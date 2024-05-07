Оружейный шантаж США ударил Израиль в больное место

Tекст: Евгений Крутиков

Накануне начала новой операции израильской армии на юге сектора Газа стало известно, что Вашингтон отложил продажу Израилю высокоточного оружия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, речь идет о продаже около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. В январе Конгрессу США сообщили о сделке на сумму 260 млн долларов, но официального уведомления законодатели так и не получили.

«Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны», – заявил изданию источник в Конгрессе. С марта также застопорился процесс уведомления Конгресса о продаже Израилю вооружений на сумму в 1 млрд долларов, в том числе танковых боеприпасов, военной техники и минометных снарядов.

В свою очередь портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что Вашингтон приостановил поставки боеприпасов в Израиль впервые с октября 2023 года, и этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки. Однако один из спикеров Белого дома Джон Кирби эти данные не подтвердил, заявив, что обязательства США «перед Израилем в сфере безопасности являются непоколебимыми».

Что в действительности происходит с поставками американского вооружения в Израиль? Насколько все это критично для ЦАХАЛ и политики правительства Биньямина Нетаньяху?

Общая концепция ЦАХАЛ – достижение военно-технического превосходства над всеми вокруг. Небольшое по площади и малонаселенное государство, раздираемое политическими и идеологическими дрязгами, собиралось защищаться от многомиллионного арабского мира за счет качества вооружений. Эта концепция начала активно развиваться после войны Судного дня 1973 года – последней войны, в которой Израиль находился в примерно равных технических условиях с арабскими странами, а в области ПВО даже уступал Египту и Сирии, которые получили новейшие советские комплексы, что и привело к критичным для израильских ВВС потерям.

Также Израиль отставал в области противотанковых вооружений и тактике пехотного боя, что привело к тяжелым потерям при попытке первого контрнаступления на Синае, когда египтяне советскими гранатометами в ближнем бою уничтожили целую танковую бригаду ЦАХАЛ. После этого в Тель-Авиве взяли курс на разработку перспективных систем, которые должны были обеспечить абсолютное техническое превосходство над арабами, а в широком смысле над СССР.

Далеко не во всех сферах этого превосходства удалось достичь, но ЦАХАЛ десятилетиями занимался самопиаром, что и породило миф о «самой технологичной» и «самой эффективной» армии мира. Последний год показал, что миф – это всего лишь миф.

Например, Израиль зациклился на создании сверхтяжелого танка «Меркава», который должен был опережать в развитии советские противотанковые системы (вечная гонка «броня – граната»), а затем на комплексных системах ПВО, более известных как «Железный купол» и «Праща Давида». От развития собственной авиации при этом отказались из-за дороговизны разработок и отсутствия собственной промышленной базы, хотя в 1970-х годах истребитель «Кфир» на базе французского «Миража» был вполне успешным проектом.

Затем началось развитие беспилотников. Больших высот в этом деле Израиль не достиг, но оказался одним из первых на рынке, когда альтернативы его дронам не было.

Главная проблема израильской армии – недостаток промышленных мощностей для производства конвенциональных видов вооружений, которые расходуются массово: беспилотников, снарядов, бомб, стрелкового оружия. Власти не сильно по этому поводу переживали в силу веры в то, что все будущие войны Израиля будут решаться путем использования высоких технологий: «Железный купол» собьет все примитивные ракеты арабов и персов, ответные удары высокоточных бомб остановят попытки прорыва, а неуязвимые танки «Меркава» довершат разгром. Накопление артиллерийских боеприпасов в должном объеме не производилось.

Но война в Газе пошла по другому сценарию. «Тотальная война» ЦАХАЛ потребовала огромного расхода боеприпасов, особенно артиллерийских и танковых, а также тяжелых авиабомб, способных пробивать бетонные укрепления. Дополнительно требуются те самые комплексы наведения JDAM, которые «зажали» США.

