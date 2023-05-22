Объявлен в розыск один из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область

Политолог объяснила появление на Украине отряда «Люфтваффе»

Политолог Шеслер: Украина перенимает символику нацизма во всех проявлениях

В то время как Германия стыдится своего прошлого, Украина всячески пытается подчеркнуть преемственность идей вермахта. Западные страны тем временем закрывают глаза на оправдание нацизма, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что в состав теробороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе».

«Германия без малого 80 лет стыдливо пытается «замазать» всю связь с гитлеровскими временами и вермахтом. На Украине же ситуация прямо противоположная. Чего только стоит тот факт, что там делают своими национальными героями пособников фашистов – Бандеру и Шухевича», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.

«Украинские власти не только не скрывают свою связь с этой идеологией, но еще и всячески ее подчеркивают. Эта страна сегодня объявляет своим главным врагом Россию и весь русский народ. Всем этим она демонстрирует свою преемственность нацистской Германии», – отметила она.

«Даже поразительно, что европейские страны и США не обращают никакого внимания на реабилитацию нацизма, просто закрывают глаза и продолжают оказывать военную поддержку Украине. Это можно объяснить только тем, что в их понимании сам факт существования России является большим злом, нежели оправдание фашизма», – акцентировала собеседница.

«Украинской враждебности по отношению к России нет предела. И они будут продолжать раскачивать и раздувать эту ненависть до тех пор, пока Украина будет существовать как государство. Я убеждена, что они продолжат перенимать символику нацистов во всех проявлениях, вести себя как они, совершать такие же зверские преступления. В свою очередь западные страны продолжат это поощрять и поддерживать», – считает Шеслер.

Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он в соцсетях рассказал о деятельности подразделения «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». Причем, судя по видео, члены украинского отряда носят на плече эмблему не современных люфтваффе ФРГ, а совмещенную с символикой военно-воздушных сил нацистской Германии.

Люфтваффе – общее название для гитлеровских военно-воздушных сил в 1935–1945 годах и современных ВВС ФРГ. В русскоязычном пространстве «люфтваффе» ассоциируется именно с авиацией нацистской Германии и руководством Германа Геринга. В Германской империи, а также в ГДР использовалось слово «люфтштрайткрефте». Под названием «люфтваффе» ВВС Германии возродились Гитлером после того, как по итогам Первой мировой войны стране запретили иметь собственный военный воздушный флот.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии. Сообщалось, что на минувшей неделе российские военные ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, который отдавал приказы обстреливать Луганскую народную республику