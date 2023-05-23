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Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ
Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности
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Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.
«Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.
«Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.
Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.
«Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.
Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.
Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.
Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым
Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ
Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ.
Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток.
Авиаударом по аэродрому Днепр уничтожена авиационная техника ВСУ и ангары с вооружением
Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар высокоточным оружием по объектам на украинском аэродроме Днепр, сообщили в Минобороны.
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме, цель удара достигнута, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Все назначенные цели уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.
На прошлой неделе Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли значительную часть боеприпасов в результате ударов, нанесенных в ночь на 18 мая.
Казахстан отказался утвердить предложенную Украиной кандидатуру на пост посла
Казахстан не утвердил кандидатуру Гайдая на пост украинского посла в стране
Казахстан не утвердил кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост украинского посла из-за профнепригодности, сообщили СМИ.
Казахстан отказался выдавать агреман бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. По его данным, Киев направил запрос по этой ситуации в Казахстан, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в качестве объяснения Астана указала, что на этой должности предпочтительно было бы видеть профессионального дипломата.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая.
В октябре прошлого года Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об «убийстве русских».
Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область
Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область
В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники.
«Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными.
С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Стало известно о подвиге отряда казаков «Сибирь» в 12-часовом бое под Артемовском
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В Telegram-канале военкора Евгения Лисицына появилось видео, в котором рассказали о подвиге отряда казаков «Сибирь». Военнослужащие в ходе боя, продолжавшегося 12 часов, остановили наступление украинских националистов, не позволив ВСУ занять выгодную позицию для удара по российским силам с фланга на Бахмутовском (Артемовском) направлении.
Лисицын разместил интервью с исполняющим обязанности командира отряда «Сибирь» с позывным «Есаул», который рассказал о бое на Соледарском участке.
«Противник предпринял контрнаступление, решил прорвать оборону наших подразделений. Ворваться во фланг, тем самым разбив группировку. Хотел занять наивыгодную высоту. При поддержке бронетехники вошел в позиции нашего отряда. Бой длился 12 часов. Были потери, но никто не отступил. Командиром батальона «Сибирь» Каном было принято решение вызвать огонь на себя. Началась артподготовка. Поступило следующее решение командира, которое оказалось судьбоносным: занять господствующую высоту в тылу противника. Сибирские казаки не побоялись этого и заняли две позиции на господствующей высоте», – рассказал Есаул.
Как уточняется в сообщении канала, получивший три ранения командир отряда с позывным «Кан» не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением и боем.
«Вэсэушники отправили [на убой] под казаков более 400 человек при поддержке танков и бронированной техники. Занятие выгодных рубежей, позиций и высот теперь позволит идти в дальнейшем. Мы продвинулись на 600 метров. Но эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров», – подчеркнул Есаул.
Заместитель добровольческого корпуса с позывным «Атаман» со своей стороны добавил, что наступление противника ставило целью рассечь линию обороны российских сил. «Заняв господствующие высоты, ВСУ планировали зайти в один из флангов города Бахмут. Благодаря действиям казаков по недопущению прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут», – сказал он.
В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО.
Белгородский губернатор сообщил об операции по ликвидации украинской ДРГ на территории области
В Грайворонском районе Белгородской области начала действовать украинская диверсионная группа, силовые структуры принимают необходимые меры, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Вооруженные силы России, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации украинской ДРГ, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после обстрела поселка Глотово того же района минно-взрывные ранения получили мужчина и женщина, их доставили в Грайворонскую райбольницу. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина – в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться ДРГ из 20 человек.
Ранее региональное ГУ МЧС опровергало сообщения о прорыве украинской ДРГ на территорию области.
Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается
Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
В Белгородской области введен режим КТО
Губернатор Гладков: В Белгородской области введен режим КТО
В Белгородской области с понедельника начал действовать режим контртеррористической операции (КТО), об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков.
Режим вводится для обеспечения безопасности жителей области, он устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Также Гладков сообщил, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник, по предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле проверяют оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Кремль заявил, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске.
Губернатор Гладков: В ходе атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек
Во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области пострадали восемь человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
При нападении украинской ДРГ пострадали восемь человек, среди мирных жителей никто не погиб, сообщил Гладков в ходе трансляции во «ВКонтакте», передает РИА «Новости».
По его словам, большая часть населения приграничных сёл и районного центра, куда ранее проникла украинская ДРГ, покинула опасный район.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Он заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).
В Кремле отметили, что киевский режим, направляя группу диверсантов в Белгородскую область, пытается отвлечь общественное внимание от поражения в Артемовске.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
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Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Во Франции назвали потери ВСУ «самым страшным секретом» Зеленского
Журналист Valeurs Actuelles Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом украинского президента Зеленского
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Число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым страшным секретом украинского президента Владимира Зеленского, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся во Франции солдат ВСУ, сообщил французский журнал Valeurs Actuelles.
