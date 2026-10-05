Британия потеряла 160 млрд долларов из-за отъезда богатейших людей

Bloomberg: Британия лишилась 160 млрд долларов из-за оттока миллиардеров

Tекст: Мария Иванова

Тенденция массового отъезда состоятельных иностранцев из страны набрала обороты в преддверии прошлогодней налоговой реформы, пишет Bloomberg.

Отток сверхбогатых превратился для Лондона в серьезную финансовую проблему, поскольку потерянные 160 млрд долларов превышают совокупное состояние миллиардеров, продолжающих жить в стране, отмечает РИА «Новости».

Половина участников рейтинга покинула Британию после решения министра финансов Рэйчел Ривз отменить специальный налоговый режим для нерезидентов, переехав в Монако, Швейцарию и ОАЭ. Кроме того, власти повысили налоги на наследуемые активы и доходы участников сделок на частных рынках.

Среди уехавших из-за налоговой реформы оказались один из богатейших жителей Британии Дэвид Рубен, магнат Лакшми Миттал и основатель хедж-фонда Rokos Capital Крис Рокос. По данным британского правительства, на долю одного процента самых высокооплачиваемых жителей приходится около 27% всех налоговых отчислений в стране.

Отток капитала уже оказал давление на лондонский рынок предметов роскоши и элитной недвижимости, где покупатели начали требовать скидки из-за возросших инвестиционных рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британский миллиардер Дэвид Рубен переехал в Монако из-за высоких налогов.

В прошлом году музыканты группы Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков страны.

Британия потеряла почти 11 тыс. миллионеров после смены правительства.