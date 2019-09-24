Страны Пакта Рио объявили о санкциях против Венесуэлы

По итогам встречи в Нью-Йорке главы МИД стран Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакт Рио-де-Жанейро) приняли резолюцию о введении экономических санкций против Венесуэлы.

Участники договора хотят ввести санкции против лиц и организаций, которые, по мнению стран Пакта Рио, связаны с «режимом Николаса Мадуро», причастны к отмыванию денег, наркоторговле, терроризму, «серьезным нарушениям прав человека».

Страны Пакта Рио намерены «осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию», а также блокировку активов, передает ТАСС.

Санкционные списки должны составить органы финансовой разведки участников договора.

Планируется сформировать сеть финансовых структур и органов госбезопасности, которые будут сотрудничать при реализации резолюции, передает РИА «Новости».

Участниками договора являются США, Аргентина, Бразилия, Колумбия и ряд других американских государств.

Против совместного давления на Венсуэлу проголосовал только Уругвай, воздержалась от голосования Тринидад и Тобаго.

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В сентябре Пакт Рио-де-Жанейро был «активирован» в связи с «угрозой», исходящей от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пакт предусматривает, что нападение на любого участника договора означает нападение на все страны, подписавшие соглашение.

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