Как считает обозреватель издания Мериадек Раффрей, число погибших остается самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, передает РИА «Новости».
По словам обозревателя издания, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов о потерях ВСУ. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Источник издания отметил, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою.
Раффрей считает, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Кроме того, подчеркнул журналист, баланс сил явно складывается в сторону армии России. Так, например, по данным французских военных, у России в три раза больше артиллерии, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.
Накануне в Минобороны сообщали, что на одном только Донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих.
В США заявили о готовности выступить главным гарантом безопасности для Украины
WSJ: США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины
США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров, соглашение должно быть тщательно проработано, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызвать у России доверие. Кроме того, нужно учесть все детали, от которых будет зависеть успех этого договора, передает ТАСС.
Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. По словам президента Польши Анджея Дуды, соглашение с Украиной будет обсуждаться, в том числе, на саммите НАТО в Вильнюсе, которое будет включать поставку вооружений и передовых технологий.
Другие европейские чиновники отмечают, что модель безопасности будет связана с вступлением Украины в НАТО, но альянс не станет стороной конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.
Газета пишет, что лидеры европейских стран в большинстве согласны с проектом соглашения о двусторонних гарантий Украине. Кроме США гарантами безопасности выступят Великобритания, Германия и Франция.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримой перспективе Украина не станет членом НАТО, поскольку Киев сейчас не в состоянии выполнить ряд требований для этого.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Украинские боты заспамили в картах Google компании в приграничных районах Белгородской области
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Украинские интернет-пользователи оставляют негативные комментарии компаниям Белгородской области на ресурсе «Google Карты». Отзывы стали массово публиковаться после поступивших в понедельник сообщений о проникновении в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.
Среди попавших под информатаку оказались фермерские хозяйства, магазины, салоны красоты и другие вполне мирные организации.
«Очень хорошо вышли с ребятами прогуляться, тепло встретили, аж сознание от радости потеряли», – гласит комментарий пользователя Yuriy Boyarinov к ООО «Козинское», расположенному в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. Автор публикации разместил также фотографию главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Целью спам-атаки украинских ботов также стала местная гостиница «Уют», где, как возмущаются украинские интернет-пользователи, «не принимают гривны», а также «нет бомбоубежища».
«Танк «Леопард» есть где запарковать?» – интересуется пользователь Darth Vader.
Аналогичные комментарии украинские националисты оставляют международному автомобильному пункту пропуска «Грайворон», обозначенному на «Google Картах», местному Дому культуры, центральной районной больнице, отделению «Сбербанка», салонам красоты и магазинам. При этом оставляемые комментарии часто не соответствуют роду деятельности этих мест.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском районе Белгородской области начала действовать украинская диверсионная группа, силовые структуры принимают необходимые меры.
В Кремле отмечали, что украинская сторона рассчитывает отвлечь внимание от потери Артемовска попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области. Киев, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, таким образом пытается минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.
Дроны ВСУ атаковали в Белгородской области Грайворон и Борисовку
Глава Белгородской области Гладков: Беспилотники ВСУ атаковали город Грайворон и поселок Борисовка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Белгородской области поселок Борисовка и сбросили на одно из административных зданий с квадракоптера взрывное устройство, еще два частных жилых дома атакованы беспилотниками в Грайвороне, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Борисовка и сбросили на одно из административных зданий с квадракоптера взрывное устройство. По имеющимся у губернатора данным, у атакованного здания пробита крыша, но возгорания нет.
Глава региона также сообщил, что в Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома, в результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло возгорание зданий.
В обоих населенных пунктах обошлось без пострадавших.
Ранее Гладков сообщал, что при нападении украинской ДРГ в Белгородской области пострадали восемь человек. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).
Беженка из Артемовска рассказала о разборках между подразделениями ВСУ
Беженка Мария: Подразделения ВСУ в Артемовске устраивали между собой разборки, вступали в перестрелки
Дислоцированные в Артемовске подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пили, дрались, устраивали между собой разборки «толпой на толпу», вступали в перестрелки, рассказала эвакуированная из города беженка Мария.
Мария рассказала, что в Артемовске было очень много военных, которые пили, дрались, устраивали между собой разборки и это все видели, все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать. По ее словам, «жестко было», передает РИА «Новости».
Также она рассказала, что местные жители видели, как военные ВСУ «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться», среди них оказались и пьяные солдаты. По ее словам, «там такая жесть была»: были и битые, и резаные. Она уточнила, что это было днем, не ночью.
В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска. В тот же день Зеленский признал потерю Артемовска подразделения ВСУ.