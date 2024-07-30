Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ у Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, она отразила шесть контратак штурмовиков 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 315 человек, танк, две БМП, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного, Сторожевого, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FH-70 и американскую гаубицу М198.

Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 90 человек, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.