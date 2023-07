Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока

Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах». «Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник. «Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он. «Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев. «Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника». Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах». Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями. Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова» Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент. В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган. В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей. Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности». «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС. Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.

Текст: Алексей Дегтярев

Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он. Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский. Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения

Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО. Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных. Новости СМИ2 Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах» Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась перед Анкарой за слова министра финансов Пурры о «турецких обезьянах»

Текст: Антон Антонов

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она сообщила, что передала извинения властей Финляндии за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства» страны. Валтонен заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника». Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах», передает ТАСС со ссылкой на Yle. Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО Президент Украины Зеленский согласился, что Украина не может присоединиться к НАТО во время конфликта

Текст: Александра Юдина

В Киеве есть понимание того, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, дружественные Украине страны помогают оружием, и это в Киеве ценят, на Украине понимают, что не страна не может стать частью альянса, пока не закончится конфликт, передает РИА «Новости». «Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», – сказал Зеленский. Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.

Журналистка сравнила участвовавшего в саммите НАТО Зеленского с «капризной примадонной» Журналистка ван Денски рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

Текст: Алина Власенко

Участники саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе были неприятно поражены упреками и хамством президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. По словам ван Денски, после хамства Зеленского на полях саммита НАТО у украинского президента «стало меньше друзей». «Однако такое потребительское отношение спровоцировало разговоры о том, что … он в первую очередь несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», – добавила она, передает РИА «Новости».

Журналистка выразила мнение, что у Зеленского сложилось впечатление, что весь мир ему должен. По ее словам, президент Украины вел себя как «капризная примадонна», что делает перспективы Украины намного более хрупкими. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «поиздевался» и «протроллил» британского министра обороны Бена Уоллеса. Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление. Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля. В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась. Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «балом западных ценностей» фотографию президента Украины Владимира Зеленского, принимавшего участие в мероприятиях в рамках саммита НАТО. Захарова в своем Telegram-канале отметила, что в этой фотографии «прекрасно все». «От взгляда Зеленского на (президента Франции Эммануэля) Макрона до образа жены шведского премьера Биргитты Ад, которую недавно рукоположили в лютеранские пасторши», – описала спикер российского внешнеполитического ведомства. На снимок также отреагировали СМИ и блогеры. Кроме того, СМИ обратили внимание на то, как изменилось выражение лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда рядом с ним на саммите сел Зеленский. Заметила пресса и странные моменты в выступлении Зеленского. Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО. Байден пообещал продать F-16 Турции Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе. Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.

Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места. «Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания… Чем раньше вы займете места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим», – цитирует РИА «Новости» призывы генерального секретаря организации. Отмечается, что дисциплинированность проявил госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО, который посмеивался и комментировал происходящее со своего места. Столтенберг уговаривал нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Ниинисте. «Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место», – говорил он. Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе отличается от прежних тем, что его ключевые игроки как будто поменялись ролями. Так, если раньше Франция блокировала гарантии для Украины о вступлении в НАТО, то теперь так поступают США. Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому дальнобойные ракеты.

Байден запутался в количестве стран – членов НАТО

Байден запутался в количестве стран – членов НАТО

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе выступления после саммита в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран – членов Североатлантического альянса. «Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», – цитирует Байдена РИА «Новости». В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м членом альянса. Заявку Швеции пока не одобрили Венгрия и Турция. Украина также не получила приглашения в альянс. До этого Байден в шутку сообщил «плохие новости» для украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что Украина «никуда не денется» от США.

Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, заявил российский МИД. Страны НАТО при этом «выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием». Это позволит Западу «как можно дольше – на истощение – продлить конфликт» на Украине, сообщается на сайте МИД России. МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Был «создан Совет НАТО – Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса». НАТО подтвердило «Бухарестскую формулу» 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО. Однако страны альянса, как отметили в МИДе, «опять не определились

Государства «Большой семерки» в рамках гарантий безопасности намерены передать Киеву современные вооружения для «доминирования на земле, в воздухе и на море», говорится в принятой на саммите НАТО декларации G7. «Каждый из нас будет работать с Украиной над двусторонними соглашениями, чтобы гарантировать Киеву возможность защищаться сейчас и не допустить дальнейшей агрессии Москвы», – говорится в документе.

Для этого страны «Семерки» намерены поставить киевскому режиму современные вооружения для доминирования «на земле, в воздухе и на море», передает ТАСС. Приоритет будет отдаваться системам ПВО, дальнобойной артиллерии, боевой авиации и бронетехнике. Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Новости СМИ2 Эрдоган заявил о готовности стать посредником урегулирования конфликта России и Украины 12 июля 2023, 19:23 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником по урегулированию конфликта России и Украины, и отметил, что такое предложение ему еще не поступало. Анкара готова исполнить роль посредника по урегулированию украинского кризиса, если стороны согласятся на этого, заявил Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. Он напомнил, что Стамбул стал центром зернового коридора, и турецкая сторона всегда готова стать посредником в подобных ситуациях. Турция может встречаться как с Россией, так и с Украиной, указал Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за мир между Москвой и Киевом, поскольку «в войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших». Также в среду Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы предложил некоторые идеи по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются.