонсировал ранее, пришлось отложить из-за ситуации в Артемовске, в котором ВСУ понесли большие потери.
Советник врио главы ДНР предположил, что атаками на Белгородскую область ВСУ пытаются «отвлечь внимание» от Донбасса.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.