США расширили санкции против Венесуэлы

Вашингтон расширил санкционные списки по Венесуэле, добавив в них трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.

Отмечается, что под санкциями оказались гражданин Колумбии Дэвид Николас Рубио Гонсалес, гражданин Италии Луис Альберто Сааб Моран и гражданин Венесуэлы Амир Луис Сааб Моран.

Также в списки попали преимущественно колумбийские компании, одна итальянская – Gruppo Domano S.R.L., а также четыре панамские, сообщает РИА «Новости».

В начале августа президент США Дональд Трамп «заблокировал» активы властей Венесуэлы в юрисдикции США. Позже в ООН раскритиковали американские санкции против Венесуэлы, так как они усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране.