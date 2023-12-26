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Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром
Марьинка фактически была освобождена в середине декабря, но сейчас мы можем с уверенностью говорить о полном контроле российских войск над городом. Теперь перед армией открывается несколько направлений для дальнейшего продвижения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком.
«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.
«С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.
«Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».
«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.
Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.
Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».
«Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.
Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.