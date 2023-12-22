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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 16:02

    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении

    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделениями Российской армии за прошедшую неделю отражено 53 атаки украинских штурмовиков на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    В период с 16 по 22 декабря на Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На этом направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак украинских штурмовиков. Российские военнослужащие поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы, Петровского, Кузьмино ЛНР и Торского ДНР.

    За неделю противник потерял здесь до 1155 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

    Южная группировка отразила на Донецком направлении 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумов, Белогоровки и Марьинки ДНР. Поражены подразделения 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.

    Потери украинской армии на этом направлении за неделю составили более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении Восточной группировкой отражено десять украинских атак. Нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    На этом направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Поражены живая сила и техника 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.

    Потери противника составили до 390 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

    За неделю ВС России нанесли 39 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений украинской армии, иностранных наемников и националистических формирований.

    Российская ПВО сбила за неделю четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты три украинских вертолета: два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены ракета ATACMS, 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 БПЛА, 442 ЗРК, 14 251 танк и другие бронемашины, 1189 РСЗО, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы спецтехники.

    21 декабря 2023, 17:25
    Названа «точка равновесия» для курса доллара

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал выгодный экспорту и импорту курс доллара

    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Курс 90 рублей за доллар является точкой равновесия и приемлем как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

    «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», – приводит слова Белоусова «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился почти на треть, что он назвал «очень важным».

    Коментарии (29)
    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (37)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 06:39
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

    Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания не сможет создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море и отправить туда корабли из-за позиции Турции, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

    Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».

    Коментарии (18)
    21 декабря 2023, 17:22
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое издание Bild исказило высказывание главы министерства обороны Украины Рустема Умерова о планах по захвату Крыма, заявил спикер украинского оборонного ведомства Илларион Павлюк.

    По словам Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров заявил только о том, что Крым «на 100% будет освобожден», пишет украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    При этом никакие сроки не назывались, утверждает спикер украинского Минобороны.

    Ранее Bild опубликовало интервью с Умеровым, в котором он заявил, что Украина планирует захватить Крым в следующем году. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Умерова шизофренией.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

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    21 декабря 2023, 19:36
    Сбита летевшая в сторону Крымского моста украинская ракета
    Сбита летевшая в сторону Крымского моста украинская ракета
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем, которая была обнаружена в четверг днем, сообщили в Минобороны.

    «21 декабря киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Воздушная разведка выявила места расположения украинских сил, после чего артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели.

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    22 декабря 2023, 01:50
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах, сообщили очевидцы.

    Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве очевидцы наблюдают зарево после сильного взрыва. Кроме того, сообщается, что взрывы слышны в Соломенском и Голосеевском районах, передает ТАСС.

    Также по данным украинских СМИ взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, и в Хмельницкой области.

    Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве.

    Коментарии (10)
    22 декабря 2023, 13:53
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

    По его словам, необходимо признать, что у Украины недостаточно сил, чтобы развернуть ситуацию в военном плане. Украина не способна на контрнаступление, добавил он, передает РИА «Новости».

    «Она (Украина) не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», – подчеркнул Фицо.

    Кроме того, словацкий премьер заявил, что не верит в разрешение ситуации на Украине военным путем.

    Однако он считает, что на рубеже 2023 и 2024 годов «условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия».

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    Коментарии (16)
    22 декабря 2023, 07:15
    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший офицер батареи с позывным «Кама» рассказал, что основные цели – это пункты временной дислокации, «Ураганы» поражали БМП, танки, польские самоходки Krab, американские М777, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

    Ранее экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    21 декабря 2023, 16:55
    «Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину

    «Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину в ряде архивных тарифов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотовый оператор «Билайн» с 21 декабря отключит в ряде архивных тарифов опцию безлимитных звонков на Украину, говорится в сообщении компании.

    Согласно сообщению, 21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину, абонентам, которых это коснется, отправят персональное СМС-уведомление, передает ТАСС.

    В частности, будут отключены тарифы «Звонки без границ», «Моя Украина» «Звонки без границ. Архив 03.2020» и «Звонки на Украину».

    Напомним, в марте 2022 года мобильные операторы заявили об отказе от безлимитных тарифов на интернет в своих линейках.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2023, 16:44
    В Запорожье задержали подростков-диверсантов с российскими паспортами

    В Запорожской области задержали диверсионную группу из подростков, совершавших теракты по заданию СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция и ФСБ задержали трех подростков, которых подозревают в организации на территории Запорожской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) терактов, направленных против должностных лиц органов власти.

    «Члены группы, которые называли себя «Черный саботаж», за время своей деятельности организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», – приводит ТАСС сообщение ГУ МВД.

    Отмечается, что по заданию кураторов с украинской стороны в 2022 году подростки получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию.

    Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе.

    По данным МВД, в декабре 2022 года подозреваемые передали СБУ координаты гостиничного комплекса «Привал охотника», в результате ракетного обстрела которого погибли два гражданских лица, еще трое получили ранения.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2023, 21:04
    В Херсонской области классифицировали летевшую к Крымскому мосту ракету

    Система ПВО России сбила ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста

    Tекст: Кристина Цыцура

    Система противовоздушной обороны ВС России сбила над акваторией Азовского моря ракету ATACMS, которая была запущена ВСУ в сторону Крымского моста, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он заявил, что таким образом была сорвана очередная провокация киевского режима.

    Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракеты над Азовским морем.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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