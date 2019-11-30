Мадуро мобилизовал армию из-за провокаций США и Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армейских подразделений в связи с подготовкой провокаций со стороны Колумбии и Соединенных Штатов на границе с Боливарианской Республикой.

«У меня есть информация, что правительство Колумбии и Южное командование [вооруженных сил США] думают о провокационных действиях на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы попытаться отвлечь внимание от народного восстания против [президента Колумбии] Ивана Дуке», – передает ТАСС слова Мадуро.

«Национальные ВС должны находиться в состоянии повышенной готовности», – заявил он, призвав военных «быть готовыми защищать мир и суверенитет Венесуэлы».

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

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