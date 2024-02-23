  • Новость часаШойгу вручил ордена и медали участникам СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байден по-своему выразил восхищение Путиным
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    Юрист предложил наказывать заведения, не пускающие людей в военной форме
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Армения «заморозила» участие в ОДКБ
    США пригрозили главе ВТБ тюрьмой за нарушении антироссийских санкций
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    27 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    23 февраля 2024, 09:11 • Общество

    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    Правда и победа
    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    Tекст: Матвей Мальгин

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность?

    В операции по освобождению Авдеевки отличилась бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны. Она участвовала в прорыве позиций противника на южном направлении, боях в центре города, а затем в 9-м квартале (он же «Химик»).

    Ранее действия и подвиги добровольческой бригады уже отмечал президент России Владимир Путин. «Вот эта группа – «Ветераны» – впереди наших войск, обогнала их, впереди кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и успешно их удерживает. Мужики там воюют как следует», – отмечал Путин в январе этого года, еще перед острой фазой освобождения Авдеевки.

    В конце 2023 года президент также отмечал бригаду «Ветераны» за работу на поле боя. «Хочу поблагодарить за то, что вы делаете. Это звучит несколько дежурно, но тем не менее, поверьте мне. От души! И НГШ (начальник Генерального штаба – прим. ВЗГЛЯД) и другие командиры мне, знаете, что говорили? «Вот на таком участке создается такая обстановка, сейчас там «Ветераны», ситуация точно будет взята под контроль» – и эти простые слова – оценка того, что вы делаете, можете делать и, уверен, еще сделаете на поле боя», – говорил глава государства.

    20 февраля 2024 года, подводя итоги боев за Авдеевку, Путин еще раз особо отметил действия бойцов данного соединения. «Прошу обратить на них внимание», поручил он министру обороны Сергею Шойгу, говоря о подвиге «Ветеранов» при выполнении операции «Труба» на окраине Авдеевки.

    Далеко не каждое подразделение, участвующее в СВО, удостаивалось публичной именной похвалы от Верховного главнокомандующего, да еще трижды за небольшой отрезок времени. Кроме того, бригада «Ветераны» упоминается в телеграмме Верховного главнокомандующего среди частей и соединений, отличившихся в боях за Авдеевку.

    История создания 60-й Отдельной диверсионной штурмовой бригады (ОДШБ) «Ветераны» уходит своим корнями в 2014 год, когда только начали появляться первые штурмовые подразделения еще ЛДНР – «Сомали» (командир Гиви Толстых), «Пятнашка» (Абхаз), «Спарта» (Моторола) и «Оплот» (Александр Захарченко). После заключения Минских соглашений и снижения уровня противостояния на фронте многие участники боевых действий из этих подразделений вернулись к мирной жизни, оставаясь в резерве. Кто-то уехал домой. Некоторые из них организовали детские и патриотические клубы в Донецке и ряде городов России.

    Часть подразделений оставалась на линии соприкосновения. Например, фронт в Марьинке все эти годы до начала СВО удерживался подразделениями, впоследствии вошедшими в 60-ю ОДШБ, что в конечном итоге и создало предпосылки для освобождения этого населенного пункта. «Оплот», «Сомали» и «Спарта» находились на линии соприкосновения вокруг Донецкого аэропорта по ротации. Стратегически эта позиция сохраняла давление сразу на несколько направлений, включая Авдеевку.

    С началом СВО именно ветераны Донбасса 2014-2016 годов из этих подразделений, в основном местные уроженцы, основали отдельный мотострелковый специальный батальон «Ветераны» (60 ОМСБ). Тогда он состоял из пяти рот: разведрота «Ветераны ВДВ и морской пехоты», «Пятнашка», казачья рота имени Туранова, рота имени Мамая (осетинская, но не мононациональная рота имени Алана Мамиева) и «Оплот ЗП» (Захар Прилепин). Итого в батальоне была одна разведрота и четыре штурмовых группы.

