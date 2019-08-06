В Совфеде сочли указ Трампа по Венесуэле «международным бандитизмом»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «международным бандитизмом» решение президента США Дональда Трампа блокировать активы властей Венесуэлы.

«Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах. Равно как и откровенное вмешательство во внутренние дела суверенной Венесуэлы, ведь блокировка официальных активов – это акт противодействия официальным властям этой страны и через это – оказание непосредственной поддержки оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Косачева.

Напомним, ранее во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы. Указ, который действует с 5 августа, распространяется на государственную собственность Венесуэлы, а также на активы «политических подразделений, ведомств или их структур». Под блокировку попадают и ЦБ Венесуэлы, и нефтяная компания PDVSA.

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