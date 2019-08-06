США заблокировали активы Венесуэлы

Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы в юрисдикции США, говорится в указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом.

Заблокированы будут любые активы, которые уже находятся или окажутся в юрисдикции США, а также активы, контроль над которыми получили или получат в будущем граждане и компании США, передает РИА «Новости».

Указ, который действует с 5 августа, распространяется на государственную собственность Венесуэлы, а также на активы «политических подразделений, ведомств или их структур». Под блокировку попадают и ЦБ Венесуэлы, и нефтяная компания PDVSA.

Напомним, Трамп пригрозил ввести блокаду против Венесуэлы.

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