Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Относительное затишье на фронте не должно никого вводить в заблуждение. И не стоит думать, что ВСУ исчерпали потенциал, а наступление захлебнулось.

Во-первых, противник продолжает атаки по всему фронту, идет активное прощупывание нашей обороны. Где-то работают ДРГ, где-то применяются силы вплоть до батальона. Так или иначе, на фронте всюду есть напряжение.

Во-вторых, никакой потенциал у ВСУ не исчерпан. Личного состава на Украине отмобилизовали вполне достаточно, чтобы позволить себе убить хоть десять тысяч об «линию Суровикина» в разведке боем. Ну да, такая мясная и кровавая разведка боем, но кого это волнует в Киеве, а тем более на Западе? Техники у ВСУ на еще один мощный наступ хватит, ее хватит и на прорыв обороны, и на закрепление.

В-третьих, ракетные удары по нашей военной и гражданской инфраструктуре продолжаются, и это очевидно часть подготовки к наступлению. Косвенно на подготовку наступления указывает и присутствие иностранных наемников (в том числе специалистов по информационной войне) в том же Краматорске, где по ним был нанесен ракетный удар. Что могут делать в прифронтовом городе бывшие рейнджеры США? Вряд ли приехали они пиццы поесть.

В-четвертых, и Киеву, и НАТО в целом, и Вашингтону в частности без результативного, ну или хотя бы яркого по картинке наступления никуда. Нужно оправдать прошлые потери, экономические трудности, ну и выборы же скоро.

А 11–12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. И стоит уже сейчас строить варианты, какой будет новая фаза наступления. Антоновский мост в Херсоне – это попытка пощупать вариант с высадкой на правом берегу Днепра на малом плацдарме с последующим расширением. Таких плацдармов, вероятнее всего, будет создано сразу несколько. Причем это может быть как направлением главного удара, так и отвлечением сил.

Личного состава и техники у ВСУ хватит на два главных удара. Даже сейчас, после потери немалого количества танков и БМП. Исходя из понимания того, насколько важна для Киева составляющая инфовойны, очень велика вероятность, что будет повтор попытки захода на территорию Белгородской или Курской областей с закреплением в населенном пункте, при этом желательно хотя бы на то время, пока идет саммит НАТО. А потом уже неважно. ВСУ тупо бросят всех, кто зашел туда, потому что пушечное мясо никому не жалко.



Одновременно уже в ближайшее время начнется активизация действий по линии PsyOps, и украинские центры будут разгонять темы конфликта армии и власти, армии и ЧВК, будут писать о панике в российской власти. Короче, все старые песни на новый лад.



Противник знает наши слабые места. Уверен, что и мы их знаем тоже, знаю, что над устранением проблем идет активная работа. Вероятнее всего, удар ВСУ стоит ждать на первой декаде июля. Информация с той стороны также свидетельствует об этом.

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