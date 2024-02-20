С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).2 комментария
Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более 3 км и вышли в фактически в тыл противнику. «Прошли свыше 3 км, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.
Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.
Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.