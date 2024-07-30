Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

Военкор Громов: Взятие Торецка позволит ВС РФ перехватить логистические узлы ВСУ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Во вторник стало известно о том, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и освободили населенный пункт Ленинское (ДНР). Поселок расположен в километре от Горловки и в нескольких километрах к юго-востоку от Торецка (Дзержинска) – важного логистического центра ВСУ и крупного укрепрайона.

В самом же Ленинском (в украинской версии – Південне, то есть Южное) проживает до полутора тысяч человек. Поселок граничит с Артемово (Залізне, то есть Железное) и Кирово (Північне – Северное), а вместе образуют пригороды Торецка. «С юга к этому городу пробивается группировка, штурмующая Нью-Йорк (Новгородское)», – пояснил военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц.

По его словам, ВС России продолжают расширять Торецкий плацдарм. «Контроль над этим городом позволит нам наступать на северо-запад – на Константиновку, южный фланг главного донбасского укрепрайона ВСУ, который проходит по линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка», – добавил он.

На этом фоне в украинских войсках все активнее обсуждают вероятность потери Торецкого укрепрайона. «Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», – рассказал украинский командир 105-й бригады в разговоре с The Washington Post (WP).

Другие же украинские офицеры накануне сообщали о том, что российские войска якобы вошли на окраины города, где завязываются бои. Официальный Киев эту информацию опровергает, однако в местных Telegram-каналах настаивают на том, что отдельным группам ВС России удается «просачиваться» мимо украинских войск, а также навязывать бои в пригородах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нью-Йорк, Кирово, Торецк и несколько более мелких поселков давно срослись в одну агломерацию. Это сплошной массив застройки, из которой примерно 80% – частный сектор. Например, в Нью-Йорке есть только один квартал пятиэтажек в центре и два-три административных здания.

«Потеря созданного в данной агломерации укрепрайона развалит украинскую оборону на десятки километров вокруг и в глубину, как это случилось с Авдеевкой. После падения Авдеевки противник до сих пор не смог стабилизировать фронт и каждый день теряет поселки и территории», – отмечал военный аналитик Евгений Крутиков.

«ВСУ будут вынуждены класть в Торецке очень много бойцов. Его потеря будет для офиса Зеленского мощнейшим репутационным ударом. Это не оставление, как любят говорить украинские СМИ, «малозначительного села, в котором до войны проживало 17 человек». В случае с Торецком такой номер не пройдет», – подчеркнул военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Также потеря столь крупного укрепрайона грозит киевскому режиму потерей территорий севернее и южнее Торецка. ВСУ понимают, что это будет означать освобождение нашими войсками Константиновки с Часовым Яром. В общем, это приведет к падению всей группировки ВСУ на этом участке», – полагает собеседник.

«Но несмотря на яростное сопротивление ВСУ в Торецке, я не жду столь напряженной ситуации, которая была в Артемовске (Бахмуте), – спрогнозировал аналитик. – Мы будем продвигаться по городу в невысоком темпе, а его взятие займет несколько месяцев».

«В условиях, когда Россией массово применяются ФАБы, украинцы вынуждены подставлять свою пехоту под массированные авиаудары. У них дилемма: либо «стирать» свою пехоту, либо сдавать населенные пункты. Сейчас, когда у нас тотальный перевес в средствах поражения – в ствольной и реактивной артиллерии, в авиабомбах, – ведение боя в городской застройке нам куда выгоднее, чем им», – отметил военкор Федор Громов.

По его словам, важный момент операции заключается еще и в том, что ранее ВСУ вывели из Торецка хорошо укомплектованные бригады ВСУ для «тушения пожара» в районе Часова Яра. «Это упростило нам прорыв линий обороны, которые до того постоянно укреплялись с 2014 года», – пояснил собеседник.

Также развитие боев за Торецк будет зависеть от того, «подтянут ли ВСУ свои резервы». «На данный момент у них нет перевеса ни в чем, поэтому они вынуждены загонять туда все больше и больше пехоты, либо же сдавать город.

Ну а самые тяжелые бои будут в тех частях города, где есть высотная городская застройка»,

– предположил аналитик. «Откуда ВСУ могут подтянуть резервы? Днепровский рубеж статичен, Запорожье тоже. На Южно-Донецком и Угледарском направлениях ВСУ отступают, а на Покровском направлении у них серьезный кризис. Часов Яр – туда-сюда, а под Харьковом они пытаются атаковать. Я не вижу у ВСУ возможности безболезненно снять резервы с какого-либо направления», – подчеркнул он.

«В перспективе взятие Торецка откроет нам дорогу на Константиновку, то есть на ключевой элемент логистики, через который идет снабжение сразу нескольких группировок ВСУ в Донбассе. Там же проходит трасса на Покровск. То есть наши войска пытаются навязать ВСУ относительно маневренную войну и перехватить основные логистические трассы», – предположил Громов.