Латинская Америка напомнила Израилю про Гитлера

Tекст: Дмитрий Бавырин

Латинская Америка предельно далека от Ближнего Востока с географической точки зрения, но с политической начала выстраивать против Израиля единую баррикаду. То, как поносят еврейское государство лидеры американского региона, сравнимо разве что с обличением «клики Тито» со стороны стран соцблока при позднем Сталине.

«Происходящее сейчас в секторе Газа с палестинским народом происходило и тогда, когда Гитлер решил истребить евреев... В Газе идет не война, а геноцид», – заявляет президент Бразилии Лула да Силва.

«Гитлер был конструкцией, монстром, созданным западными элитами... Как сказал президент Лула да Силва, израильское правительство делает то же самое с палестинцами, что Гитлер сделал с евреями: уничтожает их», – соглашается президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«В Газе происходит геноцид, убивают тысячи детей, женщин и стариков. Лула просто сказал правду, и правду надо защищать, иначе варварство нас уничтожит... Весь регион должен объединиться, чтобы немедленно остановить насилие в Палестине», – призывает президент Колумбии Густаво Петро.

Флешмоб с поминанием бесноватого фюрера, как видно из контекста, запустил лидер Бразилии, комментируя перенос операции ЦАХАЛ в город Рафах. Там, между закрытой границей с Египтом и наступающей израильской армией, оказались зажаты порядка миллиона нонкомбатантов. Количество жертв среди гражданского населения (а это сейчас порядка 30 тыс. человек, по данным палестинской стороны) может возрасти многократно.

За это Израиль беспрецедентно критикуют даже в той части мира, где все еще поддерживают: в Европе – официально и гласно, в США неофициально, но нервно. В ближнем кругу президент Джо Байден премьер-министра Биньямина Нетаньяху чуть ли не материт.

Однако, как и предсказывала газета ВЗГЛЯД, это не убедило главу израильского правительства ни приостановить операцию, ни вывести Рафах за ее рамки, ни взять на себя обязательство завершить бои до наступления Рамадана. Потому что Байден – «хромая утка», а поддаться внешнему давлению для Нетаньяху означает потерять власть внутри страны.

В таких условиях Латинская Америка тем более ничего не сможет сделать, но ее объединение на антиизраильской платформе показательно.

Вряд ли Петро стал последним участником флешмоба – нечто подобное способны заявить с десяток латиноамериканских президентов от чилийца Борича до мексиканца Лопеса Обрадора, не говоря уже о «красных» лидерах Кубы и Никарагуа. Однако считалочка «ехал Гитлер через Гитлер» могла завершиться на том же человеке, с которого началась, – на Луле, если бы реакция Израиля не стала предельно резкой: бразильского президента объявили персоной нон-грата, что спровоцировало его коллег.

Для сравнения: про Россию каких только гадостей не говорили, но столь же исключительная в дипломатическом мире санкция постигла только бывших президентов Грузии и Черногории – Михаила Саакашвили и Мило Джукановича. Оба для этого сильно постарались.

В ответ Бразилия отозвала из Израиля своего посла «для консультаций», что значительно более распространенный шаг при такого рода конфликтах.

Израильтян легко понять. Мало кому приятно сравнение с Гитлером, а для евреев это и вовсе, как заявил Нетаньяху, «красная черта». Но явный «перебор» в попытке заткнуть уважаемого человека превратил однократное поминание Гитлера во множественное. В Латинской Америке сильна региональная солидарность, а те правительства, которые относят к левым силам (таких сейчас большинство), действительно уважают Лулу.

Даже Колумбия не смолчала, хотя почти всем своим госаппаратом ориентирована на США. Петро первый в ее истории президент-левак, и пока еще чувствует себя во главе государства не слишком уверенно.

При этом латиноамериканский регион трудно заподозрить в системном антисемитизме или в солидарности с исламским миром, благо мусульман там практически нет. На ополчившихся на Израиль лидеров, конечно, сказывается их нахождение в левой повестке, ведь левые традиционно поддерживают Палестину. Но те же самые правительства обычно стараются дистанцироваться от конфликтов в других частях мира и никак их не комментируют, чтобы ни с кем не поссориться: своих проблем куча.

