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    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    25 декабря 2023, 16:28

    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек

    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

    25 декабря 2023, 06:50
    Снайперы морской пехоты уничтожили диверсантов под Угледаром

    Минобороны: Тяжелые снайперы морской пехоты ТОФ уничтожили диверсантов под Угледаром

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под командованием Героя России Ярослава Якубова уничтожили диверсионную группу ВСУ под Угледаром, сообщили в Министерстве обороны России.

    Во время ночной вылазки морпехи ТОФ с использованием тепловизионных приборов обнаружили разведывательную группу ВСУ возле Угледара. Прицельным огнем противник был уничтожен, передает ТАСС.

    В Минобороны рассказали, что диверсантам позволили приблизиться к первой линии российской обороны, после чего снайперы открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

    Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота командует майор Ярослав Якубов, получивший 8 декабря Звезду Героя России. На счету подразделения – сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей.

    Ранее ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом.

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    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

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    25 декабря 2023, 05:16
    Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ под Красным Лиманом

    Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны заявили, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8, передает РИА «Новости».

    В результате применения ими  С-8  были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ под Красным Лиманом.

    Также сообщается, что артиллеристы группировки войск «Центр» при помощи установок «Град» нанесли удары по ВСУ в Серебрянском лесничестве.

    Уточняется, что экипажи «Градов» скрытно прибыли на огневую позицию и навелись на цели, поражение велось 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что на Купянском направлении у украинской армии сложилась тяжелая ситуация, Киев не успевает поставлять в войска необходимое.

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    24 декабря 2023, 17:20
    Экс-разведчик США предрек гибель большинства солдат ВСУ до Нового года

    Экс-разведчик США Риттер: Многие солдаты ВСУ не доживут до Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер дал жесткий ответ на просьбу советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко передать теплые пожелания сотням тысяч украинцев, которые будут встречать Новый год и Рождество на фронте.

    «К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года», – прокомментировал Риттер публикацию Геращенко в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее The Hill писало, что киевский режим в следующем году может рухнуть из-за наступления российских войск, если США и ЕС не восполнят дефицит техники и вооружений.

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    25 декабря 2023, 10:51
    Медведев предупредил, что ВС России ударят по иностранной военной базе на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия нанесет удар по иностранным военным базам на территории Украины, если они там появятся, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Подготовленную Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины Медведев назвал «филькиной грамотой» без добавленной стоимости.

    Зампред Совбеза в своем Telegram-канале отметил, что документ дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений и подготовку военных.

    Медведев предположил, что Киев рассчитывает на особенную трактовку ст. 5 Вашингтонского договора странами НАТО. Это может произойти после удара по иностранной военной базе на территории Украины. Политик констатировал, что удар по любой военной базе – несомненно, основание для применения ст. 6 этого договора.

    «А вот дальше интереснее – ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же ст. 5 договора. <…> То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну – владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе», – написал он.

    Ранее Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки».

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    25 декабря 2023, 12:23
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что в затяжном военном конфликте победу одержит та страна, которая сможет в течение долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.

    «Экономическая мощь – основа, позволяющая вести войны», – написал Маск, передает РИА «Новости».

    Сакс ранее прокомментировал сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 была сорвана из-за проблем в цепочках поставок комплектующих.

    Ранее Илон Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым.

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    25 декабря 2023, 03:00
    Лидеров Евросоюза призвали ответить за мобилизацию украинцев

    Депутат ЕП Уоллес высказался о желании Эстонии выдать украинцев, подлежащих призыву

    Tекст: Вера Басилая

    Политики Европейского Союза должны нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

    Политик отреагировал на заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллинн готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева. По его словам, в ЕС хотят «швырнуть в мясорубку» еще больше детей из рабочего класса в мясорубку на прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть, передает РИА «Новости».

    Уоллес считает, что европейские политики, которые выступают за продолжение украинского конфликта, должны быть привлечены к ответственности.

    Ранее глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Кроме того, издание Focus сообщало, что власти Германии должны вернуть украинских беженцев призывного возраста на Украину.

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    25 декабря 2023, 09:12
    Украинский офицер пожаловался на уничтожение военной промышленности страны

    The Independent: Россия лишила Украину возможности производить нужное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия уничтожила военную промышленность Украины и постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил на условиях анонимности старший офицер ВСУ британской газете The Independent.

    По словам офицера, Россия парализовала промышленность Украину, лишив Киев возможности производить необходимое вооружение на своей территории, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что сейчас Украина полностью зависит от поставок Запада, а использование Россией нового оружия и тактики заставляет Киев постоянно менять запросы к западным партнерам по поводу военных поставок.

    В качестве примера он привел ракеты для ЗРК Patriot, которых ВСУ потребовалось больше, чем они ожидали.

    Ранее исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

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    24 декабря 2023, 17:04
    Украинские ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские ведомства объединили свои базы данных, теперь Минобороны при привлечении людей в ряды армии располагает информацией обо всех гражданах, в том числе покинувших страну, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинскому изданию «Общественное».

    Он также назвал своим заданием сделать «все возможное и невозможное», чтобы привлечь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) как можно больше людей, в том числе выехавших за границу, передает ТАСС.

    Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

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    25 декабря 2023, 12:51
    Суд повторно заочно арестовал главу ГУР Украины

    Суд в Москве второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова по обвинению в терактах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам, сообщили в пресс-службе суда.

    Буданов будет арестован на два месяца после экстрадиции в Россию или задержания на ее территории, передает ТАСС.

    Глава ГУР обвиняется в совершении 104 терактов, совершенных группой лиц и повлекших тяжкие последствия.

    В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова за организацию терактов в России.

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    24 декабря 2023, 23:24
    В Одессе прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов прогремело в Одессе, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, которые прогремели с интервалом в несколько минут, передает ТАСС.

    В настоящее время в Одесской, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.

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    25 декабря 2023, 12:45
    Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное

    Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.

    Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.

    Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

    Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.

    Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.

    Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.

    Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.

    В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.

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    25 декабря 2023, 10:21
    В Одессе повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помещения припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено техническое помещение припортовой инфраструктуры Одессы, кроме того в Раздельнянском районе Одесской области повреждено «недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Одессе прогремело несколько взрывов, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.

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    25 декабря 2023, 08:17
    Минобороны Украины обвинили в неспособности снабжать ВСУ

    Каленюк: Минобороны Украины не в состоянии оснастить ВСУ всем необходимым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым, заявила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк.

    Как заявила она в интервью журналисту Atlantic Дэниелу Блоку, ВСУ оснащены не должным образом, поскольку Минобороны и власти Украины не в состоянии дать военным все необходимое, передает телеканал «360».

    По мнению Блока, у украинской армии есть один шанс сохранить поддержку Запада – искоренить коррупцию, но до этого, по мнению автора, Украине еще очень далеко.

    Ранее президент Владимир Зеленский заявил о решении Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

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    25 декабря 2023, 12:39
    Глава Крыма не поддержал выдачу Украине диверсантов по обмену

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сторонники Киева, задержанные в России за совершенные или планируемые диверсии, не должны подлежать обмену с Украиной, чтобы они не рассчитывали оказаться на свободе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Он указал, что наказание в России умерит пыл тех, кому в Киеве обещали освобождение и звание героя Украины.

    «Не будете никакими народными героями, будете в российской тюрьме выполнять задачи, которые выполняют заключенные», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия-24», передает ТАСС.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

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