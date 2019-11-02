Трамп не исключил введения санкций против Испании

Президент США Дональд Трамп перед поездкой в штат Миссисипи не исключил возможности введения санкций против Испании из-за политики этой европейской страны в отношении Венесуэлы.

«Посмотрим», – приводит ответ Трампа на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам неназванных источников Bloomberg, некоторые американские официальные лица полагают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его сторонники хранят средства в Банке Испании. Это якобы позволяет им обходить введенные Вашингтоном санкции.

В связи с этим предположением, по данным Bloomberg, Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Банка Испании (Центробанка королевства), поскольку он якобы оказывает услуги представителям администрации Мадуро.

Вашингтон полагает, что испанские власти препятствуют наращиванию давления на Мадуро. Недовольство американской стороны также вызвал отказ Испании экстрадировать в США бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. В США его обвиняют в финансировании незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии».

В пятницу в МИД Испании опровергли информацию о том, что «Госдепартамент США поднимал вопрос о каких-либо мерах в отношении Испании из-за Венесуэлы». «После контактов как с властями США в Вашингтоне, так и с посольством США в Мадриде правительство [Испании] может отрицать, что такая мера планировалась», – заявили в МИД.

Напомним, 18 октября вступили в силу новые пошлины США на ряд европейских продуктов, включая оливковое масло из Испании.

В начале октября в Испании заявили о деструктивной роли США на международной арене.

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