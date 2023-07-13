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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Финскому министру простят «турецких обезьян»

Финскому МИД пришлось извиняться за слова министра финансов страны о «турецких обезьянах» Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Глава МИД Финляндии извинилась перед Анкарой за слова министра финансов и главы ультраправой партии Риикки Пурры о «турецких обезьянах». При этом руководитель экономического ведомства ранее была уличена в целой серии расистских комментариев, из-за чего оппозиционные партии собираются проголосовать за вотум доверия к Пурре. Чем закончится политический скандал в Финляндии и готова ли Турция принять извинения Хельсинки? Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Финскому министру простят «турецких обезьян»

    Финскому МИД пришлось извиняться за слова министра финансов страны о «турецких обезьянах»
    		  
    13 июля 2023, 14:58
    Фото: Heikki Saukkomaa/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Глава МИД Финляндии извинилась перед Анкарой за слова министра финансов и главы ультраправой партии Риикки Пурры о «турецких обезьянах». При этом руководитель экономического ведомства ранее была уличена в целой серии расистских комментариев, из-за чего оппозиционные партии собираются проголосовать за вотум доверия к Пурре. Чем закончится политический скандал в Финляндии и готова ли Турция принять извинения Хельсинки?

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла извинения своему турецкому коллеге Хакану Фидану за высказывания министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Она сообщила, что объяснилась перед Анкарой за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства», и заверила, что мнение Пурры «не отражает ценностей» Хельсинки.

    Риикка Пурра – лидер ультраправой партии «Истинные финны». До того как занять пост в кабмине, она написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах». Ранее ее также заподозрили в публикации расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka».

    Так, нынешняя глава финского Минфина во время пребывания на научной конференции в Барселоне писала: «Здесь ниггеры продают пиратские Vuitton». В другом комментарии говорится про «звук более темных самцов, когда они проходят мимо вас»: «Чем больше желания у Абдуллы, тем больше выделяется слюны».

    Скандал вынудил Риикку Пурру объясниться с финским обществом. В интернете она попросила прощения за свои глупые комментарии 15-летней давности. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Лидер ультраправой партии отметила, что не является идеальным человеком. «Как и все другие люди, я тоже совершаю ошибки», – подчеркнула она.

    При этом Пурра отметила, что комментарии были оставлены в состоянии разочарования, и она выражала себя «неприемлемым для сегодняшнего дня образом». Тем не менее отказываться от написанного министр не стала и призвала судить о ней по работе на посту.

    Однако парламент страны решил не оставлять эту ситуацию без внимания – сразу несколько оппозиционных партий Финляндии заявили, что готовы прервать каникулы для проведения голосования по вотуму доверия Риикке Пурре, пишет Yle. Как отмечает председатель «Зеленых» София Вирта, речь идет не только о нынешнем министре финансов, но и обо всех представителях «Истинных финнов» в кабмине. Кроме того, беспокойство вызывает и слабое руководство премьер-министра Петтери Орпо.

    «Пурре, скорее всего, придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, что Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.

    «Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.

    «Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержанны», – рассуждает эксперт.

    «Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны», – полагает Трухачев.

    «В верхних эшелонах европейской власти все чаще оказываются представители правых, националистических взглядов. Причина тому – нерешенный миграционный кризис. И Финляндия тут не исключение», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Такие правые политики, как Пурра, любят прибегать к популистской риторике и издеваться над выходцами из неевропейских стран,

    в том числе турками. Кроме того, правые силы Европы не хотят принимать Турцию в Евросоюз. Но в НАТО Анкара необходима в качестве сдерживающего фактора против Ирана и исламского фундаментализма», – рассуждает эксперт.

    «В контексте Пурры также важно отметить, что она – глава финских националистов. Из-за ее вынужденного ухода может рухнуть правящая коалиция, что приведет к политическому кризису в Финляндии. Поэтому, я полагаю, она останется в правительстве. Но на всякий случай ее личную охрану все же усилят», – говорит собеседник.

    «При этом Пурра не первая, кто озвучил истинное мнение европейцев. Не так давно глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что Запад – это «цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». Никто европейского чиновника за эти слова не одернул», – напоминает политолог.

    «Так что Турция, судя по всему, «проглотит» этот выпад финнов, равно как уже «проглотила» сжигание Корана. Анкаре нужны деньги Евросоюза, и накалять обстановку не в ее интересах. Это не первые и не последние высказывания такого рода. Европейские политики и дальше будут зарабатывать себе очки подобными заявлениями, а затем извиняться и говорить, что их неправильно поняли», – заключил Рар.
     
     
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