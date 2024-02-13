За что Байден обматерил Нетаньяху

Tекст: Дмитрий Бавырин

Президент США Джо Байден называл премьер-министра Израиль Биньямина Нетаньяху «засранцем» не менее трех раз. Таков нюанс взаимоотношений между многолетними знакомыми, возглавляющими союзные страны.

Это можно было бы счесть проявлением когнитивного нездоровья Байдена, где забывчивость – далеко не единственный симптом. Выходя из полудремы, глава американского государства повержен резкой смене настроения, вспыльчив и хамоват без повода.

Но тут другое: пока Байден позволяет себе материться на союзников только в ближнем кругу (со ссылкой на источники в котором об этом и пишут американские СМИ). Кроме того, есть повод: военная операция в секторе Газа усложнила ему жизнь, поскольку принуждает разорваться.

Сам Байден, большая часть элиты Демпартии, спонсоры этой партии с Уолл-стрит с еврейскими фамилиями, в общем, политики «старой школы» в США однозначно на стороне Израиля. Но снизу давит молодая поросль – левое (в Америке любят говорить «прогрессивное») крыло, где действия ЦАХАЛ называют геноцидом.

Эта вариация конфликта отцов и детей воспроизводится не в первый раз, но впервые большинство рядовых партийцев на стороне «детей». Теперь избиратели демократов в массе своей тоже симпатизируют Палестине, а Байден идет не в ногу со временем (что по нему видно).

В условиях надвигающихся выборов Белый дом требовал от Нетаньяху минимизировать жертвы среди палестинцев или, по крайней мере, уложиться в сжатые сроки. Мол, пока левые собаки лают, караван израильский быстренько дойдет, а к выборам всё позабудется.

Израильтяне действительно бодро начали: войска продвигались по Газе, редко встречая на пути то, что называют «ожесточенным сопротивлением». Но потом начались проблемы, продвижение застопорилось, а горизонт «окончательного решения проблемы ХАМАС» отодвинулся.

В настоящий момент ЦАХАЛ переносит основной удар на город Рафах, где еще остаются члены руководства ХАМАС, а также израильские заложники. Но туда же перебазировались до миллиона нонкомбатантов, спасающихся от боевых действий.

В условиях столь плотного заселения общее количество жертв в Газе среди гражданских может быстро увеличиться в разы. Сейчас это, по данным палестинской стороны, 28 тысяч человек, если считать с первого дня обострения конфликта.

Частично снять остроту проблемы могло бы открытие границы между Газой и Египтом – Рафах расположен непосредственно на ней. Однако Каир категорически отказывается это сделать, несмотря на уговоры Израиля и подключившегося к давлению на египтян Вашингтона.

Официально египтяне опасаются того, что Израиль, выдавив таким образом арабское население из сектора, оккупирует его, а назад никого не пустит. То есть осуществит аннексию через этническую чистку.

В то же время все понимают, что Каир видит в притоке сотен тысяч беженцев на свою территорию огромную проблему: эта гуманитарная катастрофа станет уже его катастрофой. Хуже того, она может перейти в политическую плоскость. У палестинских арабов в этом смысле плохая репутация: там, где они в больших количествах обосновывались после очередной войны с Израилем, их представители вступали в борьбу за власть. Для Ливана это вылилось в гражданскую войну и израильскую интервенцию, а в Иордании чуть было не пала монархия.

Ввиду того, что египтяне проявили принципиальность, а исламский мир постепенно доходит до точки кипения из-за происходящего в Газе, из Вашингтона потребовали от Нетаньяху, – сворачивайся за месяц.

Есть даже конкретная дата – 10 марта. Ее называют как «крайний срок» для прекращения операции. На следующий день начинается священный для мусульман месяц Рамадан, что вряд ли можно считать просто совпадением.

То есть Нетаньяху либо ускорит происходящее, невзирая на жертвы, либо отодвинет срок финала. Вариант, при котором он, как по секундомеру, остановит операцию ровно в полночь даже в том случае, если не удовлетворится результатом, израильского премьера категорически не устраивает.

Потому-то он и «засранец». Байден больше не в состоянии скрывать раздражение, но не из-за массовой гибели людей, а из-за пустых хлопот и неприятных разговоров, этой гибелью спровоцированных.

Самое неприятное, что Нетаньяху проявляет своеволие на глазах всего мира, чем дополнительно подрывает авторитет и США, и лично Байдена. Но именно поэтому израильского премьера легко понять, если войти в его положение.

Приостановка операции с неудовлетворительными результатами означает для него потерю власти и уход из политики, не исключено, что в тюрьму.

Левые (если максимально обобщать, это половина страны) его и так уже ненавидят и никогда не простят, а капитуляция ЦАХАЛ под внешним давлением станет настоящим предательством в глазах многих правых. В подобных условиях коалиция с Нетаньяху во главе не имеет шансов устоять. А новые парламентские выборы на фоне разбора полетов, почему страна оказалась не готова к атаке ХАМАС, ему нипочем не выиграть.

Продолжать цепляться за власть, не считаясь с человеческими жертвами, – это не то, за что любят политиков. Однако подчиниться требованиям США означает выступить против своей партии, своих избирателей и своей армии ради того, кого даже на родине считают посмешищем. То есть – ради Джо Байдена.

Поскольку США главный союзник, главный арсенал и главный адвокат Израиля на международной арене, требования их президента должны звучать весомо. Но в глазах Нетаньяху Байден – это «хромая утка», причем, на все ноги. Он плох буквально всем.

Байден архитектор длинной полосы внешнеполитических провалов Вашингтона. Байден не хозяин даже собственной памяти. Байден почти наверняка проиграет президентские выборы Дональду Трампу, у которого с Нетаньяху прекрасные отношение и солидарность в неприятии левых и мусульман.

Наконец, Байден – это тот, кто пообещал Нетаньяху военно-техническую поддержку, но оказался не в состоянии ее обеспечить и до сих пор не сторговался с Конгрессом, сколько достанется Израилю, сколько Украине, а сколько пойдет на охрану границ.

Проще говоря, у Нетаньяху мало резонов слушаться Байдена. Он теперь не столько президент США, сколько «старина Джо».

Соединенные Штаты пытались быть жандармом для всей планеты и в каждой бочке затычкой. Они заполучили огромное влияние, вошли во многие проекты и запустили несчетное количество интриг, но переоценили свои возможности. Теперь вся конструкция обрушается по углам, поскольку ослабление оперативного контроля за американской империей резко усугубилось недееспособностью вашингтонского руководства. Из-за вакуума в голове Байдена образовался вакуум в мировой политике.

«С кем там разговаривать?», – риторически спрашивал президент России Владимир Путин у журналиста Такера Карлсона, описывая похожую ситуацию.

Везде, где США сейчас проявят внешнеполитическую активность, может стать от нее только хуже, будь то Украина, Корея или Ближний Восток. Кризис Pax Americana особенно нагляден на примере Израиля, когда Вашингтон не может ни толком поддержать, ни образумить зависимого союзника. Даже тогда, когда требует не только для себя, как это бывает обычно, а ради разумного-доброго-вечного, чем представляется сейчас гуманитарная пауза в Секторе Газа.