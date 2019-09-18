США и их союзники активировали оборонительный пакт

В связи с «угрозой», исходящей от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, активирован Межамериканский договор о взаимной помощи (Пакт Рио-де-Жанейро), сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Она сообщила, что США и их союзники активировали пакт, чтобы упростить «коллективные меры по противостоянию угрозе венесуэльскому народу и региону», передает ТАСС.

Вашингтон «с нетерпением ждет» возможности собраться и обсудить с «региональными партнерами» варианты действий, заявила Ортэгус. Отмечается, что речь идет о «экономических и политических» шагах.

При этом «режим» Мадуро назван «бывшим», передает РИА «Новости».

Пакт Рио предусматривает, что нападение на любого участника договора означать нападение на все страны, подписавшие соглашение.

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Боливарианский альянс народов Америки, в который входит и Венесуэла, вышел из договора в 2012 году.

17 сентября Вашингтон расширил санкционные списки по Венесуэле. Напомним, США «заблокировали» активы властей Венесуэлы в своей юрисдикции.

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