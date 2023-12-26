  • Новость часаВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 11:32

    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки

    Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Марьинка фактически была освобождена в середине декабря, но сейчас мы можем с уверенностью говорить о полном контроле российских войск над городом. Теперь перед армией открывается несколько направлений для дальнейшего продвижения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    «Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.

    «С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.

    Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (53)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (53)
    26 декабря 2023, 06:06
    В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»

    Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».

    Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».

    По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

    Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.

    Эксперт заключила, что если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2023, 09:51
    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек

    Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

    Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

    В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта.

    Коментарии (17)
    26 декабря 2023, 08:18
    График движения пригородных поездов в Крыму изменили после ЧП в Феодосии
    График движения пригородных поездов в Крыму изменили после ЧП в Феодосии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта в Крыму. Поезда будут отправляться со станции Айвазовская, сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога».

    Как говорится в сообщении, по техническим причинам 26 декабря поезда №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой и будут отправляться со станции Айвазовская, передает ТАСС.

    В администрации Феодосии сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, также изменены расписания автобусов.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму.

    Коментарии (6)
    26 декабря 2023, 05:33
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Бойцы «Ахмата» рассказали о наемниках ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, заявил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

    Боец рассказал, что в недостроенном блиндаже прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии, при штурме были уничтожены оба наемника и один украинец, передает РИА «Новости».

    «Шустрый» рассказал, что в плен был взят один солдат ВСУ, потому что нужна была информация о том, что происходит у противника. По его словам, на направлении, где работает отряд «Ахмата», стоят 60-70 человек наемников, в основном колумбийцы.

    Взятый в плен военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев подтвердил информацию о наемниках. Он рассказал, что воюют наемники просто за деньги, выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции, но отношение к ним со стороны украинцев не очень хорошее, потому что «воюют не за идею».

    Ранее Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (10)
    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (13)
    26 декабря 2023, 02:10
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Следователи не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что материалы поступили в Следственный комитет из ГУ МВД по Москве. В них говорится о якобы размещении в сети Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии. СК сообщил, что оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно в ГУ МВД, передает ТАСС.

    При этом не говорится, что за информация подлежала проверке. Также СК провел проверку после сообщений Галкина( признан иноагентом) с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России. Материалы также были возвращены в ГУ МВД.

    Напомним, СМИ писали, что Пугачеву в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда.

    Коментарии (29)
    25 декабря 2023, 12:23
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что в затяжном военном конфликте победу одержит та страна, которая сможет в течение долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.

    «Экономическая мощь – основа, позволяющая вести войны», – написал Маск, передает РИА «Новости».

    Сакс ранее прокомментировал сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 была сорвана из-за проблем в цепочках поставок комплектующих.

    Ранее Илон Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым.

    Коментарии (7)
    26 декабря 2023, 02:51
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

    На Украине сообщили, что отсрочка по мобилизации на Украине не коснется инвалидов III группы

    Tекст: Вера Басилая

    Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, и будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады, следует из пояснительной записки к законопроекту о мобилизации.

    Издание «Страна.ua» сообщило, что новация по отсросчке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов, передает РИА «Новости».

    Также украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные обязаны прибыть в военкомат, независимо от получения повестки,  уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

    СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.

    Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет.

    Кроме того, согласно изданию, полиция получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников - уклонистов.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек, а мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет.

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    25 декабря 2023, 22:43
    Песков сообщил о планах Путина позвонить комбату Трошину

    Песков: Путин планирует созвониться с комбатом, участвовавшим во взятии Марьинки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что президент обязательно созвонится с отличившимся в боях за Марьинку комбатом Трошиным, передает РИА «Новости».


    Ранее Трошин рассказал о том, как проходили бои за Марьинку.

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

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    25 декабря 2023, 23:04
    Зеленский пригрозил российским летчикам истребителями F-16

    Президент Украины Зеленский обратился к российским летчикам

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система ПВО будет становиться только сильнее, ведь на Рождество было сбито несколько ракет и 30 беспилотников, а скоро поставят истребители F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российским летчикам предстоит сделать «четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне». По его словам, Украина скоро получит дополнительные системы ПВО и F-16, передает «Газета.Ru».

    Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16.

    Агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

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    25 декабря 2023, 12:51
    Суд повторно заочно арестовал главу ГУР Украины

    Суд в Москве второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова по обвинению в терактах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам, сообщили в пресс-службе суда.

    Буданов будет арестован на два месяца после экстрадиции в Россию или задержания на ее территории, передает ТАСС.

    Глава ГУР обвиняется в совершении 104 терактов, совершенных группой лиц и повлекших тяжкие последствия.

    В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова за организацию терактов в России.

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    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
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    Как французская разведка проиграла России в Африке

    Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку руководителя Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE), то есть внешней разведки, Бернара Эмие. Французская разведка допустила сразу несколько крупных провалов, и особенно это касается Африки. В том числе тех стран, откуда Франция была вынуждена уйти, а Россия, наоборот, расширяет свое присутствие. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

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