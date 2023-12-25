Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки
Путин назвал преимущества ВС России после освобождения Марьинки
Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.
Путин считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии Марьинки и достойны госнаград, передает ТАСС. Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».
«Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, – взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – указал президент.
Путин назвал успехом освобождение Марьинки в ДНР и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.
Ранее Шойгу доложил Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.