С Израилем они теперь поссориться не бояться, потому что он слишком далеко зашел – и в Рафахе, и в реакции на критику своих действий в Рафахе. Чтобы быть последовательным, израильтянам придется блокировать не одну только Бразилию, а большую часть Латинской Америки и весь исламский мир, если этот флешмоб продолжится.

Возможно, стоило оставаться в границах слов, не переходя к санкциям, благо Бразилия и латиноамериканский регион в целом – это не совсем удачное место, чтобы поминать Гитлера и других организаторов геноцида. Там, как говорится, есть свой грех за душой, скелет в шкафу и пушок на рыльце, поскольку многие из тех организаторов нашли в Латинской Америке убежище.

Так называемые крысиные тропы – маршруты беглых нацистов успешно функционировали благодаря поддержке радикального крыла католической церкви и лояльности к гитлеровцам тех правых режимов, которые господствовали тогда в Южной Америке.

Больше всего «крыс» приняла Аргентина. Ее нынешний президент Хавьер Милей – один из немногих лидеров в мире вообще, кто до сих пор безоговорочно поддерживает Израиль, но не факт, что это связано между собой, как в случае Германии и Австрии, например. Милей сам по себе не только большой оригинал, который любит поступать назло левакам, но и практикующий иудей, что, впрочем, тоже довольно оригинально для Латинской Америки.

Бразилия прочно удерживает второе место: по данным германских историков, там осели порядка 1500–2000 нацистских военных преступников.

Например, в Бразилии закончил свой век «Ангел смерти из Освенцима» – доктор Йозеф Менгеле, ставивший на людях чудовищные эксперименты. Он захлебнулся при купании в Атлантическом океане, оставаясь нераскаявшимся нацистом. Теперь его останки, подлинность которых подтвердила генетическая экспертиза, служат учебным материалом для будущих врачей в Сан-Паулу (чего-то такого для себя очень боялся Гитлер).

Вполне легально жил и руководил летной школой в Бразилии латыш Герберт Цукурс – палач рижского гетто. СССР добивался его выдачи, но безуспешно, а вот операция «Моссад» по ликвидации Цукурса в 1965 году оказалась вполне успешной (в чем там, правда, до сих пор не признались официально).

Весьма знаменитым «бразильцем» был и Франц Штангль, поскольку работал комендантом в двух знаменитых концлагерях – Собиборе и Треблинке. Его все-таки выдали, причем это сделала та же самая военная диктатура, которая укрывала Цукурса. Но выдачи монстра добивалась сама ФРГ, то есть страна НАТО, что для ориентированного на США режима Бразилии стало определяющим моментом.

В общем, в рамках дискуссии о Гитлере и геноциде израильтянам было чем парировать Луле. Мог сложиться чрезвычайно едкий ответ, после которого бразильцы почувствовали бы не только «красную линию», но неоднозначность собственного прошлого.

Например, такой: помнится, когда нацистами были немцы, бразильцы давали им убежище вне зависимости от количества убитых евреев, а теперь, когда с нацистами сравнивают самих евреев, бразильцам хочется нацизм громогласно осуждать.

Это была бы полемика на грани, но она лучше соответствует моменту, чем реальная политика израильтян, «забанивших» латиноамериканского президента.

Руки, которые не устали стрелять по арабам, надо думать, не устанут и банить латиноамериканцев. Но происходящее дает понять: когда бы и чем бы ни закончилась эта операция ЦАХАЛ, Израиль больше не сможет выстраивать ту модель отношений с внешним миром, какая была у него прежде. Потому что мир изменился: прежде нейтральные к ближневосточному конфликту страны стали резко антиизраильскими, а наиболее верные союзники вроде англосаксов терпят сквозь зубы.

На то, чтобы блокировка Израилем президента Бразилии превратилась в блокировку Израиля большей частью Латинской Америки, может уйти месяц-другой. К следующей операции против палестинцев еврейское государство рискует противопоставить себя уже всей планете, а более-менее успешно это получается только у корейской династии Ким.

Конечно, остается Милей. Он Израиль не предаст. Но и в большой политике, скорее всего, не задержится.