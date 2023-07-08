Зеленский анонсировал свое возвращение на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией).

На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет.

«Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении.

Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.

Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова».

Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.