Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...

Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    29 июня 2023, 14:10

    Относительное затишье на фронте не должно никого вводить в заблуждение. И не стоит думать, что ВСУ исчерпали потенциал, а наступление захлебнулось.

    Во-первых, противник продолжает атаки по всему фронту, идет активное прощупывание нашей обороны. Где-то работают ДРГ, где-то применяются силы вплоть до батальона. Так или иначе, на фронте всюду есть напряжение.

    Во-вторых, никакой потенциал у ВСУ не исчерпан. Личного состава на Украине отмобилизовали вполне достаточно, чтобы позволить себе убить хоть десять тысяч об «линию Суровикина» в разведке боем. Ну да, такая мясная и кровавая разведка боем, но кого это волнует в Киеве, а тем более на Западе? Техники у ВСУ на еще один мощный наступ хватит, ее хватит и на прорыв обороны, и на закрепление.

    В-третьих, ракетные удары по нашей военной и гражданской инфраструктуре продолжаются, и это очевидно часть подготовки к наступлению. Косвенно на подготовку наступления указывает и присутствие иностранных наемников (в том числе специалистов по информационной войне) в том же Краматорске, где по ним был нанесен ракетный удар. Что могут делать в прифронтовом городе бывшие рейнджеры США? Вряд ли приехали они пиццы поесть.

    В-четвертых, и Киеву, и НАТО в целом, и Вашингтону в частности без результативного, ну или хотя бы яркого по картинке наступления никуда. Нужно оправдать прошлые потери, экономические трудности, ну и выборы же скоро.

    Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    А 11–12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. И стоит уже сейчас строить варианты, какой будет новая фаза наступления. Антоновский мост в Херсоне – это попытка пощупать вариант с высадкой на правом берегу Днепра на малом плацдарме с последующим расширением. Таких плацдармов, вероятнее всего, будет создано сразу несколько. Причем это может быть как направлением главного удара, так и отвлечением сил.

    Личного состава и техники у ВСУ хватит на два главных удара. Даже сейчас, после потери немалого количества танков и БМП. Исходя из понимания того, насколько важна для Киева составляющая инфовойны, очень велика вероятность, что будет повтор попытки захода на территорию Белгородской или Курской областей с закреплением в населенном пункте, при этом желательно хотя бы на то время, пока идет саммит НАТО. А потом уже неважно. ВСУ тупо бросят всех, кто зашел туда, потому что пушечное мясо никому не жалко.

    Одновременно уже в ближайшее время начнется активизация действий по линии PsyOps, и украинские центры будут разгонять темы конфликта армии и власти, армии и ЧВК, будут писать о панике в российской власти. Короче, все старые песни на новый лад.

    Противник знает наши слабые места. Уверен, что и мы их знаем тоже, знаю, что над устранением проблем идет активная работа. Вероятнее всего, удар ВСУ стоит ждать на первой декаде июля. Информация с той стороны также свидетельствует об этом.

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