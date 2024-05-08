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    8 мая 2024, 16:40 • В мире

    Финляндию превращают в пороховой завод НАТО

    Финляндию превращают в пороховой завод НАТО
    @ Dori Whippl/dvidshub.net

    Tекст: Станислав Лещенко

    Тот факт, что Евросоюз не смог выполнить обязательства перед Киевом по поставкам боеприпасов, сильно волнует не только Киев, но и Хельсинки. Финны решили взять дело в свои руки, превратив Финляндию в производственную площадку для тротила и пороха. Так они планируют покрыть свои убытки от конфликта с Россией, но им может помешать Китай.

    Боевые действия на Украине вызвали резкий рост спроса в западных странах на тринитротолуол (тротил), используемый в основном в боеприпасах для артиллерии и минометов. Тротил изобрели еще в начале XX века, но до сих пор активно применяют – в силу того, что его массовое производство значительно дешевле, чем изготовление более современных взрывчатых веществ. Единственный на территории Евросоюза завод по производству тринитротолуола находится в Польше – и покрыть возросший спрос он не может.

    Недавно финская пресса начала публиковать слухи о том, что новое ТНТ-производство откроется в Финляндии – и вскоре министр обороны страны Антти Хяккянен сделал слухи фактом. «Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе, – говорит Хяккянен. – Россия настроена на продолжительную войну, что сохранит на высоком уровне нужду во взрывчатых веществах».

    Но Финляндия из принципа не будет строить предприятие в одиночку: министр рассчитывает получить от ЕС хорошие деньги на тротиловый завод. По его словам, Хельсинки донес это до своих новых союзников по НАТО, переговоры ведутся и с частными инвесторами. «Участники рынка знают о потребности в таком производстве. В любом случае государство будет играть ключевую роль в регулировании этого вопроса», – утверждает Хяккянен.

    В числе возможных партнеров, готовых работать над развитием проекта, называют финскую компанию Forcit, производящую взрывчатые вещества. Гендиректор Forcit Йоаким Вестерлунд подтвердил заинтересованность, но конкретных решений на этот счет пока не принято. Нет решение и о том, где именно будет построен завод, но тянуть с этим не станут. «Вопрос рассматривается, и мы хотим прийти к определенным выводам к концу весны», – обещает Хяккянен, возлагая большие надежды на быстрорастущую отрасль изготовления боеприпасов в Финляндии.

    В марте 2024 года ЕС направил Хельсинки для ее поддержки транш в размере 32,5 млн евро. Изначально финны запросили у Брюсселя 24 миллиона, то есть получили даже больше, чем хотели. В итоге для финских предприятий соответствующего профиля наступила золотая пора. Например, значительно расширил свою деятельность пороховой завод, находящийся близ деревни Вихтавуори в провинции Центральная Финляндия. Это предприятие входит в структуру концерна Nammo (Nordic Ammunition Company), производящего широкий спектр военной продукции.

    Акции данного концерна поровну разделены между министерством промышленности Норвегии и финской военно-промышленной корпорацией Patria. В развитие порохового завода Nammo только за последнее время вложено 70 млн евро, и инвесторы рассчитывают на быстрое получение прибыли. «Мы должны еще больше нарастить производство… Мы находимся в промышленной войне за мощности», – заявил директор Nammo Мортен Брандтцег в интервью Financial Times.

    Финляндия – одна из стран ЕС, наиболее активно помогающих киевскому режиму. Всего Хельсинки выделил Украине на военные нужды около 1,5 млрд евро. Финские компании поставляют гранаты, различное вооружение и транспортные средства, а в начале 2024 года было принято решение снабжать ВСУ еще и артиллерийскими боеприпасами, в первую очередь остро необходимыми им 155-миллиметровыми. Их производством занимается компания Nammo Lapua – еще одна структура всё того же концерна, а завод находится в городе Састамала. Финское издание Ilta Sanomat опубликовало оттуда репортаж.

    «Мы являемся крупнейшим независимым оператором НАТО в военной промышленности», – с гордостью говорит генеральный директор Nammo Lapua Раймо Хеласмяки. Спрос на продукцию предприятия на фоне украинского конфликта вырос до рекордного уровня: в нынешнем году завод увеличит выпуск своей продукции в пять раз и рассчитывает на дальнейшее повышение объема заказов. Концерн уже подал заявку на участие в проекте ЕС Asap, а в случае успеха – построит новый снарядный завод.

