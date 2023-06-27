Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО после попытки мятежа нуждается в доработке

Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО требует совершенствования на фоне военного мятежа

Закон о дискредитации участников СВО нуждается в доработке, но перед этим произошедшее должны тщательно расследовать правоохранительные органы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее вице-спикер парламента Владислав Даванков призвал к обсуждению поправок в закон о дискредитации участников СВО, потому что если его оставить без изменений, то «за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК тысячи россиян можно посадить на 15 лет».

«Закон о дискредитации до сих пор не набрал достаточной степени практического применения для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о необходимости каких-либо изменений в его тексте. На мой взгляд, некоторые его положения действительно нуждаются в смягчении и доработке», – сказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Предложения по более тщательной работе в рамках данного закона я могу лишь приветствовать. Однако для того, чтобы перейти к непосредственным действиям по этому направлению, необходимо выждать определенный промежуток времени. Нужно подходить к подобной работе с трезвой головой, тщательно взвесив все последствия», – подчеркивает собеседник.

«Изменения любого закона – долгий и кропотливый процесс. Важно изучить все имеющиеся в настоящий момент прецеденты. В связи с последними событиями, а именно мятежом Пригожина, необходимо, чтобы следователи и судьи ответственно подходили к любым расследованиям по данному вопросу. Это единственное, что требуется здесь и сейчас», – резюмирует Вассерман.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в свете последних событий с ЧВК «Вагнер» надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, сообщает агентство «РИА-Новости». Он отметил, что законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в нижней палате парламента.

«Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет», – отметил Даванков. Парламентарий подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС – на публичные мнения относительно действий ЧВК и Вооруженных сил вне зоны боевых действий.

Напомним, попытка вооруженного мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не состоялась. Он принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются и как избежать даже теоретической возможности вооруженных мятежей в будущем.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.