    Роту «Пятнашка» в батальоне «Ветераны» не следует путать с одноименным интернациональным батальоном Ахры Абхаза Авидзбы. В первую просто вошли ветераны этого легендарного подразделения, взяв для простоты такое же название. А «Пятнашка» Абхаза сохранилась как отдельное подразделение.

    В результате этих совпадений в названиях частей и соединений возникла путаница при описании тех самых событий вокруг операции «Труба» на окраине Авдеевки. В прорыве через подземную трубу в тыл противника участвовала рота бригады «Ветераны» с названием «Пятнашка». А более крупное интернациональное соединение Абхаза выполняло боевые задачи на другом участке линии соприкосновения.

    Численность «Ветеранов» стала быстро расти за счет массового притока добровольцев, что потребовало и организационных изменений.

    В итоге в 2023 году батальон стал полноценной штурмовой бригадой (одшбр). Пополнение добровольцами продолжается и сейчас: в Москве и Белгороде идет набор в 4-й батальон бригады.

    Попасть в бригаду можно только после прохождения двухнедельного курса подготовки, а если потенциальный боец не показал нужных результатов, его оставляют на «второй курс».

    С первых дней СВО бригада наступала на харьковском направлении, с ходу успешно заняла Изюм, сохранив мост, и в числе первых вошла в пригороды Харькова. Затем участвовала в боевых действиях на разных направлениях.

    В начале 2023 года бригада заняла позиции на одном из самых сложных участков – к югу и юго-востоку от Авдеевки, напротив знаменитой «промки». Линия соприкосновения там не двигалась с 2014 года, а противник девять лет выстраивал массированную линию обороны из череды бетонных укреплений. Так началась операция, которая в феврале 2024-го завершилась полным освобождением Авдеевки.

    Здесь потребовался опыт и терпение, которые напрямую связаны с возрастом – средний возраст бойцов бригады колеблется в районе 40+.

    Соответственно, несколько облегчены и медицинские критерии, как и во всех добровольческих частях и соединениях. Странно требовать от 40-летних ветеранов таких же физических кондиций, как от молодых парней призывного возраста. Они берут умом и опытом.

    Исключительной особенностью добровольческих частей при их полном оперативном подчинении Министерству обороны и Генштабу остается собственная процедура карьерного роста. Командование бригады самостоятельно решает вопрос о выдвижении отличившего бойца на офицерскую или командную должности. Формальная выслуга лет значения не имеет.

    Бригада «Ветераны» – соединение уникальное именно по своему составу. В нем нет немотивированных людей, а наличие боевого опыта делает бригаду незаменимой для выполнения специфических задач. «Штурм – наша работа», – говорят многие бойцы бригады.

    Главное
    Сообщения о «российском ЯО в космосе» застали врасплох власти США
    МВФ предостерег от действий по конфискации российских активов
    Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля
    На военном полигоне США сменили афганскую обстановку на украинскую
    Трасс раскритиковала «заснувшего за рулем Белого дома» Байдена
    Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой устроиться в госпиталь санитаркой
    Зеленский заявил о нежелании «повторять Минские соглашения»

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    «Илья Муромец» показал возможности России и Путина

    Полет Владимира Путина на модернизированном ракетоносце Ту-160М продемонстрировал всему миру, что Россия, несмотря на санкции, модернизирует и строит новые образцы стратегической авиации, укрепляя свой технологический и военный суверенитет, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В том, что самолет, на котором совершил полет президент, назван в честь богатыря Ильи Муромца, чьи останки захоронены в Киеве, они тоже нашли определенный символизм. Подробности

    Перейти в раздел

    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

    Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством. Разгонять польских фермеров посланы силовики, но не для того, чтобы обеспечить функционирование обещанного Киеву общего рынка с ЕС. Украине дают понять, что она нужна только как оружие против России. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............