    Журналист Йоуко Юонала отмечает, что большинство персонала на заводе составляют молодые здоровые мужчины, которым участие в военных сборах не грозит: все они зарезервированы для работ на производстве боеприпасов.

    И в то же время финские усилия – капля в море. Газета Italehti с явной тревогой цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, по мнению которого Евросоюз не выполнит свое весеннее обещание за год произвести для Киева в общей сложности миллион артиллерийских снарядов. Как уточняет Bloomberg, речь может идти не более чем о 30% от обещанного. А представители европейских компаний, занимающихся изготовлением снарядов, утверждают, что их заводы работают на полную мощность.

    «До февраля 2022 года один 155-мм снаряд стоил около 2100 долларов. В настоящее время он стоит около 8400 долларов»,

    – заявил недавно председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр.

    Именно на этом планируют сыграть финны, рассчитывающие, что Брюссель отсыплет им еще и денег на новые заводы. Но на пути финских амбиций встали и некоторые трудности.

    Одним из важнейших материалов при производстве боеприпасов является вольфрам. В настоящее время 12% этого металла, добытого в мире за год, используется именно в военной промышленности. При этом 85% мирового вольфрама добывает Китай, еще 5% – Россия. У финнов своего вольфрама нет. ЕС и США получают этот металл также из Вьетнама, Боливии, Австрии и некоторых других стран, но их запасы невозможно даже сравнить с китайскими.

    «Все сейчас увеличивают мощности по производству боеприпасов, но вольфрама нет. Вольфрам поступает из юрисдикций, от которых вам, возможно, придется защищаться в будущем», – сказал изданию Nikkei Asia исполнительный директор горнодобывающей компании Almonty Industries Льюис Блэк.

    В ЕС запомнили, что Китай умеет ограничивать экспорт материалов на мировой рынок. В октябре Пекин поступил так с графитом, который используется в аккумуляторах электромобилей. Поскольку КНР производит 65% мирового графита, введенная мера больно ударила по автомобилестроению в Западной Европе. Глядя на это, военные промышленники из Евросоюза откровенно говорят, что на китайский вольфрам особо не рассчитывают и связывают свои надежды как раз с Almonty Industries, которая пытается возобновить добычу вольфрама на руднике Сандонг в Южной Корее, закрытом в 1990-х. Германский национальный банк развития KfW уже выделил на это кредит в 75,1 млн долларов.

    «Когда этот рудник откроется, от 30 до 35 процентов вольфрама будет поступать из-за пределов Китая», – обещает Блэк.

    Пока же, по его мнению, западноевропейская промышленность может столкнуться не только с прекращением экспорта китайского вольфрама, но и с другим «плохим сценарием», при котором никто не сможет конкурировать с дешевой китайской продукцией. В этом случае добыча вольфрама потребует крупных государственных субсидий.

    Зато, по мнению финских экспертов, Финляндия обладает потенциалом для производства нитроцеллюлозы, которую используют при изготовлении пороха. Одним из крупнейших ее производителей является опять же Китай, но эту форму зависимости Евросоюза от Поднебесной финны могли бы снизить. Изучением этой возможности занимается сейчас лесопромышленная компания Stora Enso, желая перепрофилировать производство для военных нужд.

    Финский министр обороны утверждает, что страна нуждается в оружии не только для снабжения Украины, но и для обеспечения собственной безопасности. Антти Хяккянен призывает вспомнить события советско-финской войны 1939-1940 годов, по его мнению, Финляндия снова может вступить в вооруженный конфликт с восточным соседом. Но за планами Хельсинки по развитию военной промышленности стоят и экономические соображения. Из-за потери такого значимого партнера, как РФ с ее огромным рынком, финское хозяйство испытывает возрастающие трудности. Например, страну сотрясают забастовки, которые в феврале затронули и некоторые военные предприятия.

    Финны хотели бы возместить финансовый ущерб, который они понесли из-за разрыва экономических отношений с огромным соседом, делая ставку на милитаризацию и запугивание «русской угрозой». То есть Финляндия планирует снова зарабатывать на России, но совсем иначе, чем раньше.

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