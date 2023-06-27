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Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
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Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной, сорвав ротацию противника
Российские силы уничтожили колонну с личным составом и техникой вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сорвав ротацию противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Колонна ВСУ с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях в районе Белогоровки, была уничтожена у населенного пункта Верхнекаменское на юго-западе Кременной, сообщил Марочко ТАСС.
В этой связи, по словам военного эксперта, подразделения ВСУ под Белогоровкой получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время.
Ранее Марочко сообщил о резком увеличении действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации.
Украинского актера покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского актера Грекова избили и покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского 23-летнего актера Александра Грекова избили и покусали в Дублине после спектакля киевского театра из-за пачки сигарет, сообщила представитель театра Анастасия Павленко.
Инцидент произошел после того, как Греков, сотрудник театра имени Леси Украинки, вышел покурить после спектакля по ирландской пьесе Брайна Фрила «Нужен перевод», которая была показана в Театре Аббатства в Дублине 24 июня, сообщает местная газета Irish Mirror.
По словам Павленко, группа людей вырвала у Грекова сигарету изо рта и забрала пачку сигарет. После попытки актера отобрать сигареты на него набросились и избили бутылкой.
«Они разбили бутылку о его голову… Еще девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», – сообщила Павленко.
Греков госпитализирован, на его лицо наложили швы, передает РИА «Новости».
Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее «ничем не спровоцированным актом бессмысленного насилия».
На Западе назвали три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
Politico: Украинскому контрнаступлению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода
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Продвижению вооруженных сил Украины мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода, пишет газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.
По данным издания Politico, Киев хотел бы, чтобы украинские силы продвигались быстрее, но этому препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. При этом эксперты отмечают, что несмотря на обучение и западное вооружение, украинские военные все равно не могут сражаться, как силы Североатлантического альянса.
Издание также отмечает, что Вашингтон призывает Украину воспользоваться «окном возможностей» после мятежа ЧВК «Вагнер» и прорвать оборонительные позиции российских сил, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.
Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить
Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих
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Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада.
«Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.
Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ).
«Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед.
По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории.
«Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине
Маск выразил тревогу в связи с предположением предпринимателя Сакса об «американизации» конфликта на Украине
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Миллиардер Илон Маск счел «тревожным» предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США захотят добиться «американизации» конфликта на Украине.
Сакс указал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что после проекта резолюции, внесенного сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Конгресс, в Киеве заявили о якобы имеющихся у России планах «взорвать Запорожскую АЭС», передает РИА «Новости».
Как отметил Сакс, если ЗАЭС уничтожат, то с уверенностью установить виновного не удастся, но СМИ «рефлекторно обвинят Россию». Вместе с резолюцией все это создаст возможность еще больше втянуть США в конфликт со стороны тех, кто добивается его «американизации», заявил Сакс.
«Тревожно», – ответил на это Маск.
Напомним, Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
ВСУ попытались атаковать на трех направлениях
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Украинские военные в последние сутки попытались атаковать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поражение нанесено 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). У Червоной Дибровы пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На этом направлении уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика».
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак со стороны ВСУ. Уничтожено до 325 военных, танк, три БМП и пять автомобилей. У Авдеевки (ДНР) уничтожен склад с боеприпасами украинской 110-й механизированной бригады.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки со стороны украинских военных. На Ореховском тактическом направлении отброшен мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.
У поселка Работино в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 115 человек, пять боевых бронированных машин, включая американскую Bradley, три пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила противника у поселков Красное Первое, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Возле поселка Огурцово (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла более 30 бойцов, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 военных, три автомобиля и САУ «Акация».
Возле поселка Авдеевка (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. У населенного пункта Выемка (ДНР) поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены шесть беспилотников.
С начала СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 ЗРК, 10 371 танк и другие боевые бронированные машины, 1131 машину РСЗО, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов.
ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских
Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.
Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».
В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».
Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».
Байден заявил о непричастности США к попытке мятежа в России
Западные страны не имеют отношения к попытке вооруженного мятежа на российской территории, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.
США не имеют ничего общего с попыткой мятежа в России, это была часть «внутрироссийской системы», заявил Байден, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон продолжит оказывать помощь киевскому режиму, несмотря на события в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с Байденом.
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО после попытки мятежа нуждается в доработке
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО требует совершенствования на фоне военного мятежа
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Закон о дискредитации участников СВО нуждается в доработке, но перед этим произошедшее должны тщательно расследовать правоохранительные органы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее вице-спикер парламента Владислав Даванков призвал к обсуждению поправок в закон о дискредитации участников СВО, потому что если его оставить без изменений, то «за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК тысячи россиян можно посадить на 15 лет».
«Закон о дискредитации до сих пор не набрал достаточной степени практического применения для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о необходимости каких-либо изменений в его тексте. На мой взгляд, некоторые его положения действительно нуждаются в смягчении и доработке», – сказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Предложения по более тщательной работе в рамках данного закона я могу лишь приветствовать. Однако для того, чтобы перейти к непосредственным действиям по этому направлению, необходимо выждать определенный промежуток времени. Нужно подходить к подобной работе с трезвой головой, тщательно взвесив все последствия», – подчеркивает собеседник.
«Изменения любого закона – долгий и кропотливый процесс. Важно изучить все имеющиеся в настоящий момент прецеденты. В связи с последними событиями, а именно мятежом Пригожина, необходимо, чтобы следователи и судьи ответственно подходили к любым расследованиям по данному вопросу. Это единственное, что требуется здесь и сейчас», – резюмирует Вассерман.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в свете последних событий с ЧВК «Вагнер» надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, сообщает агентство «РИА-Новости». Он отметил, что законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в нижней палате парламента.
«Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет», – отметил Даванков. Парламентарий подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС – на публичные мнения относительно действий ЧВК и Вооруженных сил вне зоны боевых действий.
Напомним, попытка вооруженного мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не состоялась. Он принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются и как избежать даже теоретической возможности вооруженных мятежей в будущем.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.
В США назвали конфликт на Украине «экзистенциальным» для России
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия не может потерпеть поражение в конфликте на Украине
Западу не удастся победить Россию в конфликте на Украине, так как для России он напрямую связан с вопросом выживания, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер заявил, что для России данный конфликт «носит экзистенциальный характер». По его словам, россияне «не могут потерпеть поражение», так как в этом случае «Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие». Он сказал, что для России идет «борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», передает РИА «Новости» со ссылкой на U.S. Tour of Duty.
Как заявил Риттер, США предпочитают передавать Украине вооружения, чтобы не получать «тела американских солдат в мешках», но в этом и заключается преимущество России. Риттер заявил: «Вы не сможете превзойти их (россиян) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации». «А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост – вряд ли хоть что-нибудь», – сказал он.
Напомним, Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.