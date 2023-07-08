Кремль назвал выдачу Турцией командиров «Азова» нарушением договоренностей

Песков: Россию не предупредили о передаче Украине командиров «Азова» из Турции

Возвращение из Турции на Украину главарей «Азова» (террористическая организация) стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возвращение из Турции на Украину главарей «азовцев» является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.

При этом чиновник пресс-секретарь президента отметил, что на этот шаг Турцию вынудили пойти на фоне провалов ВСУ в контрнаступлении, а также в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Анкара, в свою очередь, проявляет солидарность с членами альянса, и Россия это прекрасно понимает, добавил Песков.

Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов».

Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.

Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова».

Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.