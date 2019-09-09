В ООН осудили санкции США против Венесуэлы

Санкции, которые США ввели против Венесуэлы, усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в этой латиноамериканской стране, способствуя оттоку населения в другие государства, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на 42-й сессии СПЧ ООН.

Она напомнила о своем заявлении от 8 августа. Тогда она выражала обеспокоенность по поводу «потенциально сурового воздействия на права человека новых санкций». По ее словам, даже с учетом, что в этих санкциях предусмотрены исключения для гуманитарной помощи, общее сокращение доходов Венесуэлы и уменьшение производства нефти «серьезно сказались на социальных программах и населении в целом», передает ТАСС.

«Все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации и исходу венесуэльцев из страны», – констатировала Бачелет.

По словам верховного комиссара, в Венесуэле «более 400 тыс. людей, страдающих от хронических болезней, имеют недостаточный доступ к лекарствам и лечению». В итоге сейчас два медцентра, которые могут проводить пересадку костного мозга из-за нехватки поставок «сталкиваются с серьезными операционными проблемами».

Кроме того, указала Бачелет, из-за финансовых проблем как минимум 39 человек, в том числе дети, ждут поездки за рубеж для проведения трансплантации по спонсируемым государством программам. Четыре человека за последние четыре месяца умерли, так как не дождались операции.

В начале августа президент США Дональд Трамп своим указом «заблокировал» любые активы Венесуэлы, находящиеся или которые могут оказаться в юрисдикции США, и активы, контроль над которыми получили или получат в будущем американские граждане и компании. Санкции распространяются на активы ЦБ Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA.

В России указ Трампа по Венесуэле назвали «международным бандитизмом».