Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
Подразделениями Российской армии за прошедшую неделю отражено 53 атаки украинских штурмовиков на Купянском направлении, сообщило Минобороны.
В период с 16 по 22 декабря на Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
На этом направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак украинских штурмовиков. Российские военнослужащие поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы, Петровского, Кузьмино ЛНР и Торского ДНР.
За неделю противник потерял здесь до 1155 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.
Южная группировка отразила на Донецком направлении 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумов, Белогоровки и Марьинки ДНР. Поражены подразделения 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.
Потери украинской армии на этом направлении за неделю составили более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.
На Южно-Донецком направлении Восточной группировкой отражено десять украинских атак. Нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.
На этом направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
На Запорожском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Поражены живая сила и техника 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.
Потери противника составили до 390 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.
ВСУ потеряли на этом направлении до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.
За неделю ВС России нанесли 39 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений украинской армии, иностранных наемников и националистических формирований.
Российская ПВО сбила за неделю четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты три украинских вертолета: два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены ракета ATACMS, 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 БПЛА, 442 ЗРК, 14 251 танк и другие бронемашины, 1189 РСЗО, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы спецтехники.