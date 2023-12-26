Освобождение Марьинки открывает новые пути для Российской армии

Tекст: Евгений Крутиков

Российские войска взяли город Марьинку к юго-западу от Донецка под полный контроль, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. По словам Шойгу, взятие города снизит возможности вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк. «Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка дальше на запад», – сказал он.



От центра Донецка до Марьинки примерно 20 км. Городок, в котором до 2014 года жило около 10 тыс. человек, остался тогда за Украиной, и несколько попыток освободить его силами донецкого ополчения в 2015-2016 годах не удались. Все эти девять лет ВСУ укрепляли его всеми доступными способами и доукрепили до полной крепости, в которой в укрепрайон был превращен буквально каждый подвал. В результате доложить о полном освобождении Маринки стало возможным только после занятия последних двух домов на улице Ивана Франко на северо-западе поселка.

К этому событию готовились фундаментально. В 150-й Идрицко-Берлинской дивизии штурмовым частям раздали копии Знамени Победы и назначили «своих Егорова и Кантарию» – по два на взвод, поскольку никто точно не знал, какое именно здание станет последним и какое подразделение в итоге водрузит победный флаг. Уже было несколько фальстартов, но тогда флаги водружались на развалинах крупных зданий. А сейчас уже Марьинка официально освобождена и как территория, и как символ.

Украинские войска отошли на запад к Георгиевке и начинают ее постепенно укреплять. Далее – Курахово, который тоже укрепленный населенный пункт, но не так сильно, как Марьинка. Курахово всегда был для ВСУ тыловой и штабной базой и сейчас его спешно пытаются превратить в позицию первой линии.

При этом ВСУ ожидали продвижения российских войск именно в этом направлении. Но ВС РФ сменили схему, и сейчас давление оказывается на юг от Марьинки, где расположен украинский укрепрайон в поселке Победа. Чуть ранее ВС РФ освободили так называемый Питомник – еще один укрепрайон, который относился к марьинской оборонительной зоне.

Одновременно идут бои в промзоне Новомихайловки – населенного пункта южнее по направлению к Угледару. Там тянется цепочка мелких населенных пунктов, которые местами срастаются. Эта цепочка до Константиновки закрывает и Угледар, и весь фланг украинской группировки, ранее участвовавшей в попытке «контрнаступа». А это уже совсем другая часть линии боевого соприкосновения.

Иначе говоря, освобождение Марьинки давно перестало быть локальным эпизодом занятия отдельно взятого городка. Помимо того, что Марьинка просто удерживала в себе крупные штурмовые силы, которые можно было бы задействовать в другом месте, это некий ключ, способный открыть движение на стыке двух группировок ВСУ.

И Новомихайловка сейчас постепенно превращается в очень горячую позицию. Интенсивность артиллерийского огня там сейчас примерно равна тому, что происходит в Авдеевке. При этом подвоз подкреплений и б/к для ВСУ там уже сейчас серьезно ограничен. Если российским частям удастся занять Победу, то Новомихайловка попадет в полуокружение. Сейчас ВС РФ атакуют Богдановку с трех сторон, основные боестолкновения происходят в небольшой промзоне, также укрепленной за последние годы. Но в Новомихайловке чисто физический масштаб заметно меньше, чем в Авдеевке или в Марьинке.

В это же время весьма активно развиваются события западнее Артемовска. В последние две недели ВС РФ удалось занять целый ряд опорников, лесопосадок и отдельных позиций. В результате фронт сильно продвинулся вплоть до Богдановки.

Сейчас ситуация вокруг этого села скрыта «туманом войны», но есть данные о том, что десантники и морпехи смогли зайти в Богдановку. Возможен контроль примерно над третью населенного пункта, но в целом Богдановка пока в серой зоне.

Богдановка – это прямой путь на Часов Яр, хотя на карте это не выглядит очевидно. Дело в том, что путь от Хромово на Часов Яр по прямой – это пересеченная местность с холмами и балками. В такой ситуации путь через равнинное и вытянутое село выглядит и перспективней и, если можно так выразиться, спокойней. Дальше начинаются первые линии украинских позиций у канала Северский Донец – Донбасс.





Безнадежным выглядит и положение ВСУ в районе развалин Клещеевки. Практически все ключевые высоты вокруг села, кроме одной, – под контролем ВС РФ. Смысла занимать сами развалины, лежащие в низине, нет никакого. Просто постепенно ВСУ начинают отходить на запад, а там дальше нет никаких укрепленных позиций и крупных населенных пунктов. То есть там осталась тонкая линия, за которой оперативный простор на несколько десятков километров.

Противник цепляется за любую позицию. Буквально вчера ВСУ пытались контратаковать на Хромово, но безуспешно. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на каком-то отдельном участке линии соприкосновения путем манипуляции резервами. В результате этого, а также из-за изменения погодных условий бои затихли на Купянском направлении. В Киеве до сих пор считают, что это главное направление потенциального удара ВС РФ, и бросают туда все возможные подкрепления. В Авдеевку уже ничего нового не поступает, но сам характер укреплений позволяет имеющимся там силам ВСУ пока удерживать некоторые позиции. Снимаются части с Запорожского направления, то есть с зоны бывшего «контрнаступа».

Таким образом, освобождение Марьинки – это не только особое символическое событие для жителей Донецка. Ликвидация такого крупного оборонительного рубежа ВСУ в очередной раз меняет конфигурацию линии соприкосновения. В новостных лентах начинают появляться новые географические названия, фронт все дальше уходит от старой линии соприкосновения.

Но самое главное: появляются новые боевые и оперативно-тактические возможности.

Не стоит удивляться тому, что в силу ряда объективных обстоятельств после такого рода успешных операций продвижение ВС РФ органично приостанавливается. Не следует ждать каких-то лавинных прорывов, бросков на десятки километров. Такое возможно, но не сейчас, когда все еще сохраняется прежняя оборонительная линия противника. На основных участках линии соприкосновения эта оборонительная система ВСУ осталась в неизменном виде. А такие операции, как освобождение Марьинки и потенциальное освобождение Авдеевки, эту систему разрушают и создают в ней дыры, залатать которые ВСУ уже не удастся никогда.

Стратегия Киева заключается в создании нового рубежа опять же на основе относительно крупных населенных пунктов. На это будет сделана ставка в зимний период.