Эрдоган – не предатель, а торговец

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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Эрдоган – не предатель, а торговец

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    13 июля 2023, 09:02

    Президент Турции Реджеп Эрдоган является, пожалуй, самым неоднозначным российским партнером. Мастер оппортунизма, любитель сидеть на двух стульях, Эрдоган всегда ценился в России за неуступчивость Западу, за стремление проводить суверенную политику. За, наконец, готовность (естественно, не бесплатно) помогать Москве обходить западные санкции. Однако в то же время его считали крайне ненадежным партнером, который в любой момент может всадить нож в спину России. И вот, казалось бы, всадил. Аж два. Да еще и образ независимого лидера разрушил.

    Сначала Эрдоган нарушил взятые на себя обязательства в отношении руководства нацистской группировки «Азов». В рамках договоренностей по их освобождению из российского плена турецкая сторона обязалась держать нацистов у себя до окончания СВО. Однако в ходе недавнего визита Владимира Зеленского все нацисты были переданы украинскому руководителю. И это после того, как российские лидеры говорили о том, что Реджеп Эрдоган – человек слова. Шаг с передачей нацистов был настолько неожиданным, что возмутились даже те отечественные эксперты, которые работают в интересах турецкого посольства. Затем на саммите НАТО в Вильнюсе Эрдоган дает согласие на ратификацию протокола о вступлении Швеции в альянс – то есть, проще говоря, снимает одну из последних преград на пути расширения НАТО на северо-восток. И это после того, как в Швеции появилась новая традиция сжигания Корана, которая была санкционирована властями этой страны.

    Неудивительно, что сейчас маятник отношений к Эрдогану качнулся в отрицательную сторону. Его называют слабаком, предателем. Призывают пересмотреть российско-турецкие отношения. Ну и, наконец, говорят о двуличной сущности турецкого лидера. На ум сразу приходит знаменитая притча о скорпионе и лягушке. Скорпион просит лягушку перевезти ее через реку, а она ему говорит: «Ты же меня ужалишь». «Нет, – отвечает скорпион, – ведь я тогда тоже утону». В итоге лягушка соглашается, перевозит скорпиона, а на середине реки он ее жалит со словами: «Такова моя природа». Вот и сейчас Эрдоган, который в борьбе с западной гегемонией находится в одной лодке с Россией, ее жалит – потому что такова его природа.

    Так считает значительная часть российского экспертного сообщества. Однако она ошибается. Нет у Эрдогана никакой предательской природы. Да, есть некий оппортунизм – но в целом Эрдоган строго соблюдает базовые правила международных отношений.

    Он понимает, что система международных отношений – это не клуб джентльменов, а грандиозный восточный базар. Все имеет свою цену, и все успешные обитатели базара – как продавцы, так и покупатели – должны делать все к собственной выгоде. Нет постоянных союзов, нет постоянных врагов, нет даже каких-то постоянных соглашений – всем правит интерес. И как только баланс интересов изменяется, то сделки вполне могут перезаключаться.

    Фото: IMAGO/Global Look Press

    Собственно, это и произошло с «Азовом» и Швецией. Передав турецкому президенту главарей «Азова», Москва прекрасно понимала, что дает Эрдогану важный козырь на переговорах с Зеленским и/или Западом. И Эрдоган, как самый настоящий торговец, дождался того момента, пока этот товар достигнет максимальной цены. Когда Зеленскому, чье контрнаступление, по сути, провалилось, кровь из носу нужна какая-то важнейшая имиджевая победа. То есть в данном случае возвращение «хероев Мариуполя» домой. И Эрдоган ему, скорее всего, эту победу продал. Цену, конечно, прессе никто не сказал. Возможно, речь идет о каких-то деньгах, возможно – об оборонных технологиях советского периода (которые Украина еще не успела распродать в другие страны).

    Не исключено, впрочем, что Эрдоган продавал азовцев не Украине, а Соединенным Штатам. Вашингтон не меньше главы киевского режима заинтересован в том, чтобы у украинских боевиков был высокий боевой дух – ведь как иначе их сейчас толкать на «мясные штурмы» российских позиций? Поэтому Эрдогана попросили подсобить с поднятием этого духа – и сопроводили эту просьбу кнутом и пряником.

    Дело в том, что турецкая экономика находится в очень плачевном состоянии – в стране бушует экономический кризис, а за 2022 год инфляция превысила 60%. Анкара нуждается в иностранных инвестициях и ей вообще противопоказаны какие-либо западные санкции – в частности, за торговлю по серым схемам с Россией (которая тоже приносит туркам неплохой доход). Кроме того, как-то подозрительно спокойно в мае прошли турецкие выборы. Западные СМИ и научные центры писали о том, что в них нужно вмешаться, нужно помочь антиэрдогановской оппозиции организовать поствыборный майдан.

    Однако несмотря на то, что Эрдоган выиграл у республиканца Кемаля Кылычдароглу с отрывом менее 5% голосов, никаких майданных поползновений оппозиция не совершила – вероятно потому, что Запад отказал ей в поддержке. А этот отказ, скорее всего, был элементом пакетной сделки с Эрдоганом – частью которой и стало нынешнее согласие турецкого президента включить Швецию в НАТО. В обмен на что он получил множество обещаний от Запада – либерализовать визовый режим для турецких граждан, поставлять туркам новейшие вооружения и прочее. А также задел в несколько месяцев (сами документы о вступлении Швеции, как пишут турецкие СМИ, поступят в парламент страны только осенью) для того, чтобы посмотреть, как эти обещания будут исполняться. Ну и, если что, устроить переторговку – как Эрдоган уже сделал год назад, после общего согласия всех стран-членов НАТО включить в свой состав Швецию и Финляндию.

    По сути, Эрдоган поступил в интересах своей страны. То есть сыграл по правилам. Обижаться на него смысла нет, рвать с ним отношения тоже – по крайней мере до тех пор, пока Россия продолжает зависеть от турецких каналов серого импорта. Нужно просто прекратить оценивать турецкого лидера в категории друг/враг – как и многих других лидеров.

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