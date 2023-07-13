Финскому министру простят «турецких обезьян»

Глава МИД Финляндии извинилась перед Анкарой за слова министра финансов и главы ультраправой партии Риикки Пурры о «турецких обезьянах». При этом руководитель экономического ведомства ранее была уличена в целой серии расистских комментариев, из-за чего оппозиционные партии собираются проголосовать за вотум доверия к Пурре. Чем закончится политический скандал в Финляндии и готова ли Турция принять извинения Хельсинки?

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла извинения своему турецкому коллеге Хакану Фидану за высказывания министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Она сообщила, что объяснилась перед Анкарой за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства», и заверила, что мнение Пурры «не отражает ценностей» Хельсинки.

Риикка Пурра – лидер ультраправой партии «Истинные финны». До того как занять пост в кабмине, она написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах». Ранее ее также заподозрили в публикации расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka».

Так, нынешняя глава финского Минфина во время пребывания на научной конференции в Барселоне писала: «Здесь ниггеры продают пиратские Vuitton». В другом комментарии говорится про «звук более темных самцов, когда они проходят мимо вас»: «Чем больше желания у Абдуллы, тем больше выделяется слюны».

Скандал вынудил Риикку Пурру объясниться с финским обществом. В интернете она попросила прощения за свои глупые комментарии 15-летней давности. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Лидер ультраправой партии отметила, что не является идеальным человеком. «Как и все другие люди, я тоже совершаю ошибки», – подчеркнула она.

При этом Пурра отметила, что комментарии были оставлены в состоянии разочарования, и она выражала себя «неприемлемым для сегодняшнего дня образом». Тем не менее отказываться от написанного министр не стала и призвала судить о ней по работе на посту.

Однако парламент страны решил не оставлять эту ситуацию без внимания – сразу несколько оппозиционных партий Финляндии заявили, что готовы прервать каникулы для проведения голосования по вотуму доверия Риикке Пурре, пишет Yle. Как отмечает председатель «Зеленых» София Вирта, речь идет не только о нынешнем министре финансов, но и обо всех представителях «Истинных финнов» в кабмине. Кроме того, беспокойство вызывает и слабое руководство премьер-министра Петтери Орпо.

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«Пурре, скорее всего, придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, что Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.

«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.

«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержанны», – рассуждает эксперт.

«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны», – полагает Трухачев.

«В верхних эшелонах европейской власти все чаще оказываются представители правых, националистических взглядов. Причина тому – нерешенный миграционный кризис. И Финляндия тут не исключение», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Такие правые политики, как Пурра, любят прибегать к популистской риторике и издеваться над выходцами из неевропейских стран,

в том числе турками. Кроме того, правые силы Европы не хотят принимать Турцию в Евросоюз. Но в НАТО Анкара необходима в качестве сдерживающего фактора против Ирана и исламского фундаментализма», – рассуждает эксперт.

«В контексте Пурры также важно отметить, что она – глава финских националистов. Из-за ее вынужденного ухода может рухнуть правящая коалиция, что приведет к политическому кризису в Финляндии. Поэтому, я полагаю, она останется в правительстве. Но на всякий случай ее личную охрану все же усилят», – говорит собеседник.

«При этом Пурра не первая, кто озвучил истинное мнение европейцев. Не так давно глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что Запад – это «цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». Никто европейского чиновника за эти слова не одернул», – напоминает политолог.

«Так что Турция, судя по всему, «проглотит» этот выпад финнов, равно как уже «проглотила» сжигание Корана. Анкаре нужны деньги Евросоюза, и накалять обстановку не в ее интересах. Это не первые и не последние высказывания такого рода. Европейские политики и дальше будут зарабатывать себе очки подобными заявлениями, а затем извиняться и говорить, что их неправильно поняли», – заключил Рар.