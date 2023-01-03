СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»

Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России

Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.

Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.

В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.

В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.

Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».

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