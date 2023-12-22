ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении

Tекст: Валерия Городецкая

В период с 16 по 22 декабря на Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

На этом направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак украинских штурмовиков. Российские военнослужащие поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы, Петровского, Кузьмино ЛНР и Торского ДНР.

За неделю противник потерял здесь до 1155 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

Южная группировка отразила на Донецком направлении 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумов, Белогоровки и Марьинки ДНР. Поражены подразделения 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.

Потери украинской армии на этом направлении за неделю составили более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении Восточной группировкой отражено десять украинских атак. Нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

На этом направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Поражены живая сила и техника 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.

Потери противника составили до 390 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.

ВСУ потеряли на этом направлении до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

За неделю ВС России нанесли 39 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений украинской армии, иностранных наемников и националистических формирований.

Российская ПВО сбила за неделю четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты три украинских вертолета: два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены ракета ATACMS, 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.

Всего с начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 БПЛА, 442 ЗРК, 14 251 танк и другие бронемашины, 1189 РСЗО, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы спецтехники.