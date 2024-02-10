В Минздраве Газы заявили о гибели 28 тыс. палестинцев с начала эскалации

Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.8 комментариев
Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.8 комментариев
Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?4 комментария
Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.21 комментарий
Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам
Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.
Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»
Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.
Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.
Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.
Лавров напомнил российским дипломатам слова Молотова о критике в западных СМИ
Лавров заявил, что действия российских дипломатов помогли не допустить международной изоляции России и вывести «на качественно новый уровень» отношения с государствами, у которых есть «конструктивный интерес» к взаимодействию. Как пояснил Лавров, в первую очередь речь идет о ближайшем зарубежье, странах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, а в более широких масштабах – о глобальных Юге и Востоке. Министр подчеркнул, что российские дипломаты поддерживают курс властей России.
Лавров выразил уверенность, что российские «загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом» на выборах президента России, передает РИА «Новости».
По его словам, против России устроили кампанию по демонизации, осуществляются личные нападки на дипломатов. Как отметил Лавров, «так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников». Указав на «психологическую устойчивость и уверенность в правоте» российских дипломатов, Лавров напомнил об отношении советского министра Вячеслава Молотова к критике в западных СМИ: «Было бы хуже, если бы хвалили». Лавров призвал «руководствоваться» таким подходом и «сейчас».
Напомним, Лавров в Нью-Йорке заявил, что российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения».
По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».
В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.
Власти Германии сообщили о сохранении позиции по отказу от сертификации «Северного потока – 2»
В кабмине заявили, что сейчас нет «никаких размышлений о сертификации», передает ТАСС.
Напомним, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России.
Дюжаррик отметил, что генсек не смотрел интервью. По его словам, «когда генсек наконец-то приходит домой, новости – это последнее, что он делает». Вне зависимости от того, что показывают по телевизору, он занимается чтением книг по истории Средневековья, добавил официальный представитель, передает ТАСС.
Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).
Ранее корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин отметил, что Путин показал себя как разумный руководитель и опытный лидер государства в интервью Карлсону. Между тем в ЕК после просмотра интервью Путина Карлсону отметили, что не увидели ничего нового.
Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.
Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.
Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.
Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева
Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.
В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.
Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.
Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина
В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».
«Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.
Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.
Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.
Bloomberg: Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы
Издание отмечает, что Штаты отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником, при этом последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа, передает РИА «Новости».
Как следствие, указывает Bloomberg, внешние и внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, только усугубляют положение Берлина.
Издание отмечает, что старейшие заводы и предприятия в стране закрываются.
Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, страна больше не конкурентоспособна.
По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может «пустить страну по накатанной».
Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области.
Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина
Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.
Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».
«И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».
Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).
Посол Келин заявил о перспективе решения вопроса с санкциями Британии против России
Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ограничения против России были введены незаконно, поэтому существует перспектива судебного разрешения снятия санкций, передает РИА «Новости».
«Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций – она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин.
По словам посла, на сегодняшний день в санкционном списке находятся около 1,5 тыс. российских физических и 250 юридических лиц.
Ранее аналитики рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций.
Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике
«Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.
Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».
Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.
Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.
«Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.
«Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).
The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.
«Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.
В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.
Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.
При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.
«ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.
Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву
Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».
Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».
Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.
Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать фрагмент интервью, в котором Путин упомянул скандальный инцидент с чествованием Гуньки в канадском парламенте, Трюдо назвал упоминание этого эпизода элементом «российской пропаганды», которая, по его мнению, пытается «повлиять на общественное мнение [Канады], пытаясь исказить ситуацию [на Украине]», передает ТАСС.
Политик также предпочел проигнорировать вторую часть вопроса относительно того, что его офис пригласил Гуньку на официальные мероприятия.
Ранее российское посольство в Канаде сообщило, что бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку в канадский парламент пригласил сам премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«После прилета по промзоне в Харькове начался сильный пожар», – передает RT.
Как пишут «Военкоры русской весны», «похоже, что уничтожено топливохранилище».
Кроме того, взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области Украины. Повторный взрыв произошел в Одессе. Новые взрывы раздались и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось о взрывах в Одессе и в Харькове, в городе Очакове Николаевской области Украины и в прибрежных районах Херсона.