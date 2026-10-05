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Госдеп США прекратил финансирование Американского университета Афганистана
Khaama Press: Госдеп заблокировал транш вузу в Афганистане на 25 млн долларов
Государственный департамент США отказал Американскому университету Афганистана в транше на 25 млн долларов и решил полностью свернуть поддержку учебного заведения из-за проблем с отчетностью.
Вашингтон заблокировал выделение гранта Американскому университету Афганистана на ближайшие два года. Госдепартамент планирует полностью прекратить финансирование учебного заведения к концу 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское агентство Khaama Press.
В американском ведомстве объяснили этот шаг неоднократным отсутствием надлежащей отчетности при расходовании миллионов долларов налогоплательщиков. При этом США по-прежнему намерены поддерживать образование для афганских женщин и девочек через дистанционные программы, однако теперь будут искать организации, способные эффективно ими управлять.
«Американский университет Афганистана стал важнейшим образовательным ресурсом для целого поколения афганцев… прекращение поддержки со стороны США лишит студентов, особенно женщин, практически всех альтернатив», – заявил исполняющий обязанности президента университета Дэвид Эдвардс.
По его словам, все аудиторские проверки с 2021 года прошли без серьезных замечаний, а прежние недостатки уже устранены. Из-за финансовых трудностей вузу уже пришлось сократить деятельность, уволить часть сотрудников и уменьшить набор.
Сейчас в университете дистанционно обучаются около 980 студентов, почти три четверти из которых составляют женщины. Около 90% студентов проживают на территории Афганистана.
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