Кроме того, гигантский оружейный склад, созданный Пентагоном на территории Израиля в 1984 году с прицелом на гипотетическое участие в большой войне на Ближнем Востоке против СССР, оказался пуст. В 2022 году оттуда увезли 300 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов для нужд Украины, что подпортило отношения израильского правительства с Киевом.

При этом Израиль сам является крупным экспортером вооружений. Крупная сделка была заключена в сентябре прошлого года, как раз перед обострением конфликта: Германия за 3,5 млрд долларов купила израильскую противоракетную систему Arrow 3, предназначенную для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Получается, есть, чего продать, но для обеспечения собственной армии Израилю мощностей не хватает. В октябре прошлого года, когда президент США Джо Байден объявил об увеличении военной помощи Израилю, речь шла о двух показательных сделках: поставках танковых боеприпасов и компонентов для производства хрестоматийных 155-мм артиллерийских снарядов. Это как раз те сделки, которые входили в компетенцию Конгресса и требовали его одобрения.

По другим данным, администрация Байдена поступила примерно так же, как «коуч» Елена Блиновская для ухода от налогов: сделки были разбиты на мелкие части, каждая из которых не достигала той цифры, которая требовала бы визы Конгресса. Таким образом, в Израиль были поставлены тысячи боеприпасов точного наведения, бомбы малого диаметра и стрелковое оружие (некоторые части ЦАХАЛ переведены на американские автоматы вместо «Галилей» местного производства).

Особая история с авиацией. F-16 устаревают, но у США и Израиля есть соглашение на выделение 3,8 млрд долларов в течение 10 лет для поддержания того самого «качественного превосходства». Израиль использовал значительную часть этого гранта на закупку F-35: их заказано 75 штук, и уже доставлены 35. Израиль стал первой страной в мире, которая использовала в бою эти истребители пятого поколения: в Газе они применяются как платформы для тяжелых бомб, правда, в воздушных боях в прямом смысле слова не участвовали – не с кем.

Еще полмиллиона долларов США ежегодно выделяют на поддержание «Железного купола»: ракеты быстро заканчиваются.

США не единственный поставщик вооружений в Израиль, просто самый масштабный. Другое дело, что, например, Германия и Великобритания поставляют в Израиль не конвенциональные снаряды, а отдельные компоненты электроники для ПВО и ВВС, а Италия – морские компоненты и вертолеты. Все это важно, но в контексте Газы не первостепенно.

То есть у ЦАХАЛ провис именно тот компонент, который сейчас нужнее всего, но десятилетиями не рассматривался как важный.

Стратегия на уничтожение Газы как явления требует применения не «высокотехнологичных», а «обычных» снарядов, которые сейчас в Израиле в дефиците. С учетом этого торможение поставок из США можно считать фактором давления на Израиль или хотя бы демонстрацией недовольства Вашингтона теми методами, которыми израильтяне решают свои проблемы безопасности с Газой.

Белому дому требуется хоть как-то погасить волну пропалестинских протестов и студенческих бунтов в Америке, отсюда и утечки в прессу. Но администрация Байдена способна снова провернуть операцию по передаче вооружений малыми партиями в обход Конгресса. Проблема только в том, что эти партии были заявлены на утверждение в бюджетный комитет, а отыграть в условиях предвыборной кампании сложно.

Дефицит снарядов и компонентов для их производства вряд ли сможет затормозить наступление на Рафах. Но он создаст проблему на будущее, потому что израильский ВПК вынужден будет перестроиться на производство обычных вооружений в ущерб экспорту чего-то высокотехнологичного, а для этого сейчас нет ни средств, ни мощностей, ни даже рабочей силы. Военные расходы вырастут вне зависимости от того, как быстро и в каком объеме восстановится военное сотрудничество с США, а доходы от экспорта резко сократятся. А это уже совсем другая история для Израиля, который проживал с середины 1980-х годов в относительно тепличных условиях, что и позволяло ему увлекаться так называемыми перспективными видами вооружений. Против мотыги «Железный купол» бессилен, а вот сбить мотыгой или даже вещмешком беспилотник вполне реально, что показал даже опыт СВО.