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    10 комментариев
    9 июля 2024, 17:00 • Общество

    Как выглядят признаки подготовки нового украинского «контрнаступа»

    Как выглядят признаки подготовки нового украинского «контрнаступа»
    @ Oleg Petrasiuk/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    В последнее время лидер киевского режима Владимир Зеленский регулярно заявляет о планах нового наступления на позиции российских войск. Утечки о подготовке очередного «контрнаступа» регулярно появляются и в украинской прессе. Стоит ли всерьез относиться к подобным сообщениям, как может выглядеть наступление ВСУ и что Россия будет делать в ответ?

    Возможность нового украинского наступления стоит рассматривать всерьез. Для этого есть как минимум несколько предпосылок.

    Во-первых, в Киеве есть политический запрос на проведение в летнее время года новой наступательной операции. Даже локальный успех необходим хотя бы из-за общефронтового кризиса ВСУ.

    Украина весь 2024 год не может стабилизировать фронт, теряя территории и неся крупные потери. ВС РФ стабильно удерживают наступательную инициативу. В последний месяц открылось новое направление (Дзержинск – Нью-Йорк), а сражение за Часов Яр перешло в решающую стадию. Не исключены прорывы российских войск и на других участках украинской обороны. В частности, для ВСУ продолжает существовать угроза появления еще одного направления российского наступления – Сумского.

    Все это рисует тяжелую для Киева картину. В первую очередь из-за того, что ему необходимо доказывать свою дееспособность перед западными кураторами. Отсюда и острая политическая необходимость для Киева в новом «контрнаступе».

    Во-вторых, командование ВСУ, несмотря на угрозу обрушения обороны, до сих пор категорически отказывалось вводить в бой резервы. Зеленский не так давно заявлял, что 14 бригад ВСУ остаются неукомплектованными из-за отсутствия своевременных поставок западного оружия. Но это же означает, что данные бригады фактически являются стратегическим резервом ВСУ. Это трехбатальонные бригады, то есть суммарно численность данного резерва может доходить до 15-16 тыс. человек личного состава.

    Как только данные бригады будут укомплектованы, у ВСУ неизбежно возникнет соблазн применить их для организации нового наступления.

    В теории все эти 14 бригад должны быть собраны в одном месте, удобном по географическим условиям и транспортному сообщению для организации ударного кулака. Кроме того, там должны быть обеспечены безопасность с воздуха и преимущество в РЭБ.

    В связи с этим стоит обратить внимание на смену тактики работы артиллерии и западных дальнобойных систем против позиций ПВО ВС РФ на Слобожанском направлении (Харьковская область). Данный участок выглядит как наиболее возможное направление нового украинского «контрнаступа». Помимо атак на российскую ПВО, на этом же направлении участилась работа дронов противника по тыловым складам ВС РФ и системам энергоснабжения в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Возможно, перед нами прощупывание всей схемы устройства тылового энергоснабжения и складов.

    На Слобожанское направление уже несколько месяцев прибывают свежие резервы ВСУ. В том числе бригады стратегического резерва.

    Правда, командование ВСУ ведет себя непоследовательно. Часть резерва с ходу бросается в бой. В Волчанске это затратно, поскольку требует переправы через речку Волчья, но под Липцами ВСУ уже пытаются организовать локальные контратаки на село Глубокое, используя полученный там численный перевес.

    Другим возможным направлением нового удара ВСУ называется Запорожское. Цели те же, что Украина пыталась реализовать в прошлом году – выход к Азовскому морю с обрезанием наземных коммуникацией России с Крымом.

    Казалось бы, для ВСУ было бы странно вновь наступать на те же грабли. Тем более что за последние полгода ВС РФ на этом участке вернули себе контроль над всеми позициями, которые были временно утрачены в период прошлого контрнаступа.

    Более того, севернее Старомайорского и Работино зона контроля расширена даже по сравнению с 2022 годом. Сейчас идут бои на Времевском выступе за центр Урожайного, а это создает угрозу системе обороны противника вплоть до Орехово и Гуляйполя. Однако сама цель – перерезать российские коммуникации и выйти к морю – настолько для Украины заманчива, что в данном случае ничего нельзя исключать.

    Другим ожидаемым направлением украинского «контрнаступа» считается Купянско-Сватовское. В 2023 году ВСУ тоже уже проводили наступательные операции в направлении Красного Лимана и Купянска. Сейчас на этом участке идут упорные бои, в которых инициатива у российских войск, регулярно ВС РФ освобождают новые населенные пункты. Более того, на ряде участков стоит ожидать локального прорыва украинской обороны, которая пока сдерживается рельефом местности: перепады высот, расположение населенных пунктов в основном в низинах и обилие крупных балок (оврагов).

    Но при этом только на Купянско-Сватовском направлении отмечается локальная наступательная активность ВСУ. Например, в Серебрянском лесничестве ВСУ регулярно организуют рейдовые акции. Целями «контрнаступа» на этом участке вряд ли уже могут быть Северодонецк или Лисичанск – для этого ВСУ было бы недостаточно даже 14 трехбатальонных бригад. Скорее перед нами попытка добиться пропагандистского и идеологического успеха, поднять моральный дух ВСУ. Например, движение в Белогоровке, примыкающей к лесничеству прямо с юга, уже можно будет выдать за успех «контрнаступа».

    Стоит подчеркнуть важную деталь. ВСУ готовят новые попытки «контрнаступа» в совсем другой военно-технической обстановке, нежели это было в прошлом году.

    Если раньше они рассчитывали на западную бронетехнику, то сегодня ВСУ делают ставку на дальнобойные вооружения и создание общекомандной электронной системы управления войсками. Явно более пристальное внимание ВСУ обращают на авиацию (ожидание поставок F-16) и ударам по российским тылам.

    Планирование нового «контрнаступа» может показаться очередной политизированной авантюрой киевского режима. Однако не стоит исключать, что ВСУ интенсивно ищут и находят новые военно-технологические и управленческие решения, способные оказать влияние на ситуацию на поле боя.

    Российская разведка прямо сейчас самым внимательным образом занимается как вскрытием перемещений украинских войск, так и целеуказанием дальнобойных ударных систем, поставленных Украине Западом – об этом говорит успешная серия российских ударов по украинским тыловым военным объектам. Срыв любых попыток украинского наступления несомненно является одной из ключевых задач ВС РФ в текущем сезоне.

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      15 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      2 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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