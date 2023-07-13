Эрдоган – не предатель, а торговец

Президент Турции Реджеп Эрдоган является, пожалуй, самым неоднозначным российским партнером. Мастер оппортунизма, любитель сидеть на двух стульях, Эрдоган всегда ценился в России за неуступчивость Западу, за стремление проводить суверенную политику. За, наконец, готовность (естественно, не бесплатно) помогать Москве обходить западные санкции. Однако в то же время его считали крайне ненадежным партнером, который в любой момент может всадить нож в спину России. И вот, казалось бы, всадил. Аж два. Да еще и образ независимого лидера разрушил.

Сначала Эрдоган нарушил взятые на себя обязательства в отношении руководства нацистской группировки «Азов». В рамках договоренностей по их освобождению из российского плена турецкая сторона обязалась держать нацистов у себя до окончания СВО. Однако в ходе недавнего визита Владимира Зеленского все нацисты были переданы украинскому руководителю. И это после того, как российские лидеры говорили о том, что Реджеп Эрдоган – человек слова. Шаг с передачей нацистов был настолько неожиданным, что возмутились даже те отечественные эксперты, которые работают в интересах турецкого посольства. Затем на саммите НАТО в Вильнюсе Эрдоган дает согласие на ратификацию протокола о вступлении Швеции в альянс – то есть, проще говоря, снимает одну из последних преград на пути расширения НАТО на северо-восток. И это после того, как в Швеции появилась новая традиция сжигания Корана, которая была санкционирована властями этой страны.

Неудивительно, что сейчас маятник отношений к Эрдогану качнулся в отрицательную сторону. Его называют слабаком, предателем. Призывают пересмотреть российско-турецкие отношения. Ну и, наконец, говорят о двуличной сущности турецкого лидера. На ум сразу приходит знаменитая притча о скорпионе и лягушке. Скорпион просит лягушку перевезти ее через реку, а она ему говорит: «Ты же меня ужалишь». «Нет, – отвечает скорпион, – ведь я тогда тоже утону». В итоге лягушка соглашается, перевозит скорпиона, а на середине реки он ее жалит со словами: «Такова моя природа». Вот и сейчас Эрдоган, который в борьбе с западной гегемонией находится в одной лодке с Россией, ее жалит – потому что такова его природа.

Так считает значительная часть российского экспертного сообщества. Однако она ошибается. Нет у Эрдогана никакой предательской природы. Да, есть некий оппортунизм – но в целом Эрдоган строго соблюдает базовые правила международных отношений.

Он понимает, что система международных отношений – это не клуб джентльменов, а грандиозный восточный базар. Все имеет свою цену, и все успешные обитатели базара – как продавцы, так и покупатели – должны делать все к собственной выгоде. Нет постоянных союзов, нет постоянных врагов, нет даже каких-то постоянных соглашений – всем правит интерес. И как только баланс интересов изменяется, то сделки вполне могут перезаключаться.

Собственно, это и произошло с «Азовом» и Швецией. Передав турецкому президенту главарей «Азова», Москва прекрасно понимала, что дает Эрдогану важный козырь на переговорах с Зеленским и/или Западом. И Эрдоган, как самый настоящий торговец, дождался того момента, пока этот товар достигнет максимальной цены. Когда Зеленскому, чье контрнаступление, по сути, провалилось, кровь из носу нужна какая-то важнейшая имиджевая победа. То есть в данном случае возвращение «хероев Мариуполя» домой. И Эрдоган ему, скорее всего, эту победу продал. Цену, конечно, прессе никто не сказал. Возможно, речь идет о каких-то деньгах, возможно – об оборонных технологиях советского периода (которые Украина еще не успела распродать в другие страны).

Не исключено, впрочем, что Эрдоган продавал азовцев не Украине, а Соединенным Штатам. Вашингтон не меньше главы киевского режима заинтересован в том, чтобы у украинских боевиков был высокий боевой дух – ведь как иначе их сейчас толкать на «мясные штурмы» российских позиций? Поэтому Эрдогана попросили подсобить с поднятием этого духа – и сопроводили эту просьбу кнутом и пряником.

Дело в том, что турецкая экономика находится в очень плачевном состоянии – в стране бушует экономический кризис, а за 2022 год инфляция превысила 60%. Анкара нуждается в иностранных инвестициях и ей вообще противопоказаны какие-либо западные санкции – в частности, за торговлю по серым схемам с Россией (которая тоже приносит туркам неплохой доход). Кроме того, как-то подозрительно спокойно в мае прошли турецкие выборы. Западные СМИ и научные центры писали о том, что в них нужно вмешаться, нужно помочь антиэрдогановской оппозиции организовать поствыборный майдан.

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Однако несмотря на то, что Эрдоган выиграл у республиканца Кемаля Кылычдароглу с отрывом менее 5% голосов, никаких майданных поползновений оппозиция не совершила – вероятно потому, что Запад отказал ей в поддержке. А этот отказ, скорее всего, был элементом пакетной сделки с Эрдоганом – частью которой и стало нынешнее согласие турецкого президента включить Швецию в НАТО. В обмен на что он получил множество обещаний от Запада – либерализовать визовый режим для турецких граждан, поставлять туркам новейшие вооружения и прочее. А также задел в несколько месяцев (сами документы о вступлении Швеции, как пишут турецкие СМИ, поступят в парламент страны только осенью) для того, чтобы посмотреть, как эти обещания будут исполняться. Ну и, если что, устроить переторговку – как Эрдоган уже сделал год назад, после общего согласия всех стран-членов НАТО включить в свой состав Швецию и Финляндию.

По сути, Эрдоган поступил в интересах своей страны. То есть сыграл по правилам. Обижаться на него смысла нет, рвать с ним отношения тоже – по крайней мере до тех пор, пока Россия продолжает зависеть от турецких каналов серого импорта. Нужно просто прекратить оценивать турецкого лидера в категории друг/враг – как и многих других лидеров.