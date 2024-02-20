Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более 3 км и вышли в фактически в тыл противнику. «Прошли свыше 3 км, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.