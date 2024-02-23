За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

Tекст: Матвей Мальгин

В операции по освобождению Авдеевки отличилась бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны. Она участвовала в прорыве позиций противника на южном направлении, боях в центре города, а затем в 9-м квартале (он же «Химик»).

Ранее действия и подвиги добровольческой бригады уже отмечал президент России Владимир Путин. «Вот эта группа – «Ветераны» – впереди наших войск, обогнала их, впереди кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и успешно их удерживает. Мужики там воюют как следует», – отмечал Путин в январе этого года, еще перед острой фазой освобождения Авдеевки.



В конце 2023 года президент также отмечал бригаду «Ветераны» за работу на поле боя. «Хочу поблагодарить за то, что вы делаете. Это звучит несколько дежурно, но тем не менее, поверьте мне. От души! И НГШ (начальник Генерального штаба – прим. ВЗГЛЯД) и другие командиры мне, знаете, что говорили? «Вот на таком участке создается такая обстановка, сейчас там «Ветераны», ситуация точно будет взята под контроль» – и эти простые слова – оценка того, что вы делаете, можете делать и, уверен, еще сделаете на поле боя», – говорил глава государства.

20 февраля 2024 года, подводя итоги боев за Авдеевку, Путин еще раз особо отметил действия бойцов данного соединения. «Прошу обратить на них внимание», поручил он министру обороны Сергею Шойгу, говоря о подвиге «Ветеранов» при выполнении операции «Труба» на окраине Авдеевки.

Далеко не каждое подразделение, участвующее в СВО, удостаивалось публичной именной похвалы от Верховного главнокомандующего, да еще трижды за небольшой отрезок времени. Кроме того, бригада «Ветераны» упоминается в телеграмме Верховного главнокомандующего среди частей и соединений, отличившихся в боях за Авдеевку.

История создания 60-й Отдельной диверсионной штурмовой бригады (ОДШБ) «Ветераны» уходит своим корнями в 2014 год, когда только начали появляться первые штурмовые подразделения еще ЛДНР – «Сомали» (командир Гиви Толстых), «Пятнашка» (Абхаз), «Спарта» (Моторола) и «Оплот» (Александр Захарченко). После заключения Минских соглашений и снижения уровня противостояния на фронте многие участники боевых действий из этих подразделений вернулись к мирной жизни, оставаясь в резерве. Кто-то уехал домой. Некоторые из них организовали детские и патриотические клубы в Донецке и ряде городов России.

Часть подразделений оставалась на линии соприкосновения. Например, фронт в Марьинке все эти годы до начала СВО удерживался подразделениями, впоследствии вошедшими в 60-ю ОДШБ, что в конечном итоге и создало предпосылки для освобождения этого населенного пункта. «Оплот», «Сомали» и «Спарта» находились на линии соприкосновения вокруг Донецкого аэропорта по ротации. Стратегически эта позиция сохраняла давление сразу на несколько направлений, включая Авдеевку.

С началом СВО именно ветераны Донбасса 2014-2016 годов из этих подразделений, в основном местные уроженцы, основали отдельный мотострелковый специальный батальон «Ветераны» (60 ОМСБ). Тогда он состоял из пяти рот: разведрота «Ветераны ВДВ и морской пехоты», «Пятнашка», казачья рота имени Туранова, рота имени Мамая (осетинская, но не мононациональная рота имени Алана Мамиева) и «Оплот ЗП» (Захар Прилепин). Итого в батальоне была одна разведрота и четыре штурмовых группы.

Роту «Пятнашка» в батальоне «Ветераны» не следует путать с одноименным интернациональным батальоном Ахры Абхаза Авидзбы. В первую просто вошли ветераны этого легендарного подразделения, взяв для простоты такое же название. А «Пятнашка» Абхаза сохранилась как отдельное подразделение.

В результате этих совпадений в названиях частей и соединений возникла путаница при описании тех самых событий вокруг операции «Труба» на окраине Авдеевки. В прорыве через подземную трубу в тыл противника участвовала рота бригады «Ветераны» с названием «Пятнашка». А более крупное интернациональное соединение Абхаза выполняло боевые задачи на другом участке линии соприкосновения.

Численность «Ветеранов» стала быстро расти за счет массового притока добровольцев, что потребовало и организационных изменений.

В итоге в 2023 году батальон стал полноценной штурмовой бригадой (одшбр). Пополнение добровольцами продолжается и сейчас: в Москве и Белгороде идет набор в 4-й батальон бригады.

Попасть в бригаду можно только после прохождения двухнедельного курса подготовки, а если потенциальный боец не показал нужных результатов, его оставляют на «второй курс».

С первых дней СВО бригада наступала на харьковском направлении, с ходу успешно заняла Изюм, сохранив мост, и в числе первых вошла в пригороды Харькова. Затем участвовала в боевых действиях на разных направлениях.

В начале 2023 года бригада заняла позиции на одном из самых сложных участков – к югу и юго-востоку от Авдеевки, напротив знаменитой «промки». Линия соприкосновения там не двигалась с 2014 года, а противник девять лет выстраивал массированную линию обороны из череды бетонных укреплений. Так началась операция, которая в феврале 2024-го завершилась полным освобождением Авдеевки.

Здесь потребовался опыт и терпение, которые напрямую связаны с возрастом – средний возраст бойцов бригады колеблется в районе 40+.

Соответственно, несколько облегчены и медицинские критерии, как и во всех добровольческих частях и соединениях. Странно требовать от 40-летних ветеранов таких же физических кондиций, как от молодых парней призывного возраста. Они берут умом и опытом.

Исключительной особенностью добровольческих частей при их полном оперативном подчинении Министерству обороны и Генштабу остается собственная процедура карьерного роста. Командование бригады самостоятельно решает вопрос о выдвижении отличившего бойца на офицерскую или командную должности. Формальная выслуга лет значения не имеет.



Бригада «Ветераны» – соединение уникальное именно по своему составу. В нем нет немотивированных людей, а наличие боевого опыта делает бригаду незаменимой для выполнения специфических задач. «Штурм – наша работа», – говорят многие бойцы бригады.