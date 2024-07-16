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    16 июля 2024, 13:10 • Политика

    Россия применила новый козырь в зоне спецоперации

    Россия применила новый козырь в зоне спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Одна из самых мощных бомб, которыми мы располагаем в зоне проведения спецоперации». Такими словами эксперты оценивают авиабомбу ФАБ-3000, применение которой в зоне СВО теперь официально подтверждено. Почему эту авиабомбу стали применять только сейчас, что и каким образом было для этого сделано – и какой результат стоит от этого ожидать?

    Накануне экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В сообщении Минобороны РФ говорится, что бомба была оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это первое официальное упоминание применения данной авиабомбы в ходе спецоперации.

    Один из членов экипажа Су-34 рассказал, что ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели, среди которых долговременные сооружения и углубленные командные пункты. «С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – подчеркнул он.

    Примечательно, но ранее о применении этого типа вооружений сообщали лишь военные блогеры. Так, в конце июня речь шла о сбросе ФАБ-3000 под Красным Лиманом. По данным Telegram-канала «Военная хроника», взрыв был настолько сильным, что фундамент соседних строений начал трескаться. Вид носителя не уточнялся.

    Напомним, с февраля в Нижегородской области налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Также многократно увеличился выпуск авиабомб ФАБ-500, а производство ФАБ-1500 – в два раза. Младшей в семействе авиабомб остается ФАБ-250, которая содержит 140 кг взрывчатки.

    Основным поражающим действием ФАБ является действие фугаса, то есть взрывной волны. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. В ФАБ-3000 около 1400 кг взрывчатого вещества. Ранее считалось, что ее основным носителем является дальний бомбардировщик Ту-22М3. Советская армия активно применяла бомбы ФАБ-3000 только в Афганистане. По данным еженедельника «Звезда», ФАБ-3000 уничтожает цель в круге диаметром около 35 метров. Живая сила противника получает контузию в радиусе 160 метров.

    Однако стоит отличать традиционную ФАБ, бомбу свободного падения, от бомбы, оснащенной УМПК. УМПК – относительно простое дополнение к обычным свободнопадающим бомбам. Концептуально это повторение американской идеи управляемой планирующей бомбы JDAM, когда к обычной бомбе крепится модуль планирования – небольшой «самолетик», который может осуществлять маневр к цели, получая данные спутниковой навигации и рассчитывая траекторию захода на цель. УМПК позволяет сбросить бомбу далеко вне зоны поражения ПВО противника.

    Сейчас эксперты напоминают: применение ФАБ-500 и ФАБ-1500 позволило России взять Авдеевку, а ФАБ-3000 сможет свести на нет ранее возведенные ВСУ укрепрайоны. Примечательным также является использование Су-34 в качестве носителя, что стало возможным благодаря модернизации самолета.

    «Характеристики Су-34 позволяют использовать машину в качестве носителя столь тяжелой бомбы. Однако стоит обратить внимание – на видео Минобороны показано, что бомбардировщик несет только одну ФАБ-3000», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. «Бомба обычно размещается на центральных пилонах между двигателями. Соответственно, мы можем предположить, что их в машине усилили», – сказал собеседник.

    «Кроме того, было модернизировано авиационное пусковое устройство (АПУ)», – добавил Леонков и напомнил: когда российские военные стали использовать ФАБ-500, в ВСУ активно жаловались на ударную мощь этих бомб. Теперь же, когда им приходится сталкиваться с трехтысячной бомбой, это еще больше деморализует противника. «Дело в том, что

    западные системы ПВО, которые используют ВСУ, не видят эту цель, а скорость падения такова, что РЛС просто не успевают сработать»,

    – поясняет эксперт. Саму бомбу аналитик называет инновационной. «Старые ФАБ предназначались только для сброса с бомболюков самолетов дальней бомбардировочной авиации. Нынешнее вооружение имеет совершенно иную конструкцию – мы видим и другое хвостовое оперение, и оснащение УМПК. Внешне это даже напоминает небольшой самолет, к которому прикреплена мощнейшая бомба», – объясняет Леонков.

    «Разумеется, в зоне спецоперации предостаточно целей для ФАБ-3000. И теперь у наших летчиков в руках есть еще один инструмент, причем очень мощный – в этой бомбе взрывчатого вещества больше, чем где бы то ни было еще», – подчеркивает спикер. По его словам, такая мощь необходима для гарантированного уничтожения наиболее значимых и укрепленных объектов противника, среди которых железнодорожные узлы, места скопления техники и бункеры.

    Схожей точки зрения придерживается и Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru. «Нельзя просто взять самолет и без подготовки вешать на него какое попало вооружение. Любой тип авиавооружения требует установки дополнительного оборудования, начиная с крепления подвески под конкретную ракету или бомбу и заканчивая программным обеспечением, прицельным комплексом и так далее», – пояснил он.

    «ФАБ-3000 с планирующим комплексом – это новый тип вооружения для Су-34 и вообще для нашей армии. Более того, это одна из самых мощных бомб, которыми мы располагаем в зоне проведения спецоперации. Если посмотреть хронологически, то мы идем по нарастающей. Нельзя исключать, что через какое-то время мы увидим на полях СВО и ФАБ-9000», – допускает аналитик.

    Спикер убежден в том, что применение ФАБ-3000 окажет серьезное влияние на моральный дух противника. «Если боец оказывается в зоне действия даже ФАБ-500, то шансы выжить у него минимальны. Не говоря уже о ФАБ-1500 или ФАБ-3000», – приводит пример эксперт.

    Он также указал, что противник по большей части боится не столько прямых столкновений с российскими военными, сколько последствий ракетных и бомбовых ударов. «ФАБ-3000 – это дополнительный козырь в руках наших летчиков. И чем больше будет таких козырей, тем ближе успешное завершение СВО», – заключил Гусаров.

    Кроме того, отдельного внимания заслуживают особенности модернизации Су-34, которая позволяет применять ФАБ-3000. «Это, если хотите, определенный рубеж. Хотя бы потому, что до последнего времени в ВВС РФ был едва ли не единственный носитель данного оружия: Ту-22М3. В итоге была переделана (модернизирована) и бомба, и носитель», – добавляют авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «Су-34 стал рабочей лошадкой российской бомбардировочной авиации. Ту-22М3 по сравнению с ним – зверь куда более экзотический, не говоря уж о цене летного часа. ФАБ-3000, как ранее бомбы более мелких калибров, напрашивались и на оснащение УМПК, и на применение с помощью массового носителя. Без этих дополнений ФАБ-3000 имеет аэродинамику топора. Теперь же она получила возможность лететь на десятки километров», – заключают аналитики.

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