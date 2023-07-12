Министра финансов Финляндии заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях

Министра финансов Финляндии Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях

Лидера ультраправой финской партии и министра финансов Финляндии Риикку Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения.

В одном из комментариев 2008 года, который оставил пользователь под псевдонимом «riikka», говорилось, что «нигеры продают пиратские Vuitton» в Барселоне. Журналисты выяснили, что во время публикации этого комментария Пурра была в Барселоне научной конференции. В другом комментарии говорится про «звук более темных самцов, когда они проходят мимо вас»: «Чем больше желания у Абдуллы, тем больше выделяется слюны», пишет The Guardian.



В сентябре 2008 года тот же комментатор сообщил о стычке в электричке с группой молодых иммигрантов: «Если бы мне дали пистолет, в электричке были бы трупы», передает RT.

Комментируя обвинения в своей адрес Пурра отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту. В июне другой министр Вильгельм Юннила ушел в отставку после того, как выяснилось, что он шутил о приветствии «Хайль Гитлер», произнес речь на мероприятии, на котором присутствовали неонацисты, и призвал к массовым абортам в Африке для борьбы с климатическим кризисом.