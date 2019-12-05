Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Хангошвили стал «немецким Яндарбиевым»

Зелимхана Хангошвили изображают невинной жертвой Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Германия выслала двух сотрудников посольства РФ и обещает поднять тему убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили на ближайшей встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина. Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой

Зелима Хангошвили хотели убить слишком много людейФото: Кадр канала Rustavi 2
Из Европы вновь высылают российских дипломатов – и это вновь связано со скандальным убийством. На этот раз претензии к России предъявляет Германия, ссылаясь на преступление, совершенное загадочным человеком в центре Берлина. Что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

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              Геворг Мирзаян

              Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 5 декабря 2019, 09:20

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              В Венесуэле военная тревога. Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. «У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии», – заявил он. 

              Собственно, наличие таких планов не является ни для кого секретом. Дональд Трамп не раз говорил о том, что не исключает военного варианта решения проблемы – и, по словам бывшего президента Бразилии Мишела Темера, обсуждал с ним способы реализации этого вторжения. 

              Левый крайний

              Однако между наличием такого плана и его реализацией есть, как говорят в далекой от Венесуэлы, но столь близкой для ньюйоркца Трампа Одессе, большая разница. На каком основании США будут вводить войска?

              Да, американцы и их союзники пытаются позиционировать Венесуэлу как этакий рассадник леворадикальных взглядов. Уверяют, что именно Венесуэла стоит за левыми протестами в Эквадоре и Чили. Что Каракас до сих пор финансирует различные террористические группировки в Колумбии. Соответственно, режим Мадуро должен быть снят – в целях обеспечения безопасности и большей стабильности, во имя сохранности и во имя блага всех латиноамериканских обществ.

              Фото: Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

              Однако этот аргумент разбивается о неприятную, но все-таки объективную реальность. Да, регион полон проблем, однако свержение режима Мадуро не решит их. В Чили продолжат выходить на акции протеста – не по призыву венесуэльского команданте, а против экономического неравенства в стране. Собственно, как и в Эквадоре. В Колумбии группировка ФАРК снова подняла голову не по вине венесуэльцев, а по вине самих колумбийских властей, которые не сумели сохранить перемирие 2016 года (собственно, сам президент Иван Дуке Маркос пришел к власти с лозунгом отмены этого перемирия).

              Еще одно обвинение в адрес Мадуро – он узурпировал власть. Собственно, с этим никто (из тех, конечно, кто в курсе венесуэльских дел, не одержим америкофобией и не скован политическими рамками) и не спорит. Николас Мадуро должен был покинуть свой пост еще в 2015 году. В тот год на парламентских выборах оппозиция взяла конституционное большинство (ну не оценил народ двухлетнее правление президента) и собиралась устроить президенту импичмент. Однако Мадуро через подконтрольные ему судебные органы лишил оппозицию трех мандатов, после чего процедура импичмента через парламент оказалась невозможной. С тех пор, собственно, его сложно считать законным президентом страны.

              Однако определять законность и что-то делать с этим должны не Соединенные Штаты, а население Венесуэлы. Внешние силы могут поддержать протест, стимулировать его – чем они сейчас, собственно, и занимаются. Как с точки зрения санкций (не случайно, по данным Рейтерс, венесуэльцы уже предложили своим торговым партнерам перейти на расчеты в юанях), так и в плане пропаганды. Так, американцы рассказывают венесуэльцам, что несмотря на экономический кризис, только Куба получила в этом году от Венесуэлы 900 миллионов долларов. Еще 4,5 миллиарда Мадуро выплатил деньгами или натурой (то есть нефтью) России и Китаю – в качестве платежей за долги. Однако вторжением такие вопросы не решаются – более того, они лишь усугубляются. Как бы венесуэльцы плохо не относились к Мадуро, к американцам большая часть из них относится еще хуже. Это историческая неприязнь, так что американское вторжение лишь укрепит позиции Николаса Мадуро, сплотит вокруг него нацию – и США получат второй Вьетнам.

              ЗАО «Венесуэла»

              Американцы это понимают. Мадуро тоже понимает, что американцы это понимают. Поэтому и хайпует на этой теме, поднимает на щит угрозу вторжения – как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны союзной Америке Колумбии. Он прекрасно понимает, что у колумбийцев нет для этого сил, что он на пустом месте лишь усиливает антивенесуэльские настроения в этой стране (где уже живет более миллиона венесуэльских беженцев, создающих социальную напряженность) – однако главной задачей для Николаса Мадуро является сохранение личной власти.

              Однако перед Трампом тоже стоит вопрос о сохранении своей власти – именно поэтому он пытается как-то решить венесуэльский вопрос в течение ближайшего года. К сожалению для Каракаса, этот вопрос уже давно стал частью внутриамериканской повестки. Если Трамп решит «венесуэльскую проблему» (то есть свергнет режим чавистов), то он сильно обрадует латиноамериканское население Флориды. Крупнейшего колеблющегося штата, который даст победителю 27 выборщиков. Сейчас же пассивность Трампа вызывает их определенное неудовольствие – и это неудовольствие лишь усиливается благодаря снова вляпавшемуся в скандал конфиденту Трампа Рудольфу Джулиани. Так, американские СМИ раскопали, что Джулиани связан с венесуэльским режимом. Он представлял интересы венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура Лопеса, против которого во Флориде завели дело об отмывании денег, полученных преступным путем.

              Каким образом Трамп может одновременно не втянуть Америку во второй Вьетнам и в то же время заручиться поддержкой Флориды? Варианта два. Первый и оптимальный – все-таки сковырнуть Мадуро через сочетание международного давления, санкций и информационной войны. На поддержку изнутри шансов мало – США явно промахнулись с личностью оппозиционного каудильо в лице Гуайдо, а также не смогли оптом купить венесуэльский генералитет (чавистские власти не стали повторять ошибку Саддама, отдали под контроль генералов значительные сегменты экономики и сделали их акционерами ЗАО «Венесуэла»).

              Второй – действительно организовать точечное вторжение, но уже ближе к концу предвыборной гонки в США. Это позволит энтузиазму продержаться нужное время – до массового прихода в штаты гробов с американскими военнослужащими.

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