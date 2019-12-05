Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

В Венесуэле военная тревога. Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. «У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии», – заявил он.

Собственно, наличие таких планов не является ни для кого секретом. Дональд Трамп не раз говорил о том, что не исключает военного варианта решения проблемы – и, по словам бывшего президента Бразилии Мишела Темера, обсуждал с ним способы реализации этого вторжения.

Левый крайний

Однако между наличием такого плана и его реализацией есть, как говорят в далекой от Венесуэлы, но столь близкой для ньюйоркца Трампа Одессе, большая разница. На каком основании США будут вводить войска?

Да, американцы и их союзники пытаются позиционировать Венесуэлу как этакий рассадник леворадикальных взглядов. Уверяют, что именно Венесуэла стоит за левыми протестами в Эквадоре и Чили. Что Каракас до сих пор финансирует различные террористические группировки в Колумбии. Соответственно, режим Мадуро должен быть снят – в целях обеспечения безопасности и большей стабильности, во имя сохранности и во имя блага всех латиноамериканских обществ.

Однако этот аргумент разбивается о неприятную, но все-таки объективную реальность. Да, регион полон проблем, однако свержение режима Мадуро не решит их. В Чили продолжат выходить на акции протеста – не по призыву венесуэльского команданте, а против экономического неравенства в стране. Собственно, как и в Эквадоре. В Колумбии группировка ФАРК снова подняла голову не по вине венесуэльцев, а по вине самих колумбийских властей, которые не сумели сохранить перемирие 2016 года (собственно, сам президент Иван Дуке Маркос пришел к власти с лозунгом отмены этого перемирия).

Еще одно обвинение в адрес Мадуро – он узурпировал власть. Собственно, с этим никто (из тех, конечно, кто в курсе венесуэльских дел, не одержим америкофобией и не скован политическими рамками) и не спорит. Николас Мадуро должен был покинуть свой пост еще в 2015 году. В тот год на парламентских выборах оппозиция взяла конституционное большинство (ну не оценил народ двухлетнее правление президента) и собиралась устроить президенту импичмент. Однако Мадуро через подконтрольные ему судебные органы лишил оппозицию трех мандатов, после чего процедура импичмента через парламент оказалась невозможной. С тех пор, собственно, его сложно считать законным президентом страны.

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Однако определять законность и что-то делать с этим должны не Соединенные Штаты, а население Венесуэлы. Внешние силы могут поддержать протест, стимулировать его – чем они сейчас, собственно, и занимаются. Как с точки зрения санкций (не случайно, по данным Рейтерс, венесуэльцы уже предложили своим торговым партнерам перейти на расчеты в юанях ), так и в плане пропаганды. Так, американцы рассказывают венесуэльцам, что несмотря на экономический кризис, только Куба получила в этом году от Венесуэлы 900 миллионов долларов. Еще 4,5 миллиарда Мадуро выплатил деньгами или натурой (то есть нефтью) России и Китаю – в качестве платежей за долги . Однако вторжением такие вопросы не решаются – более того, они лишь усугубляются. Как бы венесуэльцы плохо не относились к Мадуро, к американцам большая часть из них относится еще хуже. Это историческая неприязнь, так что американское вторжение лишь укрепит позиции Николаса Мадуро, сплотит вокруг него нацию – и США получат второй Вьетнам.

ЗАО «Венесуэла»

Американцы это понимают. Мадуро тоже понимает, что американцы это понимают. Поэтому и хайпует на этой теме, поднимает на щит угрозу вторжения – как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны союзной Америке Колумбии. Он прекрасно понимает, что у колумбийцев нет для этого сил, что он на пустом месте лишь усиливает антивенесуэльские настроения в этой стране (где уже живет более миллиона венесуэльских беженцев, создающих социальную напряженность) – однако главной задачей для Николаса Мадуро является сохранение личной власти.

Однако перед Трампом тоже стоит вопрос о сохранении своей власти – именно поэтому он пытается как-то решить венесуэльский вопрос в течение ближайшего года. К сожалению для Каракаса, этот вопрос уже давно стал частью внутриамериканской повестки. Если Трамп решит «венесуэльскую проблему» (то есть свергнет режим чавистов), то он сильно обрадует латиноамериканское население Флориды. Крупнейшего колеблющегося штата, который даст победителю 27 выборщиков. Сейчас же пассивность Трампа вызывает их определенное неудовольствие – и это неудовольствие лишь усиливается благодаря снова вляпавшемуся в скандал конфиденту Трампа Рудольфу Джулиани. Так, американские СМИ раскопали, что Джулиани связан с венесуэльским режимом. Он представлял интересы венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура Лопеса, против которого во Флориде завели дело об отмывании денег, полученных преступным путем.

Каким образом Трамп может одновременно не втянуть Америку во второй Вьетнам и в то же время заручиться поддержкой Флориды? Варианта два. Первый и оптимальный – все-таки сковырнуть Мадуро через сочетание международного давления, санкций и информационной войны. На поддержку изнутри шансов мало – США явно промахнулись с личностью оппозиционного каудильо в лице Гуайдо, а также не смогли оптом купить венесуэльский генералитет (чавистские власти не стали повторять ошибку Саддама, отдали под контроль генералов значительные сегменты экономики и сделали их акционерами ЗАО «Венесуэла»).

Второй – действительно организовать точечное вторжение, но уже ближе к концу предвыборной гонки в США. Это позволит энтузиазму продержаться нужное время – до массового прихода в штаты гробов с американскими военнослужащими.

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