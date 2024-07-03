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    3 июля 2024, 17:10 • Общество

    К чему ведет прорыв российских войск близ Нью-Йорка

    К чему ведет прорыв российских войск близ Нью-Йорка
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Новый прорыв, и сразу на несколько километров, совершили российские войска по направлению к Дзержинску (Торецку), в глубину жилой застройки поселка Нью-Йорк. Это уже не первая подобная операция последнего времени, и всех объединяет несколько общих черт. О чем идет речь и какое значение это может иметь для развития наступления в данном районе?

    Во вторник 2 июля и в ночь на среду ВС РФ совершили прорыв на четыре километра в глубину жилой застройки Нью-Йорка (Новгородовки) с юга, попутно заняв Юрьевку – дачный пригород. Продвижение российских штурмовых групп на этом (условно «дзержинско-ньюйоркском») направлении уже неделю оказывается неожиданным для противника. ВСУ оставляют позиции, часто без особого сопротивления, отмечаются случаи сдачи в плен.

    Сейчас прорыв был произведен не в чистом поле, а в городской застройке Нью-Йорка. Там, конечно, не небоскребы – этот район представляет из себя «кишку» застройки типичного для региона частного сектора, которая вытянута с севера (от условного центра города) на юг вдоль полотна железной дороги.

    В последние месяцы российские штурмовые отряды активно применяют тактику наступательных рейдов на мотоциклах и багги. Но это по понятным причинам работает на открытой местности. Например, в Старомайорском и к северу от него штурмовикам удалось «мотоциклетными рейдами» отбить все позиции противника, освободить это важное село и продвинуться на север.

    Но в соседнем Урожайном это не работает, потому что села разделяет речушка Мокрые Ялы, проскочить которую даже на багги невозможно. Кроме того, в Урожайном находятся очень опытные части противника с дронами. А дрон летит быстрее мотоцикла – до 100 км/час, и наличие преграды не дает возможности проскочить поле быстрее дрона. В частной застройке в Нью-Йорке штурмовые группы применяют легкую бронетехнику, и в значительной степени зачистка проводится пешком.

    Нью-Йорк, Кирово, Дзержинск (Торецк) и несколько более мелких поселков давно срослись в одну агломерацию. Это сплошной массив застройки, из которой примерно 80% – частный сектор. Например, в Нью-Йорке есть только один квартал пятиэтажек в центре и два-три административных здания. Здесь обороне особо не за что зацепиться, как, например, в Волчанске или Часовом Яре.

    И как раз проход южной «кишки» Нью-Йорка, проведенный всего за несколько часов, показал, что частная застройка легко преодолевается, особенно при наличии мотивации и опыта. А наступление на Нью-Йорк ведут в основном части ВС РФ, состоящие из местных жителей, главным образом из соседней Горловки. Тут мотивации более чем достаточно.

    Изначальный план российской операции на дзержинско-ньюйоркском направлении предусматривал обход агломерации с севера. Главной проблемой считались крупные опорники противника на терриконах, прикрывавших украинскую оборону с востока и юго-востока. Противник создавал эту конфигурацию обороны много лет и считал ее неприступной. Похожая ситуация была в Авдеевке, где бои за ключевой террикон на востоке города шли несколько месяцев.

    В результате было найдено решение, почти в деталях повторившее ставшую знаменитой операцию «Труба» под Авдеевкой. Шахтерские районы Донбасса и окрестности главного оросительного канала полны старых шахтных стволов, полузатопленных карьеров и прикопанных ржавых труб мелиорации. Их много, и они обнаруживаются порой в самых разных местах.

    Сейчас отыскалась очередная трехкилометровая труба, которая в итоге вывела российских штурмовиков прямо в тыл опорнику ВСУ на терриконе и линий траншей вокруг него.

    Специально для проведения новой «подземно-десантной» операции вызвали «специалистов» – бригаду «Ветераны» Добровольческого корпуса. Они расчистили трубу от воды и грязи, провели вентиляцию и материализовались в тылу основных оборонительных противника. ВСУ выводов из событий в Авдеевке так и не сделали, потому гарнизон опорника сдался, гарнизон террикона разбежался, а ВС РФ на рывке заняли и второй террикон с затопленным карьером рядом.

    Как результат вся линия соприкосновения к востоку и юго-востоку от дзержинско-ньюйоркской агломерации резко, на несколько километров сдвинулась в сторону городской застройки. Теперь бои идут на первых улицах Кирово, Дружбы, Железного и Южного, что, повторимся, – один большой населенный пункт.

    Вообще в последнее время стало видно, что противник плохо держит оборону вне укрепленных позиций. Но пока в дзержинско-ньюйоркской агломерации сохраняет активность артиллерия противника, позиции которой вынесены севернее Дзержинска (Торецка).

    Потеря созданного в данной агломерации укрепрайона развалит украинскую оборону на десятки километров вокруг и в глубину, как это случилось с Авдеевкой. После падения Авдеевки противник до сих пор не смог стабилизировать фронт и каждый день теряет поселки и территории.

    Главком ВСУ Сырский упорно бросал на это направление имевшиеся у него тогда резервы (примерно шесть некомплектных и разнородных бригад). Бригады смогли приостановить продвижение ВС РФ лишь частично, были разбиты и фронт опять сдвинулся на запад, апофеозом чего стало освобождение Очеретино и появление так называемого «очеретинского цветка» – комплекса возможностей дальнейшего наступления сразу во все стороны от Очеретино.

    Нечто подобное грозит ВСУ и после потери дзержинско-ньюйорской агломерации. Теперь У ВСУ нет резервных бригад, чтобы заткнуть эту потенциальную дыру. Кроме того, важна и близость этой агломерации к Часов Яру. В самом Часов Яре 27-я бригада ВСУ почти потеряла боеспособность.

    Таким образом, российская операция на дзержинско-ньюйорском направлении в сочетании с действиями в Часов Яре вновь создает для ВСУ угрозу обрушения фронта. Только, возможно, даже в большем масштабе, чем это случилось в Авдеевке.

    Скорее всего, целью наступления ВС РФ остается трасса Покровск-Константиновка, как главная на данном участке линия снабжения ВСУ. Но возможно, по ходу развития наступления целеполагание изменилось и теперь можно говорить о том, что целью становится в целом разрушение связанности фронта противника, а не о достижение неких географических точек. Это очень хороший симптом. Он говорит о перерастании управления российскими войсками на новый уровень.

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