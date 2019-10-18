Пошлины США против Евросоюза вступили в силу

В пятницу против ЕС вводятся новые американские пошлины на воздушные суда, сельскохозяйственную и промышленную продукцию, сообщают информационные агентства.

На воздушные суда вводятся 10-процентные пошлины, на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС – пошлины в 25%, передает РИА «Новости».

Офис представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подтвердил, что пошлины вступают в силу, передает ТАСС.

Напомним, ВТО разрешила США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила при субсидировании корпорации Airbus.