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    23 июля 2024, 21:30 • Общество

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    Военный эксперт Леонков: «Искандеры» позволили обрушить натовскую систему ПВО на Украине

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки?

    Во вторник стало известно об уничтожении расчетом ОТРК «Искандер» 50 инструкторов в пункте временной дислокации ВСУ в селе Дергачи Харьковской области. До того, 22 июля, также «Искандером» уничтожен ангар с РСЗО HIMARS в Новопетровке под Николаевом. 21 июля уничтожено сразу два воинских эшелона (по 20 платформ каждый) в Барвенково (ДНР), а еще ранее – в селе Буды Харьковской области.

    Также под удары «Искандерами» все чаще попадают западные комплексы ПВО. 14 июля – немецкий комплекс IRIS-T под Днепропетровском. 7 июля под Одессой были уничтожены установки ЗРК Patriot (США) и радиолокационная станция Giraffe (Франция), а 6 июля под Полтавой – два комплекса С-300.

    Особое внимание в России и на Западе привлеки успешные удары «Искандерами» по аэродромам противника, которые в Сети назвали «резней украинской авиации». Среди них – уничтожение МиГ-29 и другой техники в районе Долгинцево (Днепропетровская область), вертолет Ми-24 в районе Полтавы, а также поражение семи Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    Приведенные выше случаи – лишь часть примеров той тенденции, которая наблюдается в последние недели. Как отмечают эксперты, изначально «Искандеры» задумывались как носители боеприпасов со специальными боевыми частями. Однако в ходе СВО они стали одним из важнейших ударных средств ВС России, в том числе благодаря улучшению работы разведки. Это позволило применять «длинный кулак» России быстрее и эффективнее. Как несложно заметить, «Искандеры» применяются против особо важных целей в тылу противника: аэродромов, штабов, систем ПВО, железнодорожных составов и скоплений личного состава ВСУ.

    Эксперты также отмечают и другую важную особенность «Искандеров», а именно – их скорость полета. В ситуации, когда обнаруженную цель необходимо поразить максимально быстро, «Искандер» решает эту задачу эффективнее, нежели «Калибры», которые более пригодны к плановой работе по уничтожению стационарных объектов противника.

    Кроме того, время полета российских ракет определяет и характер действий ВСУ.

    В случае с «Калибром» у противника есть, как правило, два-три часа на то, чтобы сменить место дислокации, надежнее укрыться от обстрела или же подтянуть системы ПВО. «Искандер» же подобные варианты исключает, так как время его полета занимает несколько минут, а сбить его практически невозможно.

    «Главное техническое преимущество «Искандеров» заключается в том, что их ракеты – квазибаллистические, то есть они могут менять траекторию полета. Соответственно, задача их перехвата требует очень современной системы ПВО и большой удачи», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «С другой стороны, несмотря на дефицит вооружений и боеприпасов, ВСУ располагают эффективными средствами ПВО западного и советского производства. Поэтому расширенное применение «Искандеров» с нашей стороны – логичный шаг. То же самое касается и применения авиабомб ФАБ-3000. Москва делает ставку на мощные удары, разрушающие систему управления и логистику врага», – добавил он.

    «Кроме того, Россия усовершенствовала разведывательно-ударный контур. Это касается и усиления космической разведки, и ее взаимодействия с РЭР, кибервойсками, а также интеграции РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Важно помнить и про агентурную разведку – безымянную, но весьма полезную», – пояснил эксперт.

    «Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что мы все чаще отправляем в тыл обороны ВСУ разведывательные дроны, которые также дают подсветку целей для «Искандеров». Все вместе это позволяет значительно повысить эффективность применения ударных комплексов и получить преимущество на поле боя», – отметил собеседник.

    «В целом «Искандер» действует на глубину до 500 км, то есть накрывает всю оперативно-тактическую зону противника. Комплекс также хорошо работает в связке с беспилотниками-разведчиками, например, с «Орланом». «Искандер» наводится точно по координатам и получает верифицированные цели, которые определены как военные. По ним и наносятся удары», – соглашается военный эксперт Алексей Леонков.

    Также «Искандер» используется для ударов в тех случаях, когда ВС России необходимо поразить объекты, прикрытые натовскими комплексами ПВО.

    «Ранее наша проблема заключалась в том, что специалисты НАТО создали на Украине интегрированную распределенную систему противовоздушной обороны. Из-за этого наши авиационные комплексы работали на высотах не выше 300 метров, а если мы посылали беспилотники, то их сбивали. Поэтому изначально нам пришлось «распечатать» натовскую схему ПВО на Украине, понять, как она устроена, а затем выбивать средства наведения и поражения, причем не только «Искандерами», но и «Кинжалами», – рассказал он.

    «И заметьте: когда появляются сообщения об успешной атаке «Искандером» – параллельно, как правило, поступает информация об уничтожении комплексов IRIS-T или Patriot. У «немца» очень хороший радар, он видит больше целей, чем «американец». А Patriot лучше интегрирован с другими системами разведки. Однако нам удалось вскрыть эту систему, поэтому наши БПЛА стали заметно дальше летать и наводить на цели «Искандеры», – заключил Леонков.

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