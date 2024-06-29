Минобороны: Российские войска освободили Шумы в ДНР

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в районе Шумов подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.

Потери противника составили до 360 человек, уничтожены две боевые бронемашины, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Наступление развивается и на других направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районе населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Культурное (Запорожская область), нанеся поражение 58-й мотопехотной бригаде и 102-й бригаде теробороны ВСУ.

В ходе боев уничтожены до 135 украинских военных, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Кроме того, российскими войсками уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».