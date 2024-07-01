Зеленский допустил управленческую ошибку в беспилотной авиации

Tекст: Алёна Задорожная

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в составе Вооруженных сил Украины создается отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Выделенная структура будет заниматься беспилотными и роботизированными воздушными, морскими и наземными системами.

Сама инициатива Зеленским была озвучена еще в феврале. Тогда же чиновники и военные различных уровней заговорили о новой роли беспилотников для ВСУ на поле боя. Валерий Залужный, находящийся в тот момент в должности главкома, призывал перевооружить армию дронами, чтобы избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Украины «не может быть преимущества».

Однако, как считают эксперты, решение Украины первой в мире вывести беспилотники в отдельный род войск является инициативой ее западных союзников с целью протестировать новую схему управления в условиях реальных боевых действий. Российские же эксперты считают, что беспилотные системы как отдельный род войск – тупиковая ветвь развития военной теории и практики.

«Вашингтон открыто использует Украину в качестве полигона для отработки перспективных военных решений. В самих США активно обсуждается возможность создания в составе сухопутных войск нового отдельного рода – корпуса беспилотной авиации. Однако далеко не все в Пентагоне обрадовались этой инициативе», – отмечает в своем Telegram-канале Александр Коц, член СПЧ, военкор «Комсомольской правды».

Он указывает: «сгребать все БПЛА под одну крышу – значит, оголять другие армейские элементы». Однако, добавляет эксперт, американцы пока решили «потренироваться» на украинцах. К слову, в России прямо сейчас в войсках используется другой подход: в феврале Минобороны объявило о создании штатных подразделений беспилотников в соединениях и частях ВС России. Причем речь идет об использовании как ударных БПЛА, так и разведывательных.

По мнению сооснователя проекта «Ватфор» Олега Макарова, с управленческой точки зрения свои беспилотные системы должны быть у всех видов и родов войск. В противном случае операторы дронов могут использоваться не по назначению, а сами подразделения начнут испытывать недостаток в приданных им специалистах и системах.

«Если мы берем специалистов БПЛА, переводим их в отдельный род войск, то в структуре вооруженных сил они становятся приданными», – объясняет он, приводя следующий пример: «Когда оператор дрона, будучи частью роты, не участвует в операции по запуску аппарата, командир может приказать ему, например, копать окопы или того хуже – отправить на штурм».

«Конечно, ни один хороший командир так не поступит, но ситуации бывают разные», – продолжает Макаров. «А вот приданному бойцу подобный приказ поступить не может. И это очевидный плюс для военных. Также приданных в любой момент может забрать вышестоящее руководство. Тогда подразделение фактически окажется без воинов-беспилотчиков. А это уже не очень хорошая практика», – описывает эксперт.

«В России эти риски понимают. Никому не понравится плохо управляемый род войск, ни один командир не скажет спасибо за то, что сегодня у него есть расчет БПЛА, а завтра – нет. Именно поэтому в нашем случае речь идет не о создании рода войск, а о том, какое место могли бы занять эти люди в общей структуре бригады, батальона, роты и так далее», – подчеркнул аналитик.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков считает, что основная причина принятого Зеленским решения заключается в том, что Украину заставляют сделать структуру БПЛА более прозрачной. Эта прозрачность может помочь Западу в борьбе с коррупцией на Украине, но не добавит порядка в действия ВСУ.

«Расчеты БПЛА больше не будут штатной структурой батальона или роты. Они станут приданными. А это значит, что операторы будут приезжать в подразделение, отрабатывать какую-то операцию и уезжать. Это, к слову, подтверждает потребность ВСУ в постоянной переброске войск из-за проблем на местах», – замечет спикер.

Как следствие, не исключены ситуации, когда противнику потребуется срочно провести маневр с применением беспилотников, но специалистов просто не окажется.

«Обязательно кто-то будет обделенным. И это при том, что беспилотчики нужны всем: артиллеристам, мотострелкам, танкистам и так далее», – перечислил собеседник.

«Но Украина – это полигон для западных стран, где они отрабатывают все свои идеи и наработки. И если дроны как отдельный род войск покажут свою эффективность, я не удивлюсь быстрому появлению таких же структур на Западе. У нас же намечается другой подход. Мы пришли к тому, чтобы сделать расчеты БПЛА штатной единицей всех тактических подразделений. Это может быть куда эффективнее с управленческой точки зрения», – полагает